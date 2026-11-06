La Terra cattura una nuova mini-luna: 2026 QQ8 ci farà compagnia a Natale

Il nostro pianeta ha deciso di farsi un regalo in anticipo, catturando un nuovo e affascinante compagno di viaggio nello Spazio. Si tratta di una piccola roccia cosmica, ufficialmente denominata 2026 QQ8, che ha iniziato a orbitare attorno alla Terra lo scorso aprile e continuerà a farlo per tutte le imminenti festività, regalandoci una vera e propria mini-luna natalizia. La scoperta di questo insolito corpo celeste è stata annunciata giovedì 29 ottobre dal Minor Planet Center, dopo le prime preziose osservazioni avvenute durante il mese di agosto. Questo visitatore temporaneo non rimarrà con noi per sempre.

Un’orbita eccentrica attorno al Sole e alla Terra

Gli scienziati hanno ricostruito con estrema precisione la traiettoria di 2026 QQ8, scoprendo che impiega 359 giorni, ovvero quasi un anno terrestre, per compiere un’orbita completa attorno al Sole. La roccia cosmica si avvicina alla Terra circa una volta ogni 10 anni, ma in questa occasione il passaggio è stato talmente ravvicinato da permettere al nostro pianeta di afferrarla con la propria forza di gravità. Secondo i calcoli degli esperti, la distanza minima che questo corpo celeste raggiungerà durante la sua permanenza sarà di circa 568mila km. Si tratta di una distanza di tutta sicurezza, che si posiziona a circa 177mila km oltre l’orbita media della nostra ben più grande e permanente Luna.

Nessun pericolo di collisione per il nostro pianeta

Anche i più timorosi possono dormire sonni tranquilli, poiché 2026 QQ8 non rappresenta alcuna minaccia. Con un diametro stimato di appena 2 metri, le sue dimensioni sono minuscole. Se mai dovesse deviare dalla sua rotta e puntare direttamente verso la superficie terrestre, andrebbe incontro a una completa disintegrazione a causa dell’estremo attrito con la nostra atmosfera. Finirebbe per trasformarsi in una spettacolare e innocua meteora molto prima di poter toccare il suolo. Le sue dimensioni, per quanto ridotte, lo rendono comunque un oggetto di tutto rispetto nella categoria dei satelliti temporanei.

I satelliti temporanei sono una presenza costante

Questo fenomeno non rappresenta un evento inedito per la Terra, che vanta una lunga storia di interazioni simili nello Spazio. Ricerche recenti indicano che il nostro pianeta potrebbe ospitare fino a 6 mini-lune contemporaneamente in ogni dato momento, molte delle quali potrebbero persino essere frammenti staccatisi in passato proprio dalla nostra Luna. I modelli teorici suggeriscono che una mini-luna media misura circa 75 cm e rimane in orbita per un periodo di circa 9 mesi. Poiché 2026 QQ8 è stata catturata ad aprile, i conti tornano perfettamente: il suo allontanamento definitivo verso altre zone del Sistema Solare è previsto per il mese di gennaio 2027. Gli stessi studi evidenziano una prospettiva molto affascinante: se la Terra riuscisse a catturare un asteroide leggermente più grande, del diametro di circa 3 metri, questo potrebbe trasformarsi in un satellite temporaneo capace di farci compagnia addirittura per 10 o 20 anni.