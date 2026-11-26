Il cielo di dicembre si prepara a offrire l’ultimo grande evento astronomico dell’anno. Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre 2026, la Luna Piena raggiungerà la sua massima illuminazione (02:28 ora italiana), trovandosi nella posizione diametralmente opposta rispetto al Sole nel cielo terrestre. Questo plenilunio, tradizionalmente noto come Luna Fredda per via delle rigide temperature invernali che caratterizzano l’emisfero settentrionale in questo periodo dell’anno secondo l’Old Farmer’s Almanac, coinciderà con il perigeo, ovvero il punto dell’orbita ellittica in cui il satellite si trova alla minima distanza dal nostro pianeta. Secondo i calcoli del celebre astronomo Fred Espenak, la Luna disterà appena 356.740 km dalla Terra, un dato che la consacra ufficialmente come la Superluna più vicina di tutto il 2026, capace di apparire fino al 14% più grande e del 30% più luminosa rispetto a una microluna all’apogeo.

Come e quando osservare l’illusione ottica e i colori all’orizzonte

Il momento più suggestivo per osservare questa Superluna coinciderà con il suo sorgere sopra l’orizzonte orientale al tramonto del 23 dicembre, poche ore prima del picco massimo di pienezza. In quella fascia oraria, il disco lunare apparirà straordinariamente imponente grazie alla combinazione tra la reale vicinanza fisica del perigeo e la cosiddetta illusione lunare, un effetto percettivo che inganna il cervello umano facendoci stimare il satellite molto più grande quando si trova vicino a elementi terrestri in primo piano come alberi, montagne o edifici. Oltre alle dimensioni apparenti, la Luna bassa sull’orizzonte assumerà una intensa tonalità dorata o arancione: attraversando uno strato più spesso dell’atmosfera terrestre, la luce solare riflessa subisce una dispersione delle lunghezze d’onda più corte e bluastre, lasciando filtrare fino ai nostri occhi principalmente le frequenze più lunghe e rossastre. Per conoscere l’orario esatto del sorgere e del tramonto del satellite nella propria località, è consigliabile consultare gli appositi tracker astronomici.

Dalla Luna della lunga notte alle celebrazioni di dicembre

Il plenilunio di dicembre porta con sé una ricca eredità culturale e storica legata alle stagioni e alle tradizioni dei popoli antichi. Oltre all’appellativo di Luna Fredda, i nativi americani della tribù dei Mohicani la chiamavano Luna della lunga notte per via della sua stretta vicinanza al Solstizio d’Inverno, che segna il giorno con meno ore di luce nell’emisfero Nord. In Europa, gli antichi popoli inglesi la conoscevano come la Luna prima di Yule, in riferimento alle festività pagane del Solstizio, mentre i Celti la celebravano come la Luna della quercia, onorando la resistenza di questi alberi secolari durante i mesi più gelidi. Sul piano religioso e contemporaneo, l’evento astronomico del 2026 si intreccia con importanti ricorrenze internazionali: cade infatti in concomitanza con il festival induista di Datta Jayanti, dedicato alla nascita del Signore Dattatreya che incarna la trinità di Brahma, Vishnu e Shiva, e precede di pochissimo il Natale cristiano del 25 dicembre.