La tempesta tropicale Pena si forma nell’Oceano Pacifico a sud delle Hawaii

La tempesta tropicale Pena si è formata oggi nell’Oceano Pacifico, ben a sud delle isole Hawaii. Secondo un bollettino del National Hurricane Center statunitense, con sede a Miami, Pena presentava venti massimi sostenuti di 72km/h e il suo centro si trovava 1.046km a sud-est di South Point, nelle Hawaii, e circa 2.200km a est-sud/est dell’Isola Johnston. Pena si stava muovendo verso ovest a una velocità di 19km/h. Il meteorologo Philip Klotzbach spiega su X che “Pena è la prima tempesta con nome a formarsi nel Pacifico settentrionale centrale nel mese di novembre, dopo Iwa (1982)”.

Le previsioni indicano un rafforzamento della tempesta tropicale nel corso della prossima giornata, seguito da una fase di sostanziale stabilità per tutta la settimana successiva. Si prevede che il sistema rimarrà al largo delle Hawaii. Non sono state emesse allerte o avvisi e non vi sono pericoli per le aree terrestri.