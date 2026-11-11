La tempesta Charles in Marocco, blackout Casablanca: traffico in tilt e ascensori bloccati

Anche il Marocco è alle prese con la tempesta Charles, che sta portando piogge torrenziali e forte vento su tutta la costa settentrionale del Paese. Casablanca è rimasta al buio dalle 17 di questo pomeriggio (le 18 in Italia) e proprio il maltempo sembra essere la causa dell’importante criticità elettrica che ha colpito la città sull’Atlantico. Solo a partire dalle 18.30 l’elettricità è pian piano tornata a fasi alterne in alcuni quartieri. L’incidente ha bloccato la rete dei semafori, gli ascensori, fermato il traffico di treni e tram e di conseguenza disturbato anche il traffico aereo. Un aereo diretto in Italia, partito dallo scalo di Marrakech, è stato fatto rientrare dopo il decollo. Pioggia a dirotto con vento forte anche su Tangeri, Rabat e Fes.