Lanciato con successo il razzo SyLEx: la Francia conquista il volo suborbitale

La Francia consolida la propria autonomia tecnologica nello Spazio con il successo del 2° lancio del razzo SyLEx, acronimo di Système de Lancement d’Expériences. Sotto la direzione dell’agenzia governativa DGA, il 4 novembre 2026 il centro di collaudo missilistico di Biscarrosse ha visto decollare la versione a stadio singolo di questo innovativo vettore. Sviluppato come primo contraente industriale da ArianeGroup in meno di 3 anni, il sistema ha completato il suo 1° volo operativo portando a termine una missione cruciale per la difesa e la ricerca istituzionale. A bordo era infatti presente un carico sperimentale destinato alla DGA e al Ministero delle Forze Armate e dei Veterani francese, segnando un traguardo storico che garantisce alla nazione transalpina la sua 1ª capacità di lancio suborbitale sovrana. Questo risultato operativo arriva a poco meno di un anno di distanza dal volo di dimostrazione avvenuto il 28 novembre 2025.

Le caratteristiche del lanciatore suborbitale e le applicazioni europee

Il sistema SyLEx è stato progettato per supportare un’ampia gamma di missioni, che spaziano dagli esperimenti in condizioni di microgravità fino ai test di rientro atmosferico, puntando a soddisfare le esigenze sia del mercato civile che di quello militare a livello europeo. Questa nuova famiglia di prodotti si articola in 2 modelli distinti, una versione a stadio singolo e una a 2 stadi, supportate da una piattaforma di lancio dedicata. Grazie a una capacità di carico utile che può raggiungere i 600 kg, il nuovo vettore è in grado di raggiungere altitudini comprese tra 200 e 400 km. In base alla configurazione della missione e alla tipologia di equipaggiamento, il razzo può ospitare molteplici esperimenti all’interno di un singolo volo, ottimizzando i tempi e le risorse disponibili.

Il futuro del programma

A commentare questo importante traguardo per la tecnologia aerospaziale è intervenuto direttamente Vincent Péry, direttore dei programmi di difesa di ArianeGroup, inquadrando l’evento all’interno di una visione a lungo termine per l’infrastruttura di lancio francese ed europea. “Questo 2° lancio di successo di SyLEx dimostra la capacità di ArianeGroup di fornire ai clienti una piattaforma di test suborbitale sovrana che è essenziale per i grandi programmi di sviluppo“, ha dichiarato Péry. “Questo è stato un volo particolarmente significativo, che ha trasportato un importante carico utile sperimentale per la DGA e il Ministero delle Forze Armate e dei Veterani francese. In parallelo, continuiamo a lavorare con la DGA sulla fase successiva della nostra tabella di marcia di sviluppo incrementale: la versione a 2 stadi del razzo SyLEx“.