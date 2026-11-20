Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 20 dicembre, in cui viene evidenziata per le prossime due settimane una configurazione che vede un’anomalia anticiclonica sull’area continentale e mediterranea centrale, con ai lati due estese anomalie cicloniche. Per la prima settimana ne conseguono precipitazioni oltre la media al Centro-Nord e nella media al Sud. Nella settimana successiva, le precipitazioni saranno nella media al Nord e sotto la media al Centro-Sud. Le temperature saranno ovunque al di sopra della media del periodo. Di seguito, i dettagli delle previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare.

Previsioni Meteo 23 – 29 Novembre 2026

La prima settimana si presenta interessata da una configurazione di blocco che vede una estesa anomalia anticiclonica, centrata sulla Scandinavia, avente ai suoi lati due estese anomalie cicloniche poste rispettivamente in area atlantica e sull’Europa orientale, quest’ultima dominata da umide correnti retrograde che giungono ad interessare il Centro-Nord del Paese. Come conseguenza avremo che sul Centro-Nord del Paese il rateo delle precipitazioni risulterà al di sopra della media del periodo ed in linea al Sud. Le temperature, invece, continueranno a permanere al di sopra della media del periodo, escluso al più il Triveneto che risente sia pur marginalmente dell’aria più fredda proveniente dall’area balcanica.

Previsioni Meteo 30 Novembre – 06 Dicembre 2026

Nella seconda settimana si rafforza l’anomalia anticiclonica sull’area continentale e mediterranea centrale, con ancora ai lati due estese anomalie cicloniche, poste rispettivamente in area atlantica e sull’Europa orientale. Come conseguenza avremo che l’Italia centro-meridionale sarà interessata da un rateo precipitativo al di sotto della media del periodo, e generalmente in linea al Nord. Le temperature, invece, continueranno a permanere ovunque al di sopra della media del periodo.

Previsioni Meteo 07 – 13 Dicembre 2026

Nella terza settimana si attenua l’anomalia anticiclonica sull’Europa centrale, lasciando spazio ad un regime di correnti occidentali mediamente stabili. Ne conseguirà un regime precipitativo generalmente in linea con la media del periodo, ed un regime termico ancora al di sopra della media del periodo.

Previsioni Meteo 14 – 20 Dicembre 2026

Nell’ultima settimana permane ancora un regime di correnti occidentali che apporteranno deboli condizioni di instabilità. Ne conseguirà un regime precipitativo generalmente in linea con la media del periodo, cui saranno associate temperature generalmente al di sopra.