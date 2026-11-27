Mangiare un po’ di tutto non era necessariamente un segnale di scarsità alimentare per gli esseri umani preistorici. Al contrario, poteva essere il risultato di una precisa strategia di adattamento all’ambiente, fondata su una profonda conoscenza degli ecosistemi e sulla capacità di sfruttarne le risorse in modo selettivo. A mettere in discussione una delle interpretazioni consolidate dell’archeologia è uno studio dell’Università del Queensland, pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). La ricerca, durata dieci anni, ha analizzato i resti ossei di animali rinvenuti in due importanti siti dell’Australia occidentale: Barrow Island e Riwi.

In quest’ultimo, un riparo roccioso situato ai margini del Grande Deserto Sabbioso, le comunità umane che vivevano circa 45mila anni fa avevano un’alimentazione particolarmente varia. Nel loro menu figuravano wallaby, echidne, opossum, volpi volanti, lucertole e serpenti. A Barrow Island, che all’epoca era ancora collegata alla terraferma, la dieta comprendeva invece wallaby, tartarughe e pesci di barriera corallina.

È però un altro dettaglio emerso dall’analisi dei reperti a offrire una chiave di lettura inedita: gli animali venivano utilizzati in modo selettivo, privilegiando le parti considerate più nutrienti. Un comportamento difficilmente riconducibile a una condizione di necessità alimentare. “Questo non è il comportamento di persone che scarseggiavano di cibo: potevano permettersi di essere selettive, quindi una dieta diversificata rifletteva una scelta, non una condizione di scarsità“, ha spiegato Tiina Manne, coordinatrice dello studio.

La varietà alimentare, dunque, non sarebbe stata una risposta alla mancanza di risorse, ma una forma di flessibilità ecologica. In un territorio caratterizzato da precipitazioni irregolari e condizioni climatiche imprevedibili, saper alternare le prede consentiva infatti di adattarsi ai cambiamenti ambientali e di ridurre la dipendenza da una singola fonte di sostentamento.

Un esempio significativo riguarda i periodi di siccità, quando i grandi canguri diventavano più facili da catturare perché tendevano a concentrarsi in prossimità delle pozze d’acqua. La conoscenza dei comportamenti animali e delle dinamiche stagionali permetteva così alle popolazioni preistoriche di individuare le opportunità offerte dall’ambiente e modificare di conseguenza le proprie abitudini alimentari.

I risultati dello studio restituiscono l’immagine di comunità tutt’altro che costrette a raccogliere qualsiasi risorsa disponibile per sopravvivere. Al contrario, mostrano quanto fossero sviluppate le loro conoscenze ecologiche e quanto fosse sofisticata la capacità di gestire le risorse naturali. La ricerca apre inoltre una prospettiva più ampia: la diversità alimentare delle società preistoriche, anche in altre aree del mondo, potrebbe non essere interpretata automaticamente come un indicatore di difficoltà o scarsità. Potrebbe invece raccontare una storia diversa, fatta di conoscenza del territorio, capacità di pianificazione e strategie di adattamento ambientale.