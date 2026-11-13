Le richieste della Russia nei negoziati di Abu Dhabi coinvolgono Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e Moldavia: come cambia la geografia politica europea

Le indiscrezioni pubblicate dai funzionari tedeschi attraverso le pagine della Bild svelano una trama diplomatica complessa, emersa durante i negoziati di Abu Dhabi. Questa bozza di accordo, sebbene discussa in cerchie non ufficiali, rivela la profonda visione spaziale e strategica del Cremlino per il futuro del continente europeo. Non ci troviamo di fronte a semplici richieste di cessate il fuoco, ma a un tentativo di ridisegnare l’intera geopolitica europea, ricostruendo un vasto cordone sanitario che separi fisicamente e militarmente la Federazione Russa dall’Occidente. Questa linea di faglia immaginaria taglia l’Europa verticalmente, unendo idealmente le fredde acque del Mar Baltico alle calde correnti del Mar Nero. La strategia russa si fonda sulla necessità storica di allontanare le minacce esterne dal proprio cuore continentale, sfruttando la vastità del territorio e la creazione di stati cuscinetto. Le richieste di Mosca, che spaziano dalle steppe ucraine alle foreste baltiche, mirano a neutralizzare l’espansione dell’alleanza atlantica e a consolidare una zona di sicurezza inespugnabile lungo i propri confini occidentali.

La questione scandinava e il controllo del Mar Baltico

Il primo e più dirompente punto delle richieste russe riguarda il quadrante settentrionale, con la pretesa dell’uscita della Finlandia dalla NATO. Da un punto di vista strettamente geografico, l’ingresso di Helsinki nell’alleanza atlantica ha trasformato il Mar Baltico in quello che gli analisti militari definiscono un “lago NATO”. La Finlandia condivide oltre milletrecento chilometri di confine terrestre con la Russia, una linea che corre attraverso foreste impenetrabili e laghi ghiacciati, a brevissima distanza dalla vitale base navale russa di Murmansk, nella penisola di Kola, e dalla metropoli di San Pietroburgo. Fino a poco tempo fa, la neutralità finlandese, nota storicamente come “finlandizzazione”, garantiva a Mosca la sicurezza del proprio fianco nord-occidentale. Parallelamente, il Cremlino chiede che Estonia, Lettonia e Lituania accettino la rinuncia all’insediamento di basi militari della NATO sui propri territori. Le tre repubbliche baltiche rappresentano una pianura costiera priva di difese naturali, storicamente utilizzata come via di invasione verso le pianure russe. Vietare la presenza militare atlantica in quest’area significa, per la Russia, allentare la pressione sul delicato corridoio di Suwalki e sull’exclave militarizzata di Kaliningrad, garantendosi una fondamentale profondità strategica nel nord Europa.

L’Ucraina divisa e la demilitarizzazione strategica del Mar Nero

Spostandoci verso sud, nel cuore del continente, il destino dell’Ucraina appare come il fulcro ineludibile dei negoziati di Abu Dhabi. La richiesta russa prevede uno status neutrale dell’Ucraina e la sua definitiva rinuncia all’adesione alla NATO, pur ammettendo paradossalmente l’ingresso del Paese nell’Unione Europea. Sotto il profilo territoriale, Mosca esige la cessione formale di tutta la regione del Donbass e il mantenimento delle aree attualmente occupate. Questa fetta di terra, ricca di bacini carboniferi e industrie pesanti, rappresenta la cerniera naturale tra l’altopiano centrale ucraino e le pianure russe. Tuttavia, l’aspetto geograficamente più rilevante riguarda la costa meridionale: il Cremlino pretende la demilitarizzazione di Odessa e Mykolaiv e il divieto assoluto di utilizzarle come basi navali. Odessa, fondata per volere di Caterina la Grande alla fine del Settecento, non è solo una capitale culturale, ma è il principale porto di acque profonde dell’Ucraina, l’unica vera porta commerciale verso il Mediterraneo attraverso il collo di bottiglia del Bosforo. Privare Kiev della capacità di difendere militarmente Odessa e Mykolaiv significherebbe trasformare il quadrante nord-occidentale del Mar Nero in un bacino a dominazione marittima esclusivamente russa, tagliando fuori l’Ucraina da ogni proiezione di potenza navale e rendendola, di fatto, un Paese vulnerabile a qualsiasi futuro blocco navale.

La faglia moldava tra federalizzazione e sfere d’influenza

Il documento trapelato alla Bild si spinge oltre i confini ucraini, inglobando un altro territorio incuneato tra i Carpazi e le steppe pontiche: la Repubblica di Moldavia. La richiesta di Mosca si articola nella federalizzazione della Moldavia, un processo politico che implicherebbe l’inclusione forzata e autonoma della Gagauzia e Transnistria nel sistema di governo centrale di Chisinau. La Transnistria, una sottile striscia di terra situata lungo la riva sinistra del fiume Dnestr, rappresenta dal crollo dell’Unione Sovietica un classico “conflitto congelato“, fondamentale per controllare le vie di comunicazione terrestri verso i Balcani e per minacciare Odessa dal lato occidentale. La Gagauzia, situata a sud, è una regione popolata da popolazioni turcofone ma di fede ortodossa e storicamente russofile. La clausola più dirompente proposta nei negoziati prevede che, in caso di futura adesione della Moldavia all’Unione Europea, queste due regioni possano indire dei referendum sull’indipendenza. Questa architettura costituzionale ed elettorale agirebbe come un perenne veto geografico, impedendo di fatto a Chisinau qualsiasi reale integrazione con l’Occidente senza rischiare la disintegrazione del proprio fragile territorio.

Le contropartite russe tra Bielorussia e l’equilibrio nucleare europeo

A fronte di queste massicce richieste che stravolgerebbero la sicurezza europea, le contropartite offerte dalla Russia, sempre secondo le fonti diplomatiche citate dal quotidiano tedesco, si concentrano sul disarmo tattico e sul ritiro militare da specifiche enclavi. Il Cremlino si offrirebbe di garantire il ritiro delle armi nucleari e dei missili a medio raggio attualmente dislocati sul territorio della Bielorussia. La posizione geografica bielorussa, incuneata come un enorme balcone sulle pianure polacche e ucraine, rende la presenza di ordigni atomici a Minsk una minaccia diretta e ravvicinata per le capitali dell’Europa centrale. Inoltre, Mosca metterebbe sul piatto il ritiro delle truppe russe dalla Transnistria, un contingente che da decenni funge da forza di peacekeeping non autorizzata dalla comunità internazionale. Da un punto di vista dell’analisi geografico-militare, si tratterebbe di uno scambio asimmetrico: la Russia arretrerebbe le sue pedine nucleari più avanzate e rinuncerebbe a una piccola guarnigione isolata oltre il fiume Dnestr, ottenendo in cambio il controllo marittimo del Mar Nero, lo smantellamento del potenziale navale ucraino, la neutralizzazione dell’intero fianco baltico e l’arretramento dei confini dell’Alleanza Atlantica ai livelli della fine della Guerra Fredda. Questo complesso mosaico di richieste dimostra come la guerra in Ucraina sia, nella visione di Mosca, soltanto il tassello centrale di una revisione totale degli equilibri spaziali del continente euroasiatico.