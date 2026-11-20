Il satellite EarthCARE dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) sta già mantenendo le promesse, fornendo nuove preziose informazioni sul ruolo fondamentale che le nuvole svolgono nella regolazione del clima terrestre. Le più recenti scoperte gettano infatti nuova luce su uno dei processi che portano alla frammentazione delle vaste e luminose formazioni nuvolose che aiutano a mantenere fresco il nostro pianeta, individuando nella pioggia un fattore determinante. Gli stratocumuli marini, che si estendono su enormi tratti degli oceani di tutto il mondo, agiscono come uno degli ombrelloni naturali più efficaci della Terra: questi strati nuvolosi bassi e altamente riflettenti respingono quantità significative di luce solare verso lo Spazio, contribuendo a stabilizzare la temperatura globale. Quando però queste coltri si spezzano, lo scenario cambia radicalmente, poiché una porzione maggiore della superficie oceanica scura rimane esposta e assorbe molta più energia solare, alimentando così un effetto di riscaldamento.

Lo squilibrio energetico terrestre

Questo fenomeno assume un’importanza cruciale perché la Terra sta attualmente riflettendo verso lo Spazio meno luce solare rispetto al passato. Di conseguenza, una quantità maggiore di energia viene trattenuta all’interno del sistema climatico, aggravando uno squilibrio energetico che risulta superiore a quanto previsto finora dai modelli climatici. Studi recenti hanno dimostrato che gli stratocumuli marini sono in costante diminuzione, rappresentando una delle cause principali di questa riduzione della luce riflessa.

Nonostante il ruolo vitale di queste formazioni, gli scienziati non comprendono ancora appieno il motivo di questo declino, né sanno se la tendenza continuerà o addirittura accelererà con il progressivo riscaldamento del pianeta. Capire come e perché gli stratocumuli cambiano è quindi un tassello indispensabile del puzzle climatico, anche se finora osservarne la struttura interna e l’evoluzione dallo Spazio si è rivelato estremamente complesso, soprattutto perché queste nuvole si formano molto vicino alla superficie dell’oceano, rendendo difficile la loro analisi con i precedenti radar meteorologici spaziali.

Lo sguardo ravvicinato della missione EarthCARE

La missione EarthCARE dell’ESA sta offrendo una prospettiva del tutto inedita grazie a strumenti capaci di sondare la struttura verticale delle nuvole. I sensori a bordo forniscono dettagli precisissimi sulle goccioline d’acqua, sulle precipitazioni, sulla velocità di caduta delle gocce e su altre proprietà fondamentali, inclusi gli aerosol coinvolti nella formazione delle nubi, che le missioni satellitari precedenti non erano in grado di rilevare allo stesso modo.

Un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Atmospheric Chemistry and Physics dimostra come le osservazioni di EarthCARE stiano aiutando i ricercatori a indagare l’evoluzione e la disgregazione degli stratocumuli marini. È importante sottolineare che la rottura delle nuvole non implica la loro totale scomparsa, bensì una riorganizzazione: una coltre continua e altamente riflettente a celle chiuse si trasforma in uno schema a celle aperte molto più frammentato, esponendo così vaste aree di oceano scuro ai raggi del Sole.

Il meccanismo a catena innescato dalla pioggia

Johanna Mayer, ricercatrice presso l’Earth System Science Hub dell’ESA e autrice principale dello studio, ha illustrato la metodologia adottata per svelare questo fenomeno: “Per indagare cosa guida questa transizione, abbiamo combinato 2 viste molto diverse delle nuvole dallo Spazio. Innanzitutto, le immagini di un satellite geostazionario, posizionato in alto sopra l’equatore e in rotazione sincrona con la Terra, ci hanno permesso di monitorare l’evoluzione delle nuvole nel tempo. EarthCARE ha poi fornito istantanee dettagliate della loro struttura interna e delle proprietà delle precipitazioni, rivelando cosa stava accadendo all’interno delle nuvole stesse“.

Analizzando i dati raccolti, il team ha identificato un processo fisico ben preciso alla base della frammentazione delle nubi. Come spiegato ulteriormente da Johanna Mayer: “Le osservazioni indicano la pioggia come un fattore chiave nella rottura delle nuvole da celle chiuse a celle aperte. Forniscono inoltre ulteriori prove di un ciclo auto-rinforzante previsto dalla teoria. Quando le nuvole iniziano a produrre pioggia, le gocce che cadono rimuovono le particelle di aerosol dall’aria“.

Questo impoverimento dell’aria modifica radicalmente il comportamento delle goccioline residue all’interno della nube. La ricercatrice ha infatti aggiunto: “Queste particelle forniscono normalmente le superfici su cui si formano le goccioline delle nuvole. Con meno particelle disponibili, le goccioline rimanenti diventano più grandi, rendendo più probabili le precipitazioni e intensificando il processo. Alla fine, questo feedback può interrompere la circolazione dell’aria che aiuta a mantenere la coltre nuvolosa continua, facendola spezzare in caratteristici schemi a celle aperte“.

Le prospettive per i futuri modelli climatici

Queste scoperte permettono di collegare processi microscopici che avvengono all’interno delle singole nuvole a cambiamenti su scala planetaria nel clima terrestre. Comprendere le ragioni per cui le luminose distese di stratocumuli marini si frammentano rappresenta un passo decisivo per spiegare il loro declino osservato e per migliorare le previsioni su come reagiranno in un mondo sempre più caldo. A tal proposito, Bjorn Stevens, direttore del Max Planck Institute for Meteorology, ha sottolineato il valore strategico di questi risultati per la ricerca futura: “Applicando le tecniche sviluppate dalla dottoressa Mayer al crescente volume di misurazioni di EarthCARE, speriamo di comprendere meglio i processi che governano il bilancio energetico della Terra e, di conseguenza, influenzano il tasso di riscaldamento globale“.

Grazie a EarthCARE, la comunità scientifica dispone oggi di un’opportunità senza precedenti per esplorare la fisica interna delle nubi. Questi primi traguardi confermano lo straordinario potenziale scientifico della missione europea, svelando le complesse interazioni tra nuvole, pioggia e aerosol e avvicinandoci alla comprensione definitiva di come le nubi influenzino il clima che cambia.