Uno spettacolo di rara bellezza, osservato da una prospettiva privilegiata: quella della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, ha pubblicato sui propri canali social un video che mostra alcune spettacolari immagini della Terra riprese dagli astronauti a bordo della stazione orbitante. Autori delle riprese sono i cosmonauti Pëtr Dubrov, Anna Kikina e Sergej Teterjatnikov, impegnati nella loro missione a circa 400 km dalla superficie terrestre. Le immagini restituiscono un panorama suggestivo del nostro pianeta durante il passaggio notturno: si distinguono le luci delle città, i disegni geometrici della neve che ricopre ampie porzioni del territorio e, soprattutto, le spettacolari sfumature rosse e verdi dell’aurora polare. Proprio quest’ultimo fenomeno cattura l’attenzione per i suoi colori e le sue forme mutevoli.