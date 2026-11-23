Il cielo di questa settimana si prepara a regalare uno spettacolo astronomico imperdibile per tutti gli appassionati di osservazione celeste, segnando l’inizio di un trittico di pleniluni particolarmente ravvicinati. Nella serata di domani, martedì 24 novembre, la celebre Luna del Castoro sorgerà a Est proprio mentre il Sole tramonterà a Ovest, offrendo l’ultima Luna Piena dell’autunno nell’emisfero boreale. Sebbene il disco lunare apparirà pieno già nella notte di oggi, lunedì 23 novembre, e continuerà a mostrarsi tale anche mercoledì 25, il momento migliore per ammirarlo sarà esattamente al suo sorgere durante il crepuscolo di martedì. In quella fascia oraria, infatti, il contrasto con la luce residua del cielo crepuscolare permetterà di apprezzarne al meglio sia le dimensioni apparenti sia le calde sfumature cromatiche, inaugurando una sequenza che ci accompagnerà fino all’inizio del 2027.

Perché si chiama Luna del Castoro e cosa significa Superluna

Il suggestivo nome con cui è noto il plenilunio di novembre affonda le proprie radici nelle tradizioni del Nord America, legate ai cicli della natura e al comportamento della fauna selvatica. Secondo quanto riportato da TimeandDate, l’appellativo deriva dal periodo dell’anno in cui i castori, animali prevalentemente notturni, lavorano intensamente alla luce del plenilunio per costruire le loro dighe e fare scorte in vista del gelo invernale. Nella cultura popolare nordamericana questa stessa fase lunare viene chiamata anche Luna del Gelo o Luna della Neve, mentre il popolo indigeno degli Anishinaabeg la identifica con il termine Baashkaakodin Giizis, ovvero la Luna che Gela.

Dal punto di vista astronomico, l’evento di domani assume un valore ancora più rilevante perché inaugura una serie di 3 Superlune consecutive, come confermato dagli esperti di EarthSky. Il fenomeno si verifica quando la fase di Luna Piena coincide con il passaggio del nostro satellite naturale vicino al perigeo, cioè il punto della sua orbita ellittica più prossimo alla Terra. Poiché la distanza lunare varia costantemente nel corso del mese rispetto a una media di 384.472 km, trovarsi vicino al perigeo fa apparire il disco lunare leggermente più grande e luminoso rispetto alla norma.

Il calendario delle prossime Superlune fino al record di Natale

La Superluna del Castoro del 24 novembre raggiungerà la fase di pienezza alle 15:53 ora italiana, per poi mostrarsi in tutto il suo splendore al crepuscolo a una distanza di 360.768 km dalla Terra. Questa prima tappa rappresenterà in realtà la più piccola delle 3 Superlune attese nei prossimi mesi, fungendo da apripista per un evento ancora più straordinario previsto per le festività natalizie.

Il culmine dello spettacolo arriverà infatti il 24 dicembre 2026 con la Superluna Fredda della Vigilia di Natale, quando il satellite si avvicinerà a soli 356.740 km dal nostro pianeta. Secondo i calcoli del compianto astrofisico Fred Espenak, quella di dicembre sarà la Luna Piena più vicina, grande e brillante dell’intero 2026, portando il nostro satellite a una distanza minima dalla Terra che non si registrava dal 2 gennaio 2018. La tripletta si concluderà infine il 22 gennaio 2027 con la Superluna del Lupo, che brillerà nel cielo invernale da una distanza di 357.644 km.