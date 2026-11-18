Le stelle neonate ora si possono anche ascoltare: immagini e dati raccolti dai telescopi della NASA sono stati tradotti in suoni cristallini, ronzii avvolgenti e note a tratti inquietanti che compongono paesaggi sonori davvero extraterrestri. Quattro i soggetti protagonisti di questa sonificazione, curata dal Chandra X-ray Center: sono la galassia Messier 82, la Nebulosa di Orione, la Nebulosa della Carena e la Nube di Rho Ophiuchi. La galassia Messier 82 (M82) è una vera e propria fucina di stelle, dove la formazione stellare procede a un ritmo da decine a centinaia di volte superiore rispetto a quello della Via Lattea. La sua sonificazione combina i dati dei telescopi Chandra, Hubble, James Webb e Spitzer. I dati rilevati ai raggi X sono associati alle frequenze più alte; quelli nell’infrarosso si traducono in un ronzio di fondo accompagnato da suoni che ricordano corde pizzicate, mentre i dati nel visibile si trasformano in una varietà di altezze musicali e tessiture sonore.

La Nebulosa di Orione

La Nebulosa di Orione è una delle regioni di formazione stellare più vicine alla Terra. Nella versione sonora dei dati di Chandra, i giovani astri diventano suoni scintillanti, mentre l’emissione diffusa di raggi X è resa attraverso toni puri e acuti. Le polveri e i gas che generano le nuove stelle, ripresi nell’infrarosso da Webb, sono stati tradotti in toni più gravi, suoni che ricordano strumenti a corda distorti e un’arpa digitale.

La Nebulosa della Carena

Invece richiama alla mente il rumore del mare, la sonificazione di una regione della Nebulosa della Carena chiamata ‘Scogliere cosmiche’. Le singole stelle neonate identificate da Chandra sono state trasformate in brevi sequenze di note. A un bagliore diffuso di raggi X, presente in tutta l’area, sono state associate note più prolungate. Nei dati del telescopio Webb, la nebulosa è tradotta in un suono continuo, intervallato da altri strumenti che segnalano elementi specifici, come stelle e creste.

La Nube di Rho Ophiuchi

Infine, per quanto riguarda la Nube di Rho Ophiuchi, i raggi X rilevati da Chandra sono diventati toni acuti e cristallini, accompagnati da suoni prolungati che indicano la presenza di estese sorgenti luminose. Le nubi, osservate dal telescopio Webb nell’infrarosso, sono rappresentate da suoni con altezze differenti, mentre le stelle sono rese attraverso tocchi dal timbro metallico. Il brano è interrotto a metà dalla presenza di nubi di polvere oscura che emettono pochissima luce.