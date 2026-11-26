Nelle profondità dello Spazio, a oltre 30 milioni di anni luce dalla Terra, una stella è riuscita nell’impresa che gli astrofisici ritenevano quasi impossibile: esplodere come una supernova e restare comunque intatta. L’oggetto protagonista di questa rivoluzione scientifica si chiama SN 2024vjm e rappresenta la supernova più debole mai osservata con un livello di completezza dei dati così elevato. Situata nella vicina galassia NGC 6744, questa sorgente ha mostrato che la nana bianca, ovvero la porzione residua calda e densa della stella progenitrice, è sopravvissuta alla sua violenta esplosione termonucleare senza venire completamente distrutta. Il risultato, frutto di uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Astronomy da un team internazionale con un forte contributo dei ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ridisegna la demografia dei transienti stellari, la cui classificazione storica risale al 1941 con la prima distinzione tra supernove di Tipo 1 e Tipo 2 formulata dall’astronomo Rudolf Minkowski.

La fortunata coincidenza con il telescopio spaziale Euclid

A rendere ancora più eccezionale l’indagine su questa luminosità intrinseca estremamente bassa è stata una straordinaria coincidenza astronomica. Il telescopio spaziale Euclid dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) aveva infatti puntato i suoi strumenti proprio su quella stessa porzione di cielo appena 11 mesi prima che l’esplosione avvenisse. Analizzando quelle preziose immagini d’archivio precedenti al cataclisma, gli scienziati hanno notato che in corrispondenza della posizione esatta della supernova non era visibile alcuna stella brillante.

“Questo fatto esclude molti sistemi con stelle compagne luminose e massicce, favorendo invece l’ipotesi di un sistema binario composto da una nana bianca e da una stella della sequenza principale debole e probabilmente di piccola massa”, commenta Massimo della Valle, associato INAF e autore del lavoro. “Ma c’è un altro risultato intrigante: SN 2024vjm è estremamente debole, eppure la sua luminosità diminuisce molto lentamente. Un comportamento opposto a quello descritto dalla relazione di Phillips per le normali supernove di tipo Ia, secondo cui le esplosioni meno luminose presentano un declino più rapido della luminosità. Il comportamento di SN 2024vjm ricorda invece la relazione tra luminosità e velocità di declino osservata nelle novae classiche, suggerendo un’interessante connessione tra queste due famiglie di esplosioni termonucleari”.

Una detonazione parziale che riscrive le regole dei transienti stellari

Le sorprese più grandi per gli astronomi sono emerse studiando nel dettaglio la curva di luce dell’evento. Nonostante la quantità di Nichel-56 sintetizzata fosse estremamente ridotta, quasi 20 volte inferiore rispetto a quella prodotta dalla celebre supernova SN 1987A, SN 2024vjm ha esibito un calo di luminosità insolitamente lento. I modelli fisici indicano che i fotoni gamma generati dal decadimento radioattivo sono rimasti intrappolati all’interno dei gas espulsi per circa 70-80 giorni, un tempo quasi doppio rispetto alle tempistiche standard delle classiche supernove di tipo Ia.

A confermare la sopravvivenza del nucleo stellare è stato il calcolo della materia effettivamente scagliata nello Spazio: la massa espulsa durante l’evento ammonta ad appena 0,1 masse solari, una frazione inferiore al 10% della massa totale dell’astro. Questa misurazione dimostra inequivocabilmente che la detonazione è stata solo parziale e non ha disintegrato la stella progenitrice. Osservare una nana bianca superare indenne una simile esplosione permette finalmente di colmare lo storico vuoto di luminosità che separava le supernovae di tipo Ia dalle novae classiche, delineando uno scenario inedito in cui queste 2 categorie rappresentano gli estremi di un unico, ricchissimo continuum di fenomeni termonucleari.

Le prospettive future con le nuove survey astronomiche

“SN 2024vjm è stata scoperta dalla survey astronomica BlackGEM in Cile ed è una delle supernovae più deboli mai osservate, contendendo a SN 2021fcg il primato di supernova più debole conosciuta”, commenta Erez Zimmerman, ricercatore al Weizmann Institute of Science (Israele), primo autore del lavoro. “Per una fortunata coincidenza, Euclid aveva osservato la galassia appena 11 mesi prima dell’esplosione, mettendo a nostra disposizione dati preziosi per indagare la natura del sistema progenitore. Le survey di nuova generazione, in particolare il Legacy Survey of Space and Time (LSST) dell’Osservatorio Vera C. Rubin, ci permetteranno di scoprire un numero molto maggiore di queste insolite esplosioni, di stabilire con quale frequenza si verificano, di comprendere meglio la natura delle stelle che le producono e di verificare se esista realmente una continuità tra le novae classiche e le supernovae termonucleari. Potremo inoltre capire meglio quali condizioni fisiche consentano a una stella di sopravvivere alla propria esplosione”.