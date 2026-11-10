Le mutazioni dell’Alzheimer danneggiano i nervi motori senza il coinvolgimento del cervello

Il morbo di Alzheimer è universalmente noto per i suoi devastanti effetti sulla memoria e sulle capacità cognitive, ma da tempo i medici hanno notato un fenomeno clinico singolare. Molti pazienti, infatti, sviluppano alterazioni dell’equilibrio, della coordinazione e dell’andatura anni prima che emergano evidenti difficoltà di pensiero e di ragionamento. Fino ad oggi, la comunità scientifica si è posta una domanda fondamentale: questi problemi motori sono semplicemente una conseguenza secondaria di un cervello danneggiato, oppure rappresentano un segnale chiaro che la patologia attacca direttamente i nervi in altre parti del corpo? La risposta a questo interrogativo potrebbe rivoluzionare il modo in cui comprendiamo e affrontiamo questa condizione neurodegenerativa, spostando l’attenzione terapeutica anche al di fuori del sistema nervoso centrale.

La ricerca sui neuroni motori e l’innovazione dei sistemi su chip

Per risolvere questo enigma biologico, un team di ricercatori della University of Central Florida ha condotto uno studio profondamente innovativo. Guidato da James Hickman, membro del Nanoscience Technology Center dell’università, e dalla professoressa ricercatrice Xiufang “Nadine” Guo, in collaborazione con l’azienda di tecnologia medica Hesperos, il gruppo di lavoro si è concentrato sull’Alzheimer familiare. Si tratta di una rara forma ereditaria della malattia che si sviluppa tipicamente in soggetti di età compresa tra i 40 e i 65 anni. Gli esperimenti, finanziati dal National Institute on Aging del NIH e pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica Alzheimer’s & Dementia, sono stati condotti utilizzando avanzati sistemi definiti “human-on-a-chip”. Queste piattaforme in miniatura, sviluppate da Hesperos, permettono di far interfacciarsi diverse tipologie di cellule umane in condizioni altamente controllate per ricreare specifiche funzioni biologiche. All’interno di questo ambiente isolato, gli scienziati hanno osservato con precisione il comportamento dei neuroni motori portatori delle mutazioni dell’Alzheimer. Queste specifiche cellule nervose hanno il compito vitale di trasmettere i segnali elettrici ai muscoli, dettando loro quando contrarsi. Il dato sorprendente è che i neuroni mutati hanno interrotto le connessioni fisiologiche responsabili del controllo muscolare in totale assenza di un cervello o di un midollo spinale all’interno del sistema sperimentale.

I danni al sistema nervoso periferico e le nuove sfide terapeutiche

Il risultato ottenuto in laboratorio rappresenta il cuore pulsante dell’intera ricerca e promette di cambiare le prospettive cliniche future. Come spiegato dal professor Hickman, questa è la primissima volta in cui viene dimostrato in modo inequivocabile che i deficit a carico del sistema nervoso periferico possono derivare direttamente da queste anomalie genetiche, senza alcun input di degenerazione cerebrale. Questo significa che le mutazioni sono in grado di sabotare i meccanismi del movimento in totale autonomia, compromettendo i nervi esterni che trasportano i segnali vitali tra il sistema nervoso centrale e i vari distretti corporei. Tale scoperta solleva interrogativi cruciali sulle attuali strategie terapeutiche. I farmaci tradizionali o sperimentali che prendono di mira esclusivamente le placche o i grovigli nel cervello, infatti, potrebbero non essere affatto sufficienti per correggere le disfunzioni che si verificano nel resto del corpo, rendendo di fatto necessari nuovi approcci farmacologici capaci di agire in maniera sistemica.

L’importanza della diagnosi precoce per tutelare la salute del cervello

Le implicazioni cliniche e pratiche di questo studio si muovono in due direzioni complementari e di vitale importanza per i pazienti. Da un lato, come sottolinea la dottoressa Guo, i deficit legati al movimento potrebbero fungere da preziosi sintomi precoci dell’Alzheimer. Riuscire a rilevare tempestivamente questi sottili cambiamenti nella motricità di una persona e intervenire subito potrebbe aiutare a ritardare o mitigare la comparsa dei futuri sintomi neurologici, trasformando i difetti di deambulazione in veri e propri campanelli d’allarme preventivi. Dall’altro lato, è un dato medico ormai consolidato che una regolare e costante attività fisica sia strettamente associata a un maggiore benessere mentale. Proteggere attivamente la capacità di muoversi e preservare le funzioni muscolari può rivelarsi un alleato essenziale per supportare a lungo termine la salute del cervello, offrendo ai pazienti non solo una migliore condizione fisica, ma anche uno scudo in più per salvaguardare le proprie facoltà cognitive.