Le ultime elaborazioni rilasciate dal Met Office britannico e analizzate dai principali portali internazionali di meteorologia offrono una visione molto chiara per quanto riguarda le previsioni meteo per l’inverno in Europa. Secondo i dati provenienti dai supercomputer di Londra, le prossime settimane e l’intero mese di dicembre saranno fortemente influenzati da un flusso zonale molto teso. Questo significa che le correnti occidentali provenienti dall’Oceano Atlantico spazzeranno il continente con grande vigore, portando con sé masse d’aria relativamente miti ma cariche di un’enorme quantità di umidità. Per il Regno Unito e per gran parte dell’Europa occidentale, questo si tradurrà in un inizio di stagione caratterizzato da temperature mediamente superiori alla norma stagionale. I cittadini europei, dunque, non dovranno affrontare un gelo siderale imminente, ma si troveranno a fare i conti con un susseguirsi incessante di profonde perturbazioni oceaniche, capaci di generare forti venti di burrasca e mareggiate lungo le coste esposte.

Il ruolo delle precipitazioni e il serio rischio alluvionale

L’aspetto più critico evidenziato dai modelli climatici britannici non è il freddo, bensì l’eccezionale surplus pluviometrico. Le correnti atlantiche si abbatteranno con particolare ferocia su nazioni come l’Irlanda, la Scozia e le coste atlantiche europee, scaricando quantitativi di pioggia che potrebbero rapidamente saturare i terreni. Gli esperti sottolineano come questo schema meteorologico, alimentato anche dall’energia termica in eccesso presente negli oceani, innalzi drasticamente il rischio alluvionale in molte aree vulnerabili. Le piogge incessanti, associate a temperature non sufficientemente basse per trasformare le precipitazioni in neve a quote collinari o di bassa montagna, comporteranno un rapido ingrossamento dei bacini idrografici. Questo scenario di maltempo estremo impone un livello di attenzione altissimo per la gestione del territorio, poiché le perturbazioni si susseguiranno con pause troppo brevi per permettere un adeguato deflusso delle acque piovane, mettendo sotto stress le infrastrutture idriche di tutto il nord-ovest europeo.

Quando potrebbe arrivare il vero gelo invernale

Se da un lato il mese di dicembre sembra ormai destinato a trascorrere sotto la tutela delle miti e burrascose correnti oceaniche, il Met Office britannico e i ricercatori di Severe Weather Europe avvertono che la seconda metà dell’inverno potrebbe riservare sorprese glaciali. L’attenzione degli studiosi è interamente rivolta alla stratosfera, dove si stanno registrando movimenti anomali del vortice polare. Le proiezioni a lungo termine indicano una crescente probabilità di un indebolimento strutturale di questa figura barica tra gennaio e febbraio. Qualora dovesse verificarsi un riscaldamento stratosferico improvviso, i forti venti zonali che tengono confinato il freddo al Polo Nord si invertirebbero, permettendo a lobi di aria artica di scivolare verso sud. In quel frangente, il clima mite e piovoso verrebbe improvvisamente spazzato via da ondate di gelo siberiano, capaci di far crollare le temperature ben al di sotto dello zero termico e di portare tempeste di neve su gran parte dell’Europa, trasformando radicalmente il volto di una stagione iniziata in sordina.