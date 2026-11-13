L’allerta meteo scende a gialla in Liguria: permane una bassa probabilità di forti temporali

Arpal declassa l’allerta meteo sul Levante della Liguria (Zona C) da arancione a gialla con termine alle 14:00. Permane una bassa probabilità di forti temporali. Nel corso delle ultime ore – spiega Arpal – la Liguria è stata interessata da precipitazioni di debole intensità, concentrate principalmente sul Levante, dove si registrano ancora residui rovesci. Dopo il transito dei colmi di piena sui bacini del Levante della regione, i livelli idrometrici risultano in lenta discesa, con valori attualmente inferiori ai livelli di guardia. Si attende il transito della piena del Magra alla foce intorno a metà giornata.
Nel corso delle prossime ore si prefigurano ancora residue piogge diffuse sul Levante, concentrate nuovamente tra Spezzino ed alta Toscana, ma dal pomeriggio le prime schiarite cominceranno a farsi strada a partire da Ponente. Arpal segnala inoltre una mareggiata di libeccio su tutta la costa ligure, già in atto, in progressivo esaurimento dalla serata (l’altezza d’onda significativa misurata dalle boe della Spezia e Capo Mele ha raggiunto finora i 3mt con un periodo di 6/7 secondi).
Domani, sabato 14 novembre, si attende una fase di tregua con transito di nubi medio-alte; ma già nella notte una nuova fase perturbata caratterizzerà anche i primi giorni della prossima settimana.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.