L’Australia al timone della COP31: le priorità di Canberra tra energie pulite e tutela degli oceani

L’Australia cerca di ritagliarsi un ruolo centrale alla COP31, la 31esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso in Turchia, dove il governo laburista di Anthony Albanese guida – per la prima volta nella storia del vertice – i negoziati internazionali, pur non essendo il Paese ospitante. Il Ministro australiano per il Clima e l’Energia, Chris Bowen, guida la delegazione di Canberra con l’obiettivo di trovare un accordo tra oltre 190 Paesi su una serie di misure concrete per contrastare il cambiamento climatico. Le priorità avanzate dall’Australia comprendono l’accelerazione della transizione verso le energie pulite, con una proposta per raddoppiare volontariamente il numero di case munite di pannelli solari, potenziare gli investimenti nelle infrastrutture elettriche, il finanziamento dei progetti climatici e la tutela degli oceani.

Al vertice dei leader mondiali di mercoledì 11 novembre, Albanese ha ribadito l’importanza della collaborazione con i Paesi insulari del Pacifico, una regione particolarmente esposta all’innalzamento del livello dei mari e agli eventi meteo estremi. La posizione dell’Australia è tuttavia accompagnata da una contraddizione politica ed economica: è tra i maggiori esportatori mondiali di carbone e di gas naturale liquefatto e continua ad approvare nuovi progetti legati ai combustibili fossili, un aspetto che ha attirato critiche da parte degli ambientalisti e dei rappresentanti delle isole del Pacifico. Anche il Segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha sollecitato Australia e Turchia a trasformare in azioni concrete gli impegni per l’uscita dai combustibili fossili.