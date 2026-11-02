Le boe come ponte di comunicazione tra il mondo sottomarino e la superficie

Alla luce delle recenti turbolenze geopolitiche globali, la sicurezza e il monitoraggio continuo delle infrastrutture marittime critiche hanno assunto un’importanza senza precedenti. Pipeline, cavi di telecomunicazione posati sui fondali e piattaforme energetiche offshore sono bersagli sensibili che necessitano di una sorveglianza costante. Tuttavia, monitorare questo ambiente presenta ostacoli fisici notevoli. A differenza dell’ambiente terrestre, dove la trasmissione dei dati è facilitata dalle onde radio, sott’acqua questi segnali si disperdono rapidamente, rendendo impossibile la comunicazione a lungo raggio. Per superare questo limite fisico, gli scienziati si affidano storicamente alle onde acustiche, che viaggiano con maggiore efficienza nei fluidi densi come l’acqua marina. Attualmente, il Fraunhofer Institute for Communication, Information Processing and Ergonomics FKIE sta portando questa tecnologia a un livello superiore, collaborando con partner strategici per sviluppare soluzioni innovative volte a garantire una comunicazione sottomarina affidabile, sicura e rapida tra le profondità oceaniche e le stazioni di controllo situate in superficie.

L’architettura del nuovo internet sottomarino

Per trasformare semplici nodi di rilevamento in un ecosistema interconnesso, i ricercatori hanno ideato un’infrastruttura paragonabile a un vero e proprio internet sottomarino. La spina dorsale di questa complessa architettura è costituita da nodi robusti e flessibili posizionati strategicamente sul fondale marino, ciascuno equipaggiato con sensori avanzati in grado di trasmettere e ricevere pacchetti di dati sfruttando sia le alte che le basse frequenze acustiche. A questi sensori fissi si affiancano i veicoli sottomarini autonomi (noti come AUV), che si muovono agilmente per raccogliere informazioni in aree estese. Il problema principale, però, risiede nell’estrarre questi dati dall’acqua per inviarli ai decisori umani. È qui che entra in gioco il vero fulcro del sistema: la boa gateway. Questo dispositivo galleggiante funge da traduttore universale e da interfaccia fisica essenziale. Una volta ancorata e operativa, la boa riceve i segnali acustici provenienti dalle profondità e li converte in modo istantaneo in segnali radio standard, trasmettendoli via etere alle reti di superficie, superando definitivamente la barriera imposta dalla superficie del mare.

Test operativi e protocolli di rete nelle esercitazioni internazionali

L’affidabilità di questa tecnologia non è solo un concetto teorico, ma è già stata messa rigorosamente alla prova in scenari operativi complessi. I ricercatori del Fraunhofer FKIE hanno progettato e implementato protocolli di rete specifici, tra cui il GUWAL per la gestione dei pacchetti dati sottomarini e il GUWMANET, pensati proprio per resistere alle latenze e alle interferenze tipiche dell’ambiente marino. Un prototipo avanzato della boa gateway è stato dispiegato con successo durante esercitazioni su larga scala della NATO svoltesi al largo delle coste di Lisbona, in Portogallo. Durante queste simulazioni critiche, la boa ha raccolto l’enorme mole di dati provenienti dalla rete sommersa, convogliandola in tempo reale verso un centro di comando marittimo situato sulla terraferma. La trasmissione dati si è rivelata estremamente stabile, dimostrando come questi nuovi strumenti siano già pronti per supportare le operazioni di sicurezza internazionale e fornire alle squadre di monitoraggio una consapevolezza situazionale immediata.

Applicazioni future per la gestione degli sciami sottomarini

Guardando ai prossimi sviluppi, l’obiettivo a breve termine del team di ricerca è l’integrazione di queste reti comunicative all’interno di operazioni autonome avanzate. Un ambito di forte interesse riguarda la gestione degli sciami sottomarini, ovvero flotte di piccoli droni acquatici che collaborano tra loro in modo intelligente per perlustrare ampie porzioni di fondale o ispezionare le chiglie delle imbarcazioni. Fino ad oggi, questa tecnologia di sciame è stata sottoposta ad attente valutazioni in test portuali controllati, mostrando risultati promettenti nella protezione degli scali e nella sicurezza portuale. A breve, il consorzio avvierà diverse settimane di prove in mare aperto. Questa fase cruciale permetterà ai partner del progetto di testare l’intera catena di comando, partendo dalla pianificazione della missione, passando per le manovre di ricognizione subacquea, fino ad arrivare all’invio dei report finali attraverso la boa, consolidando così un sistema difensivo marittimo sempre più reattivo e interconnesso.