Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di dicembre, con la prima settimana del mese che si apre all’insegna dell’anticiclone e del freddo, con temperature e precipitazioni ovunque al di sotto della media. Nella settimana successiva, le precipitazioni torneranno nella media mentre le temperature permarranno al di sotto. Nella terza settimana, si instaurerà un nuovo regime ciclonico ma questa volta caratterizzato da temperature oltre la media al Centro-Sud. Di seguito, i dettagli delle previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare.

Previsioni Meteo 30 Novembre – 06 Dicembre 2026

Settimana che si apre all’insegna di una marcata anomalia anticiclonica, associata però ad aria fredda continentale proveniente dall’area balcanica. Come conseguenza, avremo regimi termici e pluviometrici ovunque al di sotto della media del periodo.

Previsioni Meteo 07 – 13 Dicembre 2026

Nella seconda settimana si attenua l’anomalia anticiclonica della settimana precedente riportando i regimi pluviometrici nella media del periodo, mentre le temperature, seppur in graduale aumento, permarranno al di sotto.

Previsioni Meteo 14 – 20 Dicembre 2026

Nella terza settimana si riassesta sul Paese una nuova anomalia anticiclonica, questa volta caratterizzata da masse d’aria notevolmente più calde di matrice atlantica. Ne conseguiranno regimi pluviometrici ancora nella media del periodo su tutto il Paese, accompagnati da temperature al di sopra della media del periodo al Centro-Sud ed ancora in linea al Nord.

Previsioni Meteo 21 – 27 Dicembre 2026

Nell’ultima settimana pare delinearsi l’ingresso di una nuova anomalia ciclonica, proveniente dall’area atlantica, che inizia ad interessare le regioni settentrionali. Come conseguenza avremo sul Nord regimi pluviometrici al di sopra della media del periodo, ed ancora in linea al Centro-Sud. Le temperature invece saranno ovunque al di sopra della media climatologica.