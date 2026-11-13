Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 13 dicembre

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 13 dicembre, in cui viene evidenziato per la prima settimana il passaggio di diverse perturbazioni sull’Italia, con precipitazioni oltre la media del periodo in diverse aree del Paese. Nella seconda settimana, depressioni in area atlantica potrebbero ancora interessare Nord Italia e Toscana, mentre al Sud si potrebbe assistere alla risalita della pressione. Le temperature sono previste superiori alla media del periodo in tutto il Paese nel periodo considerato. Di seguito, i dettagli delle previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare.

Previsioni Meteo 16 – 22 Novembre 2026

Nella prima settimana persiste una decisa anomalia negativa del geopotenziale su Atlantico ed Europa centro-settentrionali, Nord Italia incluso. A latitudini inferiori, in area mediterranea e sull’Europa meridionale, si continuano ad osservare flussi umidi e temperati occidentali che interessano anche le regioni centro-meridionali italiane e le Isole Maggiori, determinando il passaggio di una serie di perturbazioni. In questo contesto, e con buona probabilità, le precipitazioni saranno superiori alla media del periodo su Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna e Sardegna centro-settentrionale, più decisa per Campania, Basilicata tirrenica e su gran parte del Centro; valori cumulati al di sotto di quelli tipici solo per Sicilia orientale e bassa Calabria; piogge cumulate nella media, invece, sul resto della nazione. Le temperature mostrano una probabile anomalia positiva con range al di sopra della media su quasi tutto il Paese e con probabilità più marcata per le regioni centro-meridionali e Isole Maggiori.

Previsioni Meteo 23 – 29 Novembre 2026

Nella seconda settimana si potrebbe attenuare l’anomalia negativa della pressione su parte del Centro e Europa e sulla parte nord-orientale del continente con le depressioni in area atlantica che potrebbero ancora interessare i settore occidentale europeo fino a Nord Italia e Toscana; dovrebbe invece proseguire il regime occidentale più umido e temperato a latitudini inferiori, e che potrebbe essere anche caratterizzato da una risalita della pressione sul Mediterraneo centrale e quindi sul nostro Meridione. Conseguentemente sembrano proseguire valori cumulati al di sopra della media al Nord e Toscana, ma anche su Appennino laziale e Campano; piogge anche al di sotto di quelle tipiche per Puglia meridionale Sicilia, nella media sul resto d’Italia. Con la sola eccezione di Valle d’Aosta e rilievi alpini nord-orientali, dove il quadro termico segnala una sostanziale neutralità, persiste una probabile anomalia positiva di temperatura con valori al di sopra della media su tutto il resto del Nord e soprattutto al Centro-Sud, Sardegna e Sicilia.

Previsioni Meteo 30 Novembre – 06 Dicembre 2026

Nella terza settimana potrebbe confermarsi una prevalente area ciclonica ad ovest delle Isole Britanniche, ma che continua ad influenzare l’Europa occidentale fino al Nord Italia; sul resto del territorio potrebbe ancora prevalere un regime di correnti umide e temperate occidentali, più attive sul versante tirrenico delle regioni centrali. In questo scenario le quantità pluviometriche potrebbero ancora mantenersi superiori alla media al Nord, Toscana, Umbria e appennino laziale; valori in linea con quelli tipici del periodo sul resto del Centro, al Sud e sulle isole maggiori. Le temperature potrebbero continuare a registrare valori al di sopra della media su tutto il Paese.

Previsioni Meteo 07 – 13 Dicembre 2026

Nella quarta settimana cresce fisiologicamente l’incertezza a causa della distanza temporale. Si può ipotizzare un’attenuazione del regime zonale sul Mediterraneo centro-occidentale con prevalenza di correnti nordoccidentali tendenzialmente più asciutte, e che potrebbero riportare i cumulati pluviometrici nella media del periodo, salvo una lieve anomalia positiva che il modello sub-stagionale continua ad individuare su Liguria e Pianura Padana. Le temperature, seppur con un segnale meno marcato, sembrano ancora interessate da una anomalia positiva, con valori termici al di sopra della media.