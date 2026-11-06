Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 6 dicembre

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 6 dicembre, in cui vengono evidenziate per la prima settimana condizioni anticicloniche al Sud, mentre al Centro-Nord le precipitazioni saranno superiori alla media a causa dell’azione di correnti atlantiche. Nella seconda settimana, l’area anticiclonica si espande sul Paese mentre nella settimana seguente sul Centro-Nord prevarrebbero correnti umide occidentali. Le temperature sono previste generalmente oltre la media in tutto il Paese in tutto il periodo considerato. Di seguito, i dettagli delle previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare.

Previsioni Meteo 9 – 15 Novembre 2026

Nella prima settimana, sullo scenario euro-atlantico un promontorio di matrice sub-tropicale tende ad espandersi sul Mediterraneo centro-orientale con il coinvolgimento soprattutto del Meridione e della Sicilia e marginalmente di parte dei settori del medio Adriatico e della Sardegna, mentre il resto del Centro-Nord sarà interessato più direttamente dallo scorrimento di aria umida e temperata di origine atlantica. In questo contesto, le precipitazioni saranno superiori alla media del periodo sul Settentrione, sulle regioni centrali tirreniche, sulle Marche e sull’Umbria, inferiori alla media su Sicilia e Calabria e allineate ai valori tipici sulle restanti zone del Centro-Sud e sulla Sardegna. Le temperature saranno tutte al di sopra del range del periodo, con anomalia positiva più accentuata sul Centro-Sud peninsulare e sulla Sardegna.

Previsioni Meteo 16 – 22 Novembre 2026

Nella seconda settimana, l’area anticiclonica si espande su tutta l’Europa centro-occidentale, associata su gran parte delle zone del Paese ad un campo termico con valori superiori alla media e in particolare un’anomalia termica positiva più accentuata su zone alpine, prealpine e del nord Appennino; fanno eccezione i settori dell’alto Adriatico che risultano in linea con il periodo. I cumulati precipitativi invece risultano allineati alla media su tutto il Centro-Sud e sulla Sicilia ed inferiori sul Settentrione e sulla Sardegna.

Previsioni Meteo 23 – 29 Novembre 2026

Nella terza settimana, potrebbe proseguire l’anomalia positiva della pressione al suolo sul Meridione, mentre sul Centro-Nord prevarrebbero correnti umide occidentali. Di conseguenza le piogge potrebbero avere valori nella media al Centro-Nord e risultare invece inferiori al range del periodo sul Meridione. Per quanto riguarda le temperature, potrebbero continuare a rimanere al di sopra della media su tutte le regioni, con un’anomalia positiva leggermente più accentuata su Centro-Nord e Campania.

Previsioni Meteo 30 Novembre – 06 Dicembre 2026

Nell’ultima settimana, cresce fisiologicamente l’incertezza a causa della distanza temporale. Sembrerebbe prevalere un regime di correnti zonali su gran parte del Paese con quantità pluviometriche superiori alla media sui settori alpini e prealpini e inferiori ai valori del periodo solo sulla Sicilia e sulle aree joniche, mentre sulle rimanenti zone potrebbero risultare in linea. Le temperature, invece, potrebbero continuare a registrare valori al di sopra della media su tutto il Paese.