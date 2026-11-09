La Terra immersa nel vento solare: attese tempeste geomagnetiche e aurore boreali

La Terra si trova in queste ore immersa in un intenso flusso di vento solare, una corrente di particelle cariche proveniente dal Sole che sta raggiungendo velocità superiori ai 700 km/h, equivalenti a circa 2,5 milioni di km/h. All’origine del fenomeno c’è un ampio buco coronale, una regione dell’atmosfera solare dalla quale il vento solare riesce a propagarsi nello Spazio a velocità particolarmente elevate. Secondo le previsioni dello Space Weather Prediction Center della NOAA, l’agenzia statunitense che monitora le condizioni atmosferiche e spaziali, per oggi 9 novembre è attesa una tempesta geomagnetica di classe G1, il livello più basso della scala di intensità utilizzata per classificare questi eventi. La perturbazione potrebbe favorire la comparsa di aurore boreali alle alte latitudini.

Che cos’è un buco coronale?

Per comprendere quanto sta accadendo bisogna partire dal Sole. La nostra stella è circondata da un’atmosfera esterna estremamente calda, chiamata corona solare, che si estende per milioni di km nello Spazio. All’interno di questa regione possono formarsi i cosiddetti buchi coronali: aree in cui la densità e la temperatura del plasma sono generalmente inferiori rispetto alle zone circostanti e nelle quali le linee del campo magnetico solare si aprono verso lo spazio interplanetario, anziché richiudersi sulla superficie della stella. Queste particolari configurazioni magnetiche permettono alle particelle cariche di allontanarsi più facilmente dal Sole, dando origine a flussi di vento solare molto più veloci del normale. I buchi coronali, dunque, non sono veri e propri buchi o cavità nel Sole, ma regioni della sua atmosfera caratterizzate da una diversa struttura magnetica. Possono estendersi su superfici enormi e rimanere attivi anche per periodi prolungati.

Il vento solare: una corrente invisibile che attraversa lo spazio

Il vento solare è un flusso continuo di particelle elettricamente cariche, soprattutto protoni ed elettroni, emesse dalla corona solare. Viaggia nello spazio in tutte le direzioni e raggiunge anche la Terra, che si trova a circa 150 milioni di km dalla nostra stella. La sua velocità varia in funzione delle condizioni dell’attività solare: normalmente si aggira intorno ai 300-500 km/s, ma in presenza di flussi provenienti dai buchi coronali può superare ampiamente questi valori. Nel caso attuale, la velocità registrata oltrepassa i 700 km/s. Una corrente particolarmente rapida che, entrando in contatto con l’ambiente magnetico terrestre, può provocare alcune perturbazioni.

Tempesta geomagnetica: quando il Sole disturba il campo magnetico terrestre

La Terra è protetta da un gigantesco scudo invisibile: il campo magnetico, che contribuisce a deviare gran parte delle particelle cariche provenienti dal Sole. Quando il vento solare diventa particolarmente intenso e interagisce con la magnetosfera terrestre, può modificarne temporaneamente l’equilibrio, provocando una tempesta geomagnetica. Si tratta di una perturbazione del campo magnetico del nostro pianeta, la cui intensità dipende non soltanto dalla velocità del vento solare, ma anche dalla configurazione e dall’orientamento del suo campo magnetico.

Le tempeste geomagnetiche vengono classificate dalla NOAA attraverso una scala che va da G1 a G5:

G1: tempesta minore, generalmente caratterizzata da effetti limitati.

tempesta minore, generalmente caratterizzata da effetti limitati. G2: tempesta moderata.

tempesta moderata. G3: tempesta forte.

tempesta forte. G4: tempesta severa.

tempesta severa. G5: tempesta estrema, potenzialmente in grado di provocare disturbi significativi alle infrastrutture tecnologiche.

L’evento previsto per oggi 9 novembre rientra nella classe G1. A questo livello possono verificarsi deboli fluttuazioni della rete elettrica, piccoli disturbi ai sistemi satellitari e possibili effetti sulle comunicazioni radio ad alta frequenza. Si tratta, tuttavia, di conseguenze generalmente contenute.

L’aurora boreale: lo spettacolo luminoso generato dall’incontro tra Sole e Terra

Tra gli effetti più affascinanti delle tempeste geomagnetiche c’è la possibilità di osservare le aurore polari. L’aurora boreale, visibile nell’emisfero settentrionale, è un fenomeno luminoso che si verifica quando le particelle cariche provenienti dal Sole interagiscono con gli atomi e le molecole dei gas presenti nell’alta atmosfera terrestre. Guidate dal campo magnetico, queste particelle raggiungono soprattutto le regioni vicine ai poli magnetici e trasferiscono energia alle particelle atmosferiche. Quando queste ultime tornano a uno stato energetico inferiore, rilasciano energia sotto forma di luce. Il risultato è un fenomeno spettacolare, fatto di onde, archi e tendaggi luminosi che possono assumere diverse tonalità: il verde è il colore più comune, ma possono comparire anche sfumature rosse, viola e blu.

Durante le tempeste geomagnetiche più intense, le aurore possono spingersi a latitudini più basse del consueto, diventando visibili anche in aree normalmente escluse da questo fenomeno. Per l’evento previsto oggi, tuttavia, le indicazioni parlano di possibili aurore alle alte latitudini: non si tratta quindi di una garanzia di osservazione, ma di una possibilità legata all’evoluzione delle condizioni geomagnetiche.