È una svolta storica per l’agricoltura alpina e per la tutela della biodiversità agroalimentare italiana: le mele storiche del Trentino sono state appena riconosciute Presidio Slow Food. Si tratta di una notizia di enorme rilievo per i consumatori e per il futuro delle vallate attorno a Trento, perché segna un vero e proprio argine alla monovarietà che negli ultimi decenni ha profondamente trasformato sia l’economia sia il paesaggio locale. Fino alla metà del secolo scorso, prima dell’avvento dell’industrializzazione, nei giardini delle case e nei frutteti familiari erano diffuse decine di varietà diverse, ciascuna con forme, colori, consistenze e sapori inconfondibili. Oggi, di fronte all’avanzata della monocoltura, si fatica persino a immaginare la ricchezza di quel patrimonio che portava nomi evocativi e particolari come Rosmarina bianca, Rosmarina rossa, Bella di Boskoop, Renetta ananas o Renetta di Champagne. Il nuovo progetto nasce proprio per invertire la rotta, coinvolgendo inizialmente cinque produttori e riportando al centro dell’attenzione più di venti mele storicamente attestate sul territorio.

I numeri della melicoltura in Trentino e il dominio della Golden Delicious

Per comprendere la portata della sfida lanciata dal nuovo Presidio Slow Food, è necessario osservare la fotografia attuale della frutticoltura provinciale. Oggi in Trentino gli ettari coltivati a mele sono circa diecimila, con una produzione complessiva che si aggira intorno alle cinquecentomila tonnellate annue. Numeri imponenti che fanno del territorio un pilastro del settore nazionale: grossomodo una mela italiana su quattro è trentina. Tuttavia, questa enorme produzione è concentrata in modo schiacciante su pochissime scelte commerciali, al punto che oggi due terzi delle mele coltivate nelle vallate appartengono a una sola cultivar, la Golden Delicious.

Una standardizzazione che ha finito per oscurare la memoria agricola del territorio, come spiega Nely Webber, referente Slow Food del Presidio: “Il Trentino è una regione a vocazione frutticola da almeno centocinquant’anni, ma negli ultimi decenni ci si è un po’ dimenticati delle varietà diffuse in passato”. Il riconoscimento appena ottenuto rappresenta dunque il punto di arrivo di un lungo percorso di recupero culturale e agronomico, ma soprattutto il punto di partenza per restituire visibilità e dignità a un patrimonio che rischiava di scomparire definitivamente.

La riscoperta delle oltre venti cultivar entrate nel disciplinare

Il traguardo del Presidio non è frutto di un’improvvisazione, bensì il risultato di un lavoro certosino durato anni, portato avanti da Nely Webber insieme all’agronomo Federico Bigaran. Attraverso una meticolosa ricerca condotta su libri e testi antichi, realizzata grazie anche alla collaborazione della Fondazione Mach, e un contestuale lavoro di mappatura sul territorio, è stato possibile individuare e catalogare una ventina di cultivar storiche che sono entrate ufficialmente nel disciplinare del Presidio Slow Food.

L’elenco delle varietà tutelate restituisce tutta la straordinaria ricchezza della frutticoltura trentina di un tempo. Spiccano innanzitutto le mele renette, rappresentate dalla Renetta Ananas, dalla Renetta Orléans, dalla Renetta del Canada, dalla Renetta di Champagne, dalla Renetta Ruggine reale e dalla Renetta Grigia d’autunno. Accanto a queste figurano le Calville, che comprendono la Bianca d’inverno, la Rossa d’inverno e d’autunno, la Belfiore giallo e la Belfiore di Ronzone. Non manca poi la famiglia delle Rosa, con la Rosa di Fondo, la Rosso nobile, la Rosa gentile, la Fragone e la Rosa mantovana. Il disciplinare accoglie inoltre le Rosmarine, ovvero la Rosmarina bianca e la Rosmarina rossa, completando questo prezioso catalogo di biodiversità con la Bella di Boskoop, la Palmandor, la Grafenstein e la Limonzino.

Dai broli familiari alla biodiversità nata spontaneamente da seme

Per capire come mai un tempo convivessero così tante varietà nello stesso territorio, bisogna tornare con la memoria ai broli, cioè ai tradizionali campi-frutteto familiari. In questi spazi agricoli, i meli non vivevano in isolamento intensivo, ma venivano coltivati in consociazione con numerose altre colture fondamentali per il sostentamento delle famiglie: dalla vite al gelso, dagli ortaggi ai legumi, dalla segale al frumento, passando per granturco, orzo, grano saraceno, patate e foraggio per gli animali.

Quella scelta non rispondeva soltanto a un’abitudine contadina, ma a una precisa strategia agronomica. “A quei tempi si agiva forse con più programmazione e acume” prosegue Nely Webber, aggiungendo poi un dettaglio cruciale sul valore pratico di quella diversificazione: “Anche i meli coltivati erano di varietà diverse: non solo per una questione di gusto, ma anche di resistenza ai patogeni, di scalarità nel periodo di maturazione dei frutti e di possibilità di conservazione e utilizzo“. A questa sapienza umana si affiancava poi il ruolo creativo della natura, come sottolinea l’agronomo Federico Bigaran, ricordando che questa biodiversità è in parte frutto anche del caso: “Alcune varietà antiche sono certamente nate spontaneamente da seme“. Bigaran chiarisce anche il meccanismo biologico alla base di questa continua evoluzione naturale: “Nel caso dei meli, una pianta nata da seme non sarà mai identica alla pianta madre per via della ricombinazione genetica avvenuta con l’impollinazione. Ma la natura, se si lascia che faccia il proprio corso, a volte dà frutti interessanti: e così alcune varietà sono state man mano diffuse“.

Alberi bicentenari contro frutteti industriali: il modello dei cinque produttori

Il cuore operativo del Presidio delle mele storiche del Trentino è rappresentato dall’esempio concreto dei cinque produttori che aderiscono al progetto. Il loro obiettivo è dimostrare che la coltivazione della mela può essere portata avanti rispettando e valorizzando la biodiversità, in netto contrasto con le logiche dell’agricoltura intensiva. La differenza tra i due modelli emerge in modo netto dalla longevità stessa delle piante, come evidenzia Federico Bigaran: “Esistono meli storici di duecento anni ancora produttivi“, sottolineando il divario profondo con gli impianti moderni, “mentre oggi i frutteti industriali durano appena dodici o quindici anni perché le piante, allevate vicinissime le une alle altre, devono venire sostituite perché non hanno lo spazio per crescere“.

Per tutelare la salute e la longevità degli alberi, il disciplinare di produzione del Presidio stabilisce regole precise. Prevede infatti sesti d’impianto ampi, studiati appositamente per lasciare i meli liberi di svilupparsi senza costrizioni, e raccomanda l’allevamento a vaso trentino, un sistema tradizionale che assicura la crescita di un’ampia chioma libera di spaziare a trecentosessanta gradi. Una scelta che ha un impatto diretto non solo sulla qualità agronomica, ma anche sull’identità visiva delle montagne e delle valli. “Sono alberi che hanno la dignità di alberi” sottolinea Nely Webber, ribadendo il legame profondo tra agricoltura e territorio: “In questo modo presidiamo anche il paesaggio e la sua bellezza“.

Dagli antipasti al sidro: come si valorizzano in cucina e sul mercato

Oltre al valore ambientale e paesaggistico, le mele storiche del Trentino offrono straordinarie opportunità gastronomiche ed economiche. In cucina questi frutti si prestano a infinite interpretazioni, “dall’antipasto al dolce, senza pregiudizi“, come assicura la referente Nely Webber. Ogni cultivar ha infatti una sua vocazione specifica, legata alle caratteristiche della polpa e della buccia: “Alcune varietà sono ottime come frutta da tavola, mentre altre danno il meglio trasformate: ad esempio quelle che hanno una buccia particolarmente coriacea o un sapore spiccatamente acidulo“. Proprio questa versatilità spinge alcuni produttori a trasformarle in succhi monovarietali, mentre altre varietà si rivelano ideali per la preparazione di confetture o per la produzione di sidro.

Anche dal punto di vista commerciale, la scommessa sulla qualità e sulla biodiversità si dimostra vincente. Tutte queste varietà spuntano infatti prezzi importanti anche come prodotto fresco, nettamente superiori al valore di conferimento ai magazzini frutta tradizionali. Un dato che smonta il luogo comune secondo cui solo la produzione di massa garantisce reddito agli agricoltori. “Spesso le persone vedono nell’industrializzazione dell’agricoltura il progresso” conclude Nely Webber, lanciando un messaggio chiaro sul futuro delle piccole realtà rurali: “e la minaccia per i produttori di piccola scala è rappresentata da chi non capisce che si può fare agricoltura in maniera diversa. Il Presidio Slow Food nasce per dare una prospettiva a chi continua a coltivare queste mele e a chi può scegliere di tornare a farlo. Conservare una varietà ha senso quando torna a vivere nei campi, viene riconosciuta, assaggiata e trova uno spazio nell’economia delle aziende agricole“.

I territori coinvolti, i sostenitori e il debutto a Terra Madre

La forza del progetto poggia su una rete territoriale solida e articolata. Il Presidio delle mele storiche del Trentino è infatti sostenuto dalla Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole, dal Distretto della Mela della Val di Non e Val di Sole e da Slow Food Terre del Noce. Un lavoro di squadra che abbraccia un’ampia porzione della provincia autonoma di Trento: l’areale di produzione comprende infatti la fascia pedemontana delle valli del Trentino, interessando in particolare la Val di Sole, la Val di Non, le Valli Giudicarie, la Valsugana, la Val d’Adige, la Vallagarina, la Val di Cembra, l’altopiano di Pinè, il Primiero e l’altopiano di Folgaria.

L’importanza di questa iniziativa ha già trovato una vetrina di prestigio internazionale: il nuovo Presidio Slow Food è stato infatti tra i protagonisti a Terra Madre della conferenza intitolata Il tempo delle mele. Tra tutela di antiche varietà e resistenza alle coltivazioni intensive, confermando come la salvaguardia dei frutti antichi del Trentino rappresenti oggi un modello di riferimento per chiunque creda in un’agricoltura più sostenibile, varia e legata alla propria storia.