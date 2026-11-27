In un’immagine radar ottenuta dalla sonda Magellan della NASA, si nota una macchia scura, larga circa 20 chilometri, situata all’interno di due aloni luminosi sulla superficie di Venere (si vedano le immagini C e D in alto). L’alone esterno, più tenue, si estende per circa 180 chilometri, eppure al centro non è visibile alcun cratere evidente. È possibile che l’intero fenomeno sia stato causato da un corpo celeste esploso nell’atmosfera densa del pianeta. T. J. Austin, dell’Arizona State University, insieme ai suoi colleghi, ha mappato 592 probabili tracce lasciate da tali esplosioni atmosferiche, note come “airburst“. Alcune circondano dei crateri, mentre altre si presentano isolate; nel complesso, coprono almeno il 2,7% della superficie di Venere.

Mentre i circa 1.000 crateri da impatto presenti sul pianeta appaiono distribuiti in modo casuale, le tracce lasciate dalle esplosioni atmosferiche tendono a raggrupparsi. Il team ipotizza che, in alcune regioni, le colate laviche possano aver cancellato le tracce più antiche, il che spiegherebbe le notevoli differenze tra la mappa dei crateri e quella delle tracce da esplosione atmosferica. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista AGU Advances.

Due mappe dello stesso pianeta

Una possibile spiegazione per la distribuzione osservata nella mappa dei crateri è che il calore accumulatosi all’interno di Venere abbia dato luogo a eruzioni vulcaniche, le quali avrebbero ricoperto quasi l’intera superficie del pianeta in un intervallo di tempo geologicamente breve. In tal caso, ogni regione avrebbe avuto a disposizione lo stesso lasso di tempo per accumulare nuovi crateri, generati dall’impatto casuale di corpi celesti. Tuttavia, i crateri risultano così distanziati tra loro da suggerire che eruzioni vulcaniche localizzate possano aver coperto ampie porzioni di terreno in un arco temporale molto più esteso.

Per lasciare una traccia rilevabile dal radar, è sufficiente che un’esplosione atmosferica modifichi la tessitura del suolo. La palla di fuoco generata dall’esplosione potrebbe raggiungere la superficie e fondere la roccia, dando origine a un centro liscio che appare scuro al radar. Più esternamente, le onde d’urto potrebbero aver spazzato via la sabbia, mettendo a nudo un terreno più irregolare che riflette il segnale radar con maggiore intensità. Per identificare tali formazioni, i ricercatori hanno cercato elementi caratteristici, come anelli concentrici o raggi che si irradiano da un centro comune.

Alcune tracce sono più facili da individuare di altre. In un caso specifico, una macchia scura è ben visibile su una pianura, incastonata tra i rilievi montuosi circostanti, ma risulta difficile da distinguere sui rilievi stessi (immagine H seguente). Anche in pianura, il vento può disperdere i detriti prodotti da un impatto – che ha formato un cratere – sopra una traccia preesistente. La presenza di due centri scuri all’interno di un unico alone luminoso suggerisce che un corpo celeste in arrivo si sia frammentato, dando luogo a esplosioni ravvicinate (immagine N seguente). Il team ha considerato tali frammentazioni come singoli eventi.

I ricercatori hanno confrontato 359 siti, individuati su pianure al di fuori delle aree coperte da detriti da impatto trasportati dal vento, con 10.000 simulazioni in cui lo stesso numero di punti veniva distribuito casualmente sulle medesime pianure. Le tracce reali presentavano una vicinanza reciproca superiore a quanto si potesse spiegare con il puro caso.

Cosa può cancellare la lava

Successivamente, il team ha simulato l’accumulo casuale di tracce sulla superficie di Venere, prevedendo la periodica cancellazione di ogni segno all’interno di aree circolari posizionate in modo aleatorio. Ciascuna cancellazione rappresentava una porzione di terreno sepolta dalla lava. Le zone rimaste libere per un periodo più lungo hanno avuto più tempo per accumulare tracce, che di conseguenza si sono concentrate in quei punti.

Il modello ha dimostrato che la copertura di aree con un’estensione compresa tra 2.000 e 6.000 chilometri è in grado di riprodurre il raggruppamento osservato. Le aree che si collocano verso l’estremità inferiore di questo intervallo risultano coerenti anche con precedenti simulazioni dei crateri di Venere. La lava potrebbe seppellire una traccia lasciata da un’esplosione atmosferica (airburst), riempiendo solo parzialmente un cratere e lasciandone visibile il bordo. “La distribuzione spaziale delle tracce lasciate da esplosioni atmosferiche appare incompatibile con un’età uniforme della superficie“, scrivono i ricercatori.

Le striature che si dipartono da alcune macchie scure suggeriscono che il vento stia trasportando altrove i sedimenti. Se l’erosione procede più rapidamente su alcune pianure rispetto ad altre, anche superfici della stessa età potrebbero conservare un numero differente di tracce. Un’immagine della sonda Magellan mostra flussi di lava luminosa che raggiungono il margine di una macchia scura (immagine F seguente). Una risoluzione maggiore consentirebbe di distinguere tra una traccia di esplosione atmosferica parzialmente sepolta e un accumulo di materiale depositato in precedenza dal vento o dalla lava.

Il catalogo e il software di modellazione utilizzati nello studio sono a disposizione del pubblico per ulteriori ricerche. In questo modo, le future mappe radar di Venere permetteranno di integrare le tracce rilevate con i dati sui crateri, perfezionando i modelli relativi al rinnovamento della crosta venusiana e all’attività vulcanica interna del pianeta.