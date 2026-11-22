La Valle d’Aosta si risveglia sotto una suggestiva coltre bianca. A Courmayeur è in corso una meravigliosa nevicata che sta regalando un autentico spettacolo: sono già circa 10 i cm di neve fresca caduti in paese, mentre in quota gli accumuli raggiungono i 15-20 cm. Una giornata dal sapore pienamente invernale, con le precipitazioni che si presentano localmente più intense sul settore nord-occidentale della regione. La quota neve è in progressivo abbassamento fino a 700-800 metri, favorendo nuove imbiancate anche a quote relativamente basse.

Nel corso della giornata sono attese parziali e timide schiarite, mentre la nuvolosità resterà più persistente lungo la dorsale alpina, dove le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Sul fronte delle temperature, si registra un calo rispetto alla giornata di ieri. Lo zero termico salirà dai circa 1.200 metri del mattino fino a 1.800 metri nel pomeriggio. Intanto, a Courmayeur, la neve continua a cadere e a disegnare un paesaggio da cartolina, regalando alla Valle d’Aosta uno degli scorci più affascinanti della stagione.

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