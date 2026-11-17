È disponibile da questa settimana “Le Meraviglie della Meteorologia”, il nuovo libro del giornalista e divulgatore scientifico Peppe Caridi, direttore di MeteoWeb. Pubblicato da Laruffa Editore, il volume di 156 pagine interamente illustrate a colori propone un approfondito viaggio nella storia di una delle scienze più antiche e affascinanti, ricostruendone l’evoluzione dalle prime intuizioni filosofiche fino alle moderne tecnologie di osservazione e previsione dei fenomeni atmosferici. Al centro dell’opera non c’è soltanto la storia della meteorologia, ma anche un’ampia riflessione sul rapporto tra clima, storia e civiltà umane, sviluppata attraverso un percorso di ricerca che intreccia scienza, storiografia, cultura e tradizioni popolari. Un’indagine che affronta il ruolo esercitato dalle condizioni climatiche sullo sviluppo delle società nel corso dei secoli e la capacità dell’umanità di adattarsi ai cambiamenti dell’ambiente. Ad arricchire la pubblicazione sono due contributi di particolare prestigio scientifico e culturale: la prefazione del Colonnello Guido Guidi, figura di riferimento della meteorologia italiana contemporanea, guida del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare e volto storico delle previsioni meteorologiche Rai, e le riflessioni del Prof. Enzo Siviero, scienziato, ingegnere, intellettuale e Rettore dell’Università eCampus.

La storia della meteorologia, da Aristotele alle grandi scoperte scientifiche

Una delle componenti fondamentali di “Le Meraviglie della Meteorologia” è la ricostruzione storica dell’evoluzione delle conoscenze atmosferiche, frutto di un lungo lavoro di ricerca condotto dall’autore. Il percorso prende avvio dal mondo antico, quando i fenomeni meteorologici erano oggetto di osservazioni, interpretazioni filosofiche e tentativi di spiegazione delle leggi naturali. Tra i riferimenti centrali figura la Meteorologica di Aristotele, una delle opere fondamentali attraverso cui il pensiero greco cercò di interpretare i processi dell’atmosfera e i fenomeni del mondo naturale. La ricostruzione attraversa quindi il Medioevo, con le sue interpretazioni e suggestioni legate ai fenomeni atmosferici, per arrivare al Rinascimento e all’Età Barocca, quando l’affermazione del metodo sperimentale determina una trasformazione decisiva nello studio della natura. È in questo contesto che assumono particolare importanza le invenzioni dei primi strumenti scientifici di misurazione, tra cui il termometro, il barometro e il pluviometro. Strumenti destinati a cambiare profondamente l’approccio alla meteorologia, permettendo di affiancare all’osservazione diretta la raccolta di dati misurabili e progressivamente confrontabili. Il libro ricostruisce così il passaggio dalle intuizioni del passato alla nascita di una disciplina fondata sull’osservazione sistematica, sulla sperimentazione e sull’analisi scientifica dei fenomeni atmosferici, fino allo sviluppo della moderna capacità di rilevamento e previsione.

Da Edmondo Bernacca ad Andrea Baroni: la meteorologia e la divulgazione in Italia

Una parte dell’opera è dedicata anche alla storia dell’informazione meteorologica italiana, con particolare attenzione al ruolo assunto dalla divulgazione nel rendere le conoscenze scientifiche parte della vita quotidiana. Tra i protagonisti di questa evoluzione figurano Edmondo Bernacca e Andrea Baroni, due nomi che hanno segnato la storia delle previsioni del tempo in televisione e contribuito alla diffusione della cultura meteorologica nel Paese. Attraverso il riferimento ai pionieri della divulgazione televisiva, Caridi affronta anche il cambiamento dei linguaggi e degli strumenti della comunicazione scientifica, arrivando alle complesse dinamiche dell’informazione meteorologica contemporanea. Un’evoluzione che accompagna la crescente presenza delle previsioni del tempo nella quotidianità, anche grazie allo sviluppo della tecnologia e alla disponibilità di strumenti digitali che consentono di consultare continuamente informazioni sulle condizioni atmosferiche.

Clima e storia dell’umanità: il ruolo della scuola delle Annales e gli studi di Braudel e Le Roy Ladurie

Tra gli aspetti più caratterizzanti del nuovo saggio figura l’ampia sezione dedicata alla storiografia climatica, con un approfondimento sulla celebre scuola francese delle Annales, che ha contribuito a rinnovare lo studio della storia attraverso l’attenzione ai processi di lunga durata e al rapporto tra società, ambiente e territorio. Caridi richiama in particolare i contributi di Fernand Braudel ed Emmanuel Le Roy Ladurie, due figure fondamentali della storiografia contemporanea, per sviluppare una riflessione sul peso delle dinamiche climatiche nell’evoluzione delle civiltà. La tesi sostenuta dall’autore è che, nel corso dei secoli, il clima abbia esercitato un’influenza determinante sulle attività umane, condizionando le possibilità di sviluppo delle società e imponendo alle popolazioni la necessità di confrontarsi continuamente con le trasformazioni dell’ambiente. Attraverso documenti storici, studi e aneddoti, l’opera approfondisce il rapporto tra variazioni climatiche, organizzazione delle società e capacità di adattamento, individuando proprio nell’adattamento uno degli elementi fondamentali della sopravvivenza e della prosperità delle civiltà umane. Da questa ricostruzione prende forma anche la posizione critica di Caridi nei confronti della narrativa contemporanea sul rapporto tra uomo e clima. L’autore contrappone all’idea di una capacità umana di condizionare le dinamiche climatiche la centralità dei cambiamenti naturali e il ruolo storicamente esercitato dal clima sulle attività dell’umanità.

Dai proverbi popolari alla scienza: la meteorologia tra tradizione contadina e osservazione del cielo

Accanto alla ricostruzione scientifica e storiografica, “Le Meraviglie della Meteorologia” dedica spazio anche alla dimensione culturale e popolare dell’osservazione atmosferica. Una delle appendici propone infatti una raccolta di proverbi meteorologici della tradizione contadina e marinara, recuperando un patrimonio di conoscenze tramandate attraverso le generazioni e sviluppate in epoche nelle quali l’osservazione diretta del cielo rappresentava il principale strumento per cercare di anticipare le condizioni del tempo. Le espressioni popolari legate alle nuvole, ai venti e ai mutamenti atmosferici costituiscono una testimonianza del rapporto profondo che le comunità rurali e marinare hanno mantenuto per secoli con la natura. Nel libro questa dimensione tradizionale si affianca alla ricostruzione del progresso scientifico, mettendo in relazione l’antica esperienza empirica con l’evoluzione delle conoscenze che ha condotto agli attuali sistemi di osservazione e previsione meteorologica.

Tornado e uragani: le scale Fujita e Saffir-Simpson per classificare i fenomeni estremi

La parte conclusiva del percorso scientifico comprende un approfondimento sugli eventi meteorologici estremi e sugli strumenti utilizzati per classificarne l’intensità. Tra gli argomenti affrontati figura la Scala Fujita, sviluppata per classificare la forza distruttiva dei tornado attraverso la valutazione degli effetti e dei danni prodotti dal passaggio dei vortici. Un altro approfondimento riguarda la Scala Saffir-Simpson, utilizzata per classificare l’intensità degli uragani sulla base della velocità dei venti sostenuti. L’inserimento di queste classificazioni completa il percorso del volume, collegando la storia della meteorologia all’evoluzione degli strumenti scientifici impiegati per descrivere e valutare alcuni dei fenomeni atmosferici più violenti del pianeta.

La dedica ad Antonino Zichichi e il richiamo al rigore del metodo galileiano

Un significato particolare assume la parte finale dell’opera, dedicata alla memoria dello scienziato Antonino Zichichi, recentemente scomparso. Caridi rende omaggio alla sua eredità scientifica e intellettuale, individuando nel rigore del metodo galileiano uno dei riferimenti fondamentali del proprio approccio alla divulgazione. La dedica richiama anche un altro tema centrale nel pensiero di Zichichi, quello della distinzione tra inquinamento ed evoluzione globale del clima, al quale l’autore attribuisce particolare importanza nella costruzione del proprio percorso scientifico e giornalistico. Il riferimento allo scienziato rappresenta così il punto di arrivo di un’opera che intreccia ricostruzione storica, osservazione della natura, sviluppo della conoscenza e riflessione sui principi del metodo scientifico.

Peppe Caridi: “un lavoro meticoloso di ricerca sulla storia della meteorologia durato molti anni”

A spiegare le ragioni della pubblicazione e gli obiettivi del volume è lo stesso Peppe Caridi, autore del libro e direttore di MeteoWeb, che sottolinea il valore della ricerca storica e l’importanza dell’approccio storiografico per comprendere il rapporto tra clima e umanità. “Questo libro è il frutto di un lavoro meticoloso di ricerca sulla storia della meteorologia durato molti anni. Ho voluto dedicare una parte fondante alla storiografia, in particolare all’approccio della scuola delle Annales, perché testimonia in modo inequivocabile il reale rapporto tra il clima e la nostra specie. La storia ci insegna che il clima ha sempre condizionato in modo perentorio le attività umane e che l’umanità è sopravvissuta e ha prosperato proprio grazie alla sua capacità di adattarsi. È un’evidenza storiografica che ribalta l’attuale narrativa, che vede l’uomo presumere di poter condizionare a suo piacimento un clima che cambia per natura. Inoltre, ho voluto racchiudere in questo viaggio anche le due anime della meteorologia: quella romantica e rurale dei proverbi popolari, e quella estrema e scientifica legata alle evidenze scientifiche emerse nel corso dei secoli che hanno portato alla moderna precisione di rilevamenti e previsioni. Infine, ho dedicato la parte finale dell’opera al grandissimo scienziato Antonino Zichichi recentemente scomparso da pochi mesi: la sua eredità scientifica e il suo instancabile richiamo al rigore galileiano hanno sempre guidato profondamente il mio spirito di divulgazione giornalistica”.

Laruffa Editore: “questo libro può essere d’ausilio per capire meglio i fenomeni meteorologici”

A illustrare le motivazioni che hanno portato alla pubblicazione di “Le Meraviglie della Meteorologia” è anche Roberto Laruffa, editore del volume, che evidenzia il valore della ricerca condotta dall’autore e l’importanza di approfondire la conoscenza dei fenomeni atmosferici in un’epoca nella quale le informazioni meteorologiche sono sempre più accessibili. “Abbiamo voluto sostenere questa pubblicazione innanzitutto perché i contenuti sono frutto di un’attenta ricerca da parte dell’autore, Peppe Caridi, esperto di meteorologia e direttore di MeteoWeb. Oggi il meteo è parte della nostra quotidianità, e la tecnologia, le app e tanto altro ci permettono di avere sempre a portata di mano una consultazione. Questo libro può essere d’ausilio per capire meglio i fenomeni meteorologici, soprattutto stimolando la curiosità”. Con le sue 156 pagine illustrate a colori, la prefazione di Guido Guidi, le riflessioni di Enzo Siviero e un percorso che attraversa la storia della scienza, la storiografia climatica e le tradizioni popolari, “Le Meraviglie della Meteorologia” di Peppe Caridi entra dunque nel catalogo di Laruffa Editore, proponendo una ricostruzione articolata dell’evoluzione delle conoscenze meteorologiche e del loro rapporto con la storia dell’umanità.

Il volume è già disponibile per l’acquisto online sul sito ufficiale della casa editrice al seguente link: https://www.laruffaeditore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=411&virtuemart_category_id=26&Itemid=480&lang=it