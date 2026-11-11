La tempesta Charles arriva anche in Marocco con pioggia battente e venti forti: è allerta arancione

La tempesta Charles sta tenendo nella morsa del maltempo buona parte dell’Europa occidentale e si prepara ad abbattersi sull’Italia e anche sul Marocco. In particolare, tutta la costa marocchina, dall’Atlantico al Mediterraneo, sta subendo pioggia battente e freddo in numerose province, oltre a vento e grandine. Un bollettino di allerta meteo di livello arancione è stato emesso dalla Direzione generale della meteorologia (DGM), per invitare gli automobilisti alla prudenza. Sulla costa, da Essaouira fino a Al Hoceima sono attesi venti che soffiano da 90 a 100km/h. Le città imperiali sono tutte interessate con rovesci che si estendono anche nel weekend. La tempesta Charles ha già provocato danni in Portogallo, sta colpendo anche la Spagna e si prepara ad interessare anche l’Italia, dove sono state emesse allerte meteo di colore rosso e arancione, a causa delle piogge abbondanti e delle forti raffiche di vento previste.