I ricercatori dell’Università del Michigan (U-M) hanno sviluppato un metodo più efficace per comprendere le cause dei terremoti e la loro possibile magnitudo. Attualmente, i modelli utilizzati per prevedere i sismi tengono conto esclusivamente dello scorrimento lungo una faglia principale, un’attività che solitamente genera terremoti di grande intensità. I ​​ricercatori dell’U-M hanno invece elaborato un modello che considera non solo le dinamiche della faglia principale, ma anche l’attività delle rocce adiacenti, che subiscono danni durante gli eventi sismici. Integrando sia la faglia che le rocce circostanti, il modello è in grado di spiegare l’attività sismica, inclusa la ragione per cui i terremoti di piccola entità si verificano con una frequenza decisamente superiore rispetto a quelli di grande portata.

“Comprendere meglio i terremoti minori ci permette di cogliere il legame tra sismi di diverse dimensioni, il che ha implicazioni importanti per i meccanismi alla base dei grandi terremoti”, ha affermato Peng Zhai, autore del modello durante il suo dottorato presso l’U-M. “Per comprendere e prevedere i terremoti in modo più accurato, è necessario analizzare a fondo sia le condizioni di stress sulla faglia, sia i danni che si verificano nelle aree circostanti”. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science Advances.

Modellare i danni oltre la faglia principale

Per costruire il modello, i ricercatori hanno incluso l’intero ciclo sismico: dall’accumulo di stress nella zona della faglia alla “nucleazione” – ovvero il momento in cui la faglia inizia a scorrere – fino alla rottura sismica. Hanno inoltre preso in esame i processi di assestamento e di “guarigione” delle rocce danneggiate dopo un sisma. Il modello è in grado di simulare l’attività sismica su scale temporali che spaziano da pochi secondi a diversi secoli.

“Osservando dall’alto una struttura come la faglia di San Andreas, si nota che essa non è una linea isolata, bensì un’ampia area rocciosa caratterizzata da fratture e danni che si estendono per centinaia di metri o addirittura chilometri dalla faglia principale”, spiega Yihe Huang, docente di scienze della Terra e dell’ambiente e autrice senior dello studio. “Sebbene i terremoti abbiano origine lungo il piano della faglia principale, si verificano danni significativi anche nelle zone limitrofe. È un fenomeno ben visibile in superficie, ma raramente viene integrato nei modelli, poiché aggiungerebbe un ulteriore livello di complessità da risolvere”.

Relazione tra magnitudo, stress ed energia nei terremoti

Zhai afferma che il loro modello olistico è in grado di spiegare perché i terremoti di minore entità si verifichino con una frequenza molto più elevata. Il modello chiarisce inoltre perché sismi di dimensioni diverse rilascino all’incirca la stessa quantità di stress: sebbene i terremoti più grandi possano interessare un’area di faglia più estesa, lo stress liberato sull’intera superficie di rottura è sostanzialmente equivalente a quello rilasciato da un sisma di dimensioni minori. Infine, il modello dimostra che l’energia necessaria affinché un terremoto provochi la rottura di un’unità di superficie della faglia aumenta in proporzione alla magnitudo del sisma stesso. Per la prima volta, le tre caratteristiche fondamentali dei terremoti trovano spiegazione all’interno di un quadro fisico unitario.

Le rocce più deboli assorbono l’energia di rottura

“Un aspetto interessante è che questi risultati concordano con un’ipotesi di lunga data, nota come “ipotesi della zona di faglia debole”. I nostri dati suggeriscono che la resistenza della zona di faglia possa essere molto bassa, dando luogo a una sismicità multiscala, che comprende sia terremoti di grande che di piccola entità”, spiega Zhai, attualmente ricercatore post-dottorato presso la Utah State University.

Secondo Huang, l’ipotesi della zona debole potrebbe anche spiegare la maggiore frequenza di terremoti di piccola magnitudo. Poiché le rocce che circondano la zona di faglia si deformano con estrema facilità, esse assorbono parte dell’energia sprigionata dalla rottura principale, attenuando la forza di un potenziale grande sisma e dando luogo, di fatto, a un evento di dimensioni minori. Tuttavia, questo processo potrebbe anche contribuire, in una fase successiva, alla generazione di un terremoto di maggiore intensità.

“Dobbiamo integrare gli effetti legati alla zona di faglia nei nostri modelli sismici, al fine di comprendere meglio i terremoti e delineare scenari più realistici”, afferma Zhai. “I modelli sismici tradizionali prendono in considerazione solo la deformazione elastica della zona di faglia, principalmente per una questione di semplicità di calcolo. L’introduzione della deformazione anelastica – ovvero il trasferimento di energia alle rocce circostanti – rende invece il modello molto più realistico. Questo risultato è il frutto di anni di lavoro che hanno coinvolto diversi ricercatori; siamo riusciti a costruire un modello finale capace di descrivere fenomeni estremamente interessanti”, conclude.