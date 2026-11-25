Il conto alla rovescia per il ritorno dell’umanità sulla superficie lunare prosegue a ritmo serrato, ma a guidare i sistemi di bordo sarà ancora l’esperienza umana piuttosto che gli algoritmi. Intervenendo durante il New Space Economy Expoforum di Roma, l’astronauta italiano Luca Parmitano ha tracciato un bilancio dettagliato del suo percorso verso la missione Artemis III della NASA, dove ricoprirà il delicato ruolo di pilota.

I limiti dell’intelligenza artificiale nello Spazio profondo

Secondo l’astronauta, l’attuale architettura dei sistemi intelligenti mal si concilia con le esigenze operative dei voli interplanetari o cislunari. “In questa missione il ruolo dell’intelligenza artificiale è ben poco“, ha dichiarato senza giri di parole Luca Parmitano, spiegando chiaramente che le AI, allo stato attuale, “non hanno la capacità di essere completamente indipendenti su un’astronave“.

Il nodo principale riguarda l’infrastruttura di calcolo necessaria per far funzionare gli algoritmi più avanzati. Per affrontare viaggi verso la Luna o spingersi ancora più lontano nel Sistema Solare servono infatti computer di bordo in grado di prendere decisioni in totale autonomia, senza attendere istruzioni dal controllo missione. Oggi, invece, le intelligenze artificiali dipendono ancora da “server enormi sulla Terra” per accedere ai dati ed elaborarli, un vincolo incompatibile con i tempi di latenza e le necessità di sicurezza di un volo spaziale. Guardando al futuro delle esplorazioni, tuttavia, Parmitano riconosce che queste tecnologie diventeranno “indispensabili” per sviluppare navicelle capaci di individuare in autonomia eventuali guasti, scegliere la soluzione migliore in tempo reale e persino autoripararsi.

A metà dell’addestramento sulla capsula Orion e la sfida dei lander

Sul fronte pratico della preparazione al volo, il cronoprogramma della NASA procede secondo le aspettative. Parmitano ha spiegato che in questo momento “siamo più o meno a metà dell’addestramento” previsto per la missione lunare. La tabella di marcia è già ben delineata e prevede una scadenza ravvicinata per il completamento della prima fase formativa: “Per l’inizio dell’anno prossimo” si concluderà infatti l’addestramento di base sull’astronave Orion. Una volta superato questo traguardo, l’equipaggio sarà in grado di gestire e affrontare “la maggior parte delle avarie principali dell’astronave e del lanciatore“.

Subito dopo prenderà il via una 2ª fase operativa ancora più complessa, interamente dedicata alle “operazioni di approccio, avvicinamento e aggancio ai due lander“. Gli astronauti stanno prendendo confidenza con un veicolo spaziale “estremamente innovativo” e ancora in fase di sviluppo, ma il clima all’interno del team è estremamente positivo e l’entusiasmo è “alle stelle“. Come sottolineato dal pilota italiano, “questo è un programma che fondamentalmente nasce da zero e che stiamo sviluppando con i colleghi“. In questo contesto, i moduli di allunaggio realizzati da SpaceX e Blue Origin rappresentano un fattore “importante” nella pianificazione complessiva, poiché “molta della definizione del profilo di missione dipende da questi lander. Ma abbiamo le idee abbastanza chiare su come sarà il progetto generale sia di SpaceX che di Blue Origin“. Una prospettiva che, a detta dell’astronauta, “rende ancora più entusiasmante il futuro“, con la previsione di raccogliere “ottimi risultati a partire dall’anno nuovo“.

Dal triathlon Ironman all’orbita lunare

Oltre all’aggiornamento tecnico sul programma Artemis, l’incontro romano è stato l’occasione per esplorare il lato più umano e psicofisico della preparazione di un astronauta. Reduce dalla partecipazione al campionato del mondo Ironman 2026 disputato nelle Hawaii lo scorso ottobre, Parmitano ha messo a confronto 2 mondi apparentemente distanti ma uniti dalla stessa disciplina mentale. Secondo la sua esperienza diretta, “la preparazione di un Ironman e la preparazione spaziale sono abbastanza” simili.

A legare una competizione sportiva di ultra-resistenza a una missione verso la Luna è innanzitutto la dedizione richiesta nella fase di avvicinamento all’obiettivo. Entrambe le sfide impongono infatti “lunghe ore” di lavoro quotidiano, sviluppando nell’individuo la capacità di rimanere “spesso da soli con se stessi” nei momenti più critici e la determinazione necessaria per dare fondo “a tutte le proprie risorse” fisiche e mentali pur di portare a termine il compito assegnato.