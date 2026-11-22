Perché in Italia il servizio meteorologico ufficiale è gestito dall’Aeronautica Militare, unica eccezione – insieme alla Grecia – tra i Paesi occidentali che invece hanno un servizio meteorologico civile? Per rispondere a questa domanda e comprendere pienamente l’architettura del sistema meteorologico italiano contemporaneo è necessario compiere un passo indietro nella storia, analizzando come l’osservazione del cielo sia passata da essere una speculazione puramente filosofica e accademica a una necessità tattica di vitale importanza. Il punto di svolta assoluto coincide con la nascita e il rapido sviluppo dell’aviazione agli inizi del Ventesimo secolo. Quando i primi aerei e dirigibili iniziarono a solcare i cieli, le condizioni atmosferiche smisero di essere un semplice disagio per le truppe di terra e diventarono un fattore determinante per la sopravvivenza dei piloti e per l’esito stesso dei conflitti. Conoscere in anticipo la direzione e l’intensità dei venti in quota, l’evoluzione della copertura nuvolosa, il rischio di formazioni di ghiaccio sulle ali e i cali repentini di visibilità divenne il requisito essenziale per pianificare qualsiasi missione aerea.

Durante la Prima e, ancor più, la Seconda Guerra Mondiale, la meteorologia militare divenne un’arma strategica segreta e potentissima. Basti pensare allo sbarco in Normandia, un’operazione colossale il cui successo fu dettato da una ristrettissima e ben calcolata finestra di bel tempo individuata dai meteorologi alleati, mentre i meteorologi tedeschi, privi di dati provenienti dall’Atlantico, ritenevano impossibile un attacco in quei giorni. Questa epocale presa di coscienza spinse i ministeri della difesa di tutto il mondo a investire capitali enormi nello sviluppo di strumenti di misurazione avanzati, nello studio della termodinamica dell’atmosfera, nell’implementazione dei primi radar e, successivamente, nella messa in orbita dei primi satelliti meteorologici. L’esercito, la marina e soprattutto l’aeronautica avevano un bisogno disperato di previsioni del tempo accurate, e per ottenerle dovettero costruire da zero reti di monitoraggio capillari, gettando le fondamenta della meteorologia moderna.

Perché in Italia il meteo ufficiale è affidato all’Aeronautica Militare

Mentre in molte nazioni occidentali, come il Regno Unito con il suo Met Office o la Francia con Météo-France, i servizi meteorologici nazionali nati sotto l’egida militare sono stati progressivamente smilitarizzati e trasformati in agenzie civili governative nel secondo dopoguerra, l’Italia ha mantenuto un assetto unico nel panorama europeo. Nel nostro Paese, il ruolo di Servizio Meteorologico Nazionale è storicamente e saldamente affidato al Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Questa peculiarità, che a un occhio esterno potrebbe sembrare un’anomalia, affonda le sue radici nel Regio Decreto del 1923, anno in cui venne fondata la Regia Aeronautica come forza armata autonoma, assorbendo sotto la sua ala tutte le preesistenti competenze aerologiche e meteorologiche dello Stato italiano.

La motivazione del mantenimento di questa struttura nei decenni successivi è stata principalmente di natura logistica, economica e infrastrutturale. Per lunghissimo tempo, l’Aeronautica è stata l’unica istituzione statale a possedere la capacità operativa, le risorse umane, la disciplina e i fondi necessari per gestire una vera e propria rete di rilevamento meteorologico attiva ventiquattro ore su ventiquattro, tutti i giorni dell’anno, su un territorio orograficamente complesso come quello italiano. Le basi aeree, gli aeroporti militari sparsi per la penisola e i centri di osservazione in alta montagna rappresentavano avamposti perfetti per la raccolta continua di dati. Inoltre, grazie a questa continuità storica e alla solidità delle sue infrastrutture, l’Aeronautica Militare è l’unico ente accreditato a rappresentare ufficialmente l’Italia presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite. Questo comporta che, nei circuiti internazionali, tutti i dati climatici e i record termici italiani riconosciuti siano esclusivamente quelli certificati dagli strumenti militari.

Come funziona la rete di stazioni meteo dell’Aeronautica Militare sul territorio

La qualità di qualsiasi previsione matematica dipende strettamente dalla qualità e dalla quantità dei dati iniziali inseriti nei calcolatori. Per questo motivo, l’Aeronautica Militare gestisce una vasta e complessa infrastruttura di sensori e avamposti umani. La spina dorsale di questo sistema è composta dalla rete delle stazioni di osservazione al suolo, che si dividono principalmente in stazioni presidiate da personale militare, i cosiddetti teleposti, e stazioni meteorologiche automatiche, note con l’acronimo DCP. Le stazioni presidiate, spesso situate in aeroporti militari o in luoghi remoti ad alta quota come il celebre teleposto del Monte Cimone o quello della Paganella, sono fondamentali perché l’occhio umano del meteorologo osservatore è ancora oggi insostituibile per decifrare l’esatta tipologia delle nubi, la presenza di foschia particolare o la consistenza esatta di una precipitazione nevosa.

Questi professionisti compilano a intervalli regolari, tipicamente ogni ora o ogni tre ore, complessi messaggi codificati chiamati osservazioni sinottiche (i messaggi SYNOP), che contengono misurazioni precisissime di pressione atmosferica, temperatura dell’aria, punto di rugiada, umidità relativa, direzione e intensità del vento, visibilità orizzontale e quantità di precipitazioni. Parallelamente a queste osservazioni di superficie, l’Aeronautica gestisce anche la fondamentale rete dei radiosondaggi. Si tratta di enormi palloni sonda gonfiati a elio o idrogeno che vengono lanciati quotidianamente da stazioni specifiche, come Pratica di Mare, Milano Linate, Udine Rivolto, Trapani Birgi, Brindisi e Decimomannu. Questi palloni sonda portano in quota un piccolo blocco di sensori in grado di registrare e trasmettere a terra i dati meteorologici relativi al profilo verticale dell’atmosfera, dalla superficie fino a oltre trenta chilometri di altezza, nella stratosfera. Senza questa radiografia verticale dell’atmosfera, i modelli matematici non potrebbero comprendere lo spessore delle masse d’aria e i movimenti dei venti in quota, come le correnti a getto, rendendo impossibile qualsiasi previsione a medio e lungo termine.

Il ruolo fondamentale di ENAV nell’assistenza al volo e nella raccolta dei dati

Se l’Aeronautica Militare gestisce le basi militari e la responsabilità nazionale, il traffico aereo civile e commerciale è sotto la giurisdizione di un altro attore cruciale nel panorama meteorologico italiano: l’ENAV, la Società Nazionale per l’Assistenza al Volo. Non bisogna commettere l’errore di pensare che queste due entità operino in compartimenti stagni, al contrario, vi è un travaso continuo e vitale di dati. La responsabilità primaria di ENAV è garantire la sicurezza aerea in tutti gli aeroporti civili italiani e nello spazio aereo di competenza nazionale. Per poter far atterrare e decollare i grandi aerei di linea in totale sicurezza, i controllori del traffico aereo hanno bisogno di un monitoraggio meteorologico iper-locale, aggiornato minuto per minuto e concentrato specificamente sulle piste di volo.

Per assolvere a questo compito vitale, ENAV dispone di una propria e sofisticatissima rete di sensori, basata sui sistemi AWOS, ovvero Automated Weather Observing Systems. Questi sistemi sono composti da una selva di strumenti posizionati strategicamente lungo le piste aeroportuali, tra cui anemometri per il vento, termoigrometri per temperatura e umidità, e soprattutto trasmissometri e visibilimetri che calcolano costantemente la cosiddetta portata visiva di pista, essenziale durante gli episodi di nebbia fitta. I meteorologi e gli osservatori di ENAV utilizzano questi dati in tempo reale per compilare due tipi di bollettini meteorologici aeronautici di vitale importanza internazionale: il METAR, che è la fotografia esatta delle condizioni meteo presenti in aeroporto emessa solitamente ogni trenta minuti, e il TAF, che rappresenta la previsione a breve e medio termine specifica per quell’aeroporto. Tutti i dati raccolti dalla rete civile di ENAV vengono poi instradati nei sistemi centrali e condivisi istantaneamente con l’Aeronautica Militare, andando a infoltire in modo determinante il database nazionale necessario per elaborare le previsioni generali.

Il cuore pulsante delle previsioni: cos’è e come funziona il CNMCA di Pratica di Mare

Tutti i milioni di dati raccolti quotidianamente dalle stazioni dell’Aeronautica, dalle stazioni aeroportuali di ENAV, dai radar meteorologici sparsi sul territorio, dai radiosondaggi verticali e dalla costellazione di satelliti geostazionari e polari gestiti dall’agenzia europea EUMETSAT, confluiscono come un fiume in piena in un unico grande hub operativo nazionale. Questo enorme centro nevralgico è il CNMCA, acronimo che sta per Centro Nazionale Meteorologia e Climatologia Aerospaziale, situato all’interno della base aerea di Pratica di Mare, a pochi chilometri da Roma. Il CNMCA è, senza timore di smentita, la mente matematica e operativa del Servizio Meteorologico italiano, il luogo dove l’osservazione del tempo presente si trasforma nella previsione del tempo futuro attraverso l’applicazione delle leggi della fisica e della termodinamica.

All’interno di questa struttura operano ventiquattro ore su ventiquattro ingegneri, fisici dell’atmosfera, meteorologi analisti e tecnici informatici militari di altissimo livello. I compiti del CNMCA sono vasti e incredibilmente complessi. La missione principale è l’emissione delle previsioni meteorologiche ufficiali per il territorio nazionale, l’emissione degli avvisi di burrasca e tempesta per la navigazione marittima, il supporto alle operazioni militari italiane all’estero e l’assistenza meteorologica spaziale, che monitora fenomeni come le tempeste solari che possono interferire con le comunicazioni satellitari. Ma per trasformare terabyte di dati grezzi in mappe di facile lettura, il centro ha bisogno di una potenza di calcolo spaventosa. Per questo il CNMCA ospita un centro di calcolo equipaggiato con supercomputer di ultima generazione, macchine capaci di eseguire trilioni di operazioni al secondo, necessarie per risolvere le complesse equazioni differenziali non lineari che governano il comportamento dell’atmosfera terrestre.

Il processo di elaborazione dei modelli matematici e la distribuzione dei bollettini

Il lavoro dei supercomputer di Pratica di Mare consiste nell’eseguire continuamente sofisticati modelli matematici di previsione. Storicamente, l’Aeronautica Militare ha basato le sue elaborazioni a scala nazionale e regionale sul modello COSMO, sviluppato all’interno di un consorzio internazionale, e sta attualmente transitando verso il nuovo e più performante modello ICON. Il processo inizia con la cosiddetta assimilazione dati, una fase delicatissima in cui tutte le misurazioni reali raccolte da ENAV, dall’Aeronautica e dai satelliti vengono elaborate per creare una griglia tridimensionale che rappresenta lo stato iniziale dell’atmosfera in un dato istante. Da quel preciso punto di partenza, il supercomputer calcola come si sposteranno le masse d’aria, come varierà la pressione, dove si condenserà l’umidità e dove cadrà la pioggia nelle ore e nei giorni successivi.

Tuttavia, il modello matematico fornisce solo un output numerico crudo, che da solo non basta. È in questa fase cruciale che interviene l’esperienza insostituibile del previsore umano del CNMCA. Il meteorologo militare analizza le mappe prodotte dal calcolatore, confronta i risultati dei modelli locali ad alta risoluzione con quelli dei grandi modelli globali, come quello del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF) che ha sede anche a Bologna, e applica le proprie conoscenze sulla complessa orografia italiana per correggere eventuali derive del software. Da questa attenta analisi scaturiscono i bollettini ufficiali, le carte del tempo che vediamo in televisione e, soprattutto, le segnalazioni relative a fenomeni intensi. Il CNMCA, in qualità di ente statale, comunica tempestivamente le proprie previsioni di maltempo severo al Dipartimento della Protezione Civile, innescando la catena che porterà all’eventuale emissione di un’allerta meteo destinata alla popolazione.

La transizione verso il futuro tra agenzie civili e l’eredità militare italiana

Oggi il panorama meteorologico italiano si trova in una fase di transizione e modernizzazione storica. Per decenni, a fianco dell’Aeronautica Militare, sono nate e cresciute le agenzie meteorologiche regionali civili all’interno delle varie ARPA, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale. Questa pluralità ha generato un’enorme ricchezza di dati a livello locale, grazie a reti di sensori fittissime e radar regionali avanzatissimi, ma ha anche creato una notevole frammentazione, mancando per molto tempo di una cabina di regia civile unificata a livello statale. Per risolvere questa disomogeneità e allineare in parte l’Italia agli standard civili europei, lo Stato ha recentemente istituito ItaliaMeteo, una nuova agenzia meteorologica civile nazionale con sede a Bologna, polo di eccellenza europeo che già ospita il supercomputer del centro meteorologico continentale e il data center del Cineca.

L’obiettivo di questa nuova istituzione civile non è tuttavia quello di cancellare o esautorare il lavoro storico delle forze armate, bensì di creare un modello collaborativo ibrido e senza precedenti. L’Aeronautica Militare, con il suo insostituibile CNMCA, la sua rappresentanza internazionale presso la WMO e la sua infrastruttura integrata con il mondo del controllo del traffico aereo di ENAV, rimane e rimarrà un pilastro fondante del sistema. La nuova sfida è quella di unire le forze, fondendo la secolare disciplina e affidabilità del comparto militare con la capillarità e la ricerca innovativa dei centri civili regionali e delle università. Di fronte alla crescente violenza degli eventi atmosferici estremi legati al cambiamento climatico, disporre di una rete integrata in cui militari ed enti civili parlano una lingua comune non è più solo una questione di efficienza burocratica, ma una priorità assoluta per la tutela del territorio e la salvaguardia della vita umana.