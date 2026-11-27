A scuola ci hanno insegnato che il nostro pianeta possiede un unico, fedele satellite naturale, ben lontano dalle centinaia di corpi celesti che affollano i cieli di Giove e Saturno, eppure le danze gravitazionali del Sistema Solare sono decisamente più complesse e sorprendenti di quanto mostrino i libri di testo. Capita infatti che piccoli oggetti vaganti nello Spazio vengano intrappolati temporaneamente dalla gravità terrestre, trasformandosi in lune passeggere che ci accompagnano per qualche mese prima di riprendere il loro viaggio solitario tra i pianeti. Proprio in questo momento la Terra sta ospitando uno di questi rari visitatori, battezzato dagli astronomi con la sigla 2026 QQ8. Si tratta di un minuscolo frammento roccioso largo appena pochi metri che è scivolato silenziosamente nell’orbita terrestre nell’aprile di quest’anno, ma la sua permanenza sta ormai per giungere al termine. Secondo i calcoli degli scienziati, questo piccolo corpo celeste lascerà definitivamente la nostra compagnia il 7 dicembre 2026, dopo aver regalato alla comunità scientifica la primissima osservazione diretta di una particolare configurazione orbitale teorizzata quasi 150 anni fa. “La sua orbita insolita si trova vicino al limite teorico massimo di durata di un oggetto catturato nel sistema Terra-Luna, ed è stata ora osservata per la prima volta“, spiega il team guidato dall’astronomo Grigori Fedorets dell’Università di Turku, in Finlandia, in uno studio pubblicato sulla piattaforma arXiv.

Scambiato 2 volte per spazzatura spaziale

Quando gli astronomi si sono accorti della sua presenza, 2026 QQ8 orbitava già attorno al nostro pianeta da diversi mesi. La prima individuazione risale al 19 agosto 2026 ad opera dell’astronomo Krisztián Sárneczky dall’Osservatorio Konkoly in Ungheria, ma fin da subito sono emerse enormi difficoltà nel comprendere la vera natura dell’oggetto. Sebbene il legame gravitazionale con la Terra fosse immediatamente evidente, gli scienziati faticavano a capire se si trattasse di un corpo naturale oppure di un banale frammento di spazzatura spaziale lasciato dall’uomo. Oggi lo Spazio attorno al nostro pianeta è talmente affollato di detriti artificiali da generare continui equivoci, tanto che l’oggetto è stato rimosso per ben 2 volte dalla pagina di conferma del Minor Planet Center, lo strumento usato per coordinare le osservazioni dei nuovi corpi celesti. Questo imprevisto ha ostacolato notevolmente il lavoro dei ricercatori, i quali hanno aggirato il problema condividendo direttamente le proprie misurazioni tramite una mailing list dedicata. Solo il 29 ottobre è arrivata la conferma ufficiale della scoperta del nuovo satellite naturale terrestre, classificato come oggetto catturato temporaneamente.

L’indagine astronomica tra luce solare e asteroidi

Capire cosa fosse realmente questo minuscolo puntino luminoso a grande distanza ha richiesto una vera e propria indagine investigativa da parte degli scienziati. Il primo indizio fondamentale è arrivato dallo studio della pressione di radiazione solare, ovvero quella minuscola spinta esercitata dai fotoni della luce del Sole quando colpiscono un oggetto nello Spazio. Un vecchio stadio di razzo vuoto e leggero viene deviato molto più facilmente dalla luce rispetto a un blocco di roccia solida e compatta. Monitorando con estrema precisione i movimenti di 2026 QQ8, il team di Fedorets ha scoperto che l’effetto della luce solare sulla sua traiettoria era troppo debole per un detrito artificiale, risultando invece perfettamente coerente con un corpo roccioso naturale. La conferma definitiva è giunta analizzando il modo in cui l’oggetto riflette la luce attraverso 4 diversi filtri del Nordic Optical Telescope, alle Isole Canarie. I dati hanno rivelato una composizione identica a quella degli asteroidi di tipo S, ricchi di minerali silicati, permettendo di stimare un diametro compreso tra 1,3 e 1,9 metri, un risultato straordinario considerando che il punto di massimo avvicinamento alla Terra si trova a ben 537mila km di distanza.

Il mistero della miniluna di Schrödinger

Definire con certezza se 2026 QQ8 sia una vera e propria miniluna rappresenta però una sfida matematica affascinante. Gli astronomi dividono i satelliti temporanei in 2 categorie in base al fatto che riescano o meno a completare un intero giro attorno alla Terra prima di fuggire, ma calcolare una rivoluzione completa è complicato dal fatto che il nostro pianeta si muove costantemente attorno al Sole. Utilizzando un sistema di riferimento che ruota insieme alla Terra, l’oggetto percorre solo circa 3/4 di giro, qualificandosi tecnicamente come un sorvolo temporaneo e non come una miniluna. Tuttavia, un secondo studio guidato da Bryce Bolin di Eureka Scientific ha analizzato la curvatura tridimensionale della traiettoria calcolando più di una rivoluzione completa, trasformando di fatto questo sasso spaziale in una sorta di miniluna di Schrödinger che esiste o meno a seconda della formula matematica scelta. Ciò che invece non lascia spazio a dubbi è l’eccezionale durata della sua permanenza di 7,5 mesi, un valore che lo colloca nello 0,3% dei passaggi più lunghi mai previsti dai modelli teorici. Questo record si spiega grazie a una configurazione chiamata orbita di massima lunazione, ipotizzata nel 1878 dal matematico americano George William Hill, in cui l’oggetto sembra quasi fermarsi a 90 gradi rispetto al Sole accompagnando la Terra nel suo viaggio.

Un possibile frammento strappato alla Luna

Le sorprese legate a questo piccolo visitatore potrebbero riguardare anche la sua origine più remota. Il gruppo di ricerca guidato da Bolin ha confrontato le proprietà riflettenti di 2026 QQ8, raccolte tramite il Very Large Telescope in Cile e gli osservatori Keck e Gemini North alle Hawaii, con i campioni di roccia lunare riportati sulla Terra dagli astronauti. Sorprendentemente, i dati hanno mostrato una forte somiglianza con 2 campioni di basalto raccolti dalla missione Apollo 17 nel 1972. È dunque possibile che questo masso sia un frammento della nostra Luna scagliato nello Spazio da un antico impatto meteoritico, rimasto in orbita attorno al Sole fino a essere temporaneamente ricatturato dalla gravità terrestre. Se questa ipotesi fosse corretta, la sua minore capacità di riflettere la luce implicherebbe dimensioni leggermente maggiori, attorno ai 2,5 metri di diametro. Sebbene servano ulteriori osservazioni nell’infrarosso per distinguere tra un asteroide e un frammento lunare, questa scoperta dimostra quanto siano frequenti questi compagni nascosti. 2026 QQ8 è appena il 5° satellite naturale temporaneo mai scoperto, ma i modelli suggeriscono che la Terra ne ospiti sempre almeno uno, e l’entrata in funzione dell’Osservatorio Vera C. Rubin promette di svelare presto molti altri piccoli messaggi rocciosi provenienti dal nostro Sistema Solare.