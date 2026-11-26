Osservare le coste dallo spazio, esplorare gli ambienti marini attraverso immersioni subacquee e integrare i dati raccolti per ottenere una rappresentazione sempre più precisa del territorio. È questo il principio alla base dell’innovativo modello presentato dall’ENEA per ridefinire le linee di costa, mappare gli ecosistemi marini e costieri e sviluppare nuove strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. L’applicazione della metodologia a Cuba ha già consentito di aggiornare le dimensioni geografiche dell’arcipelago, ridefinendo la lunghezza della sua linea costiera e ricalcolandone la superficie complessiva. L’integrazione tra osservazioni satellitari e attività sul campo rappresenta un’opportunità per migliorare la conoscenza degli ambienti costieri, supportare i processi decisionali e pianificare una gestione più sostenibile delle risorse marine, con particolare attenzione alle aree maggiormente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico.

Il progetto ECOATLAS: la collaborazione scientifica tra Italia e Cuba

Il modello è stato sviluppato nell’ambito del progetto ECOATLAS, realizzato dall’ENEA in collaborazione con il Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC) di Cuba. L’iniziativa nasce da un accordo tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la sua controparte cubana, finalizzato allo sviluppo di tecnologie e strumenti per favorire l’adattamento dell’ecosistema marino al cambiamento climatico. Il progetto si inserisce nelle attività di rafforzamento delle competenze promosse dall’ENEA e punta a valorizzare le potenzialità delle tecnologie di osservazione della Terra attraverso la loro applicazione allo studio degli ambienti marini e costieri. L’approccio multidisciplinare permette di combinare informazioni raccolte attraverso strumenti differenti, superando la separazione tra osservazione satellitare e indagini dirette sul territorio.

Come funziona la nuova tecnologia per mappare le coste e gli ambienti marini

Alla base della metodologia sviluppata dai ricercatori ci sono le immagini satellitari Sentinel-2 ad alta risoluzione, disponibili gratuitamente attraverso il programma COPERNICUS dell’Agenzia Spaziale Europea. Le informazioni provenienti dalle osservazioni satellitari vengono integrate con tecniche avanzate di telerilevamento per elaborare rappresentazioni cartografiche degli ambienti analizzati. La produzione delle mappe costituisce una delle fasi del processo. Le informazioni ottenute attraverso le immagini satellitari vengono successivamente sottoposte a una validazione sul campo mediante rilievi, immersioni subacquee e l’impiego di hardware e software specificamente dedicati alla georeferenziazione degli ambienti oggetto di studio. La combinazione di queste tecnologie consente di affiancare alle informazioni acquisite a distanza quelle raccolte direttamente negli ecosistemi marini e costieri, verificando la rappresentazione cartografica elaborata attraverso il telerilevamento.

La nuova mappa di Cuba: oltre 8.500 chilometri di coste

Uno dei risultati più significativi del progetto ECOATLAS riguarda la ridefinizione digitale della linea costiera di Cuba. Attraverso la metodologia sviluppata dall’ENEA e dai ricercatori cubani è stato possibile ottenere una precisione del 94% in scala 1:25.000, aggiornando le misurazioni relative all’estensione del litorale. La lunghezza complessiva della linea costiera è stata ricalcolata in 8.517,67 chilometri, un valore significativamente superiore a quello riportato ufficialmente nell’ultimo decennio. Le attività di ricerca hanno inoltre permesso di aggiornare le informazioni relative alla superficie dell’intero arcipelago cubano, attraverso una misurazione più precisa della sua estensione geografica. Secondo i risultati ottenuti nell’ambito del progetto, Cuba presenta una superficie complessiva stimata in 109.887,43 chilometri quadrati.

La tutela degli ecosistemi marini dagli effetti dei cambiamenti climatici

Le potenzialità della metodologia sviluppata nell’ambito del progetto ECOATLAS vanno oltre l’aggiornamento delle informazioni geografiche. La disponibilità di strumenti avanzati per la conoscenza degli ambienti marini e costieri può infatti assumere un ruolo strategico nella protezione degli habitat naturali, nella riduzione dei fattori di rischio e nella pianificazione delle attività che interessano questi territori. La possibilità di applicare il modello anche in contesti differenti da quello cubano apre prospettive per lo sviluppo di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, soprattutto nelle aree costiere caratterizzate da una maggiore vulnerabilità ambientale. “Il metodo sviluppato a Cuba nell’ambito delle attività di capacity building dell’ENEA può diventare uno strumento strategico applicabile in altri contesti per supportare i processi decisionali, proteggere gli habitat dagli impatti dei cambiamenti climatici, ridurre i fattori di rischio e pianificare un utilizzo più sostenibile delle aree marine, soprattutto nelle zone costiere più vulnerabili”, ha sottolineato Federica Pannaciulli, ricercatrice presso la Divisione Impatti Antropogenici e Cambiamenti Climatici sul Territorio dell’ENEA.

Telerilevamento marino: le sfide scientifiche tra torbidità dell’acqua e moto ondoso

L’applicazione delle tecniche di telerilevamento ottico agli ambienti marini rappresenta un settore di ricerca relativamente recente rispetto al loro tradizionale utilizzo nello studio delle superfici terrestri. L’osservazione satellitare del mare deve infatti confrontarsi con variabili ambientali che possono influenzare le immagini acquisite e la loro successiva interpretazione. Tra queste assumono particolare rilevanza la torbidità dell’acqua e il moto ondoso, due elementi che distinguono l’analisi degli ecosistemi marini da quella degli ambienti terrestri e rendono particolarmente importante l’integrazione delle osservazioni satellitari con le attività di ricerca sul campo. “L’approccio metodologico utilizzato rappresenta una sfida continua nella ricerca scientifica ambientale, in quanto integra il telerilevamento ottico – tradizionalmente applicato agli ambienti terrestri – con la mappatura marina e costiera, un campo di applicazione relativamente recente. Infatti, nel contesto marino, le immagini possono essere influenzate da variabili non presenti nel telerilevamento terrestre, come la torbidità dell’acqua e il moto ondoso”, ha concluso Mattia Barsanti, ricercatore presso il Laboratorio Biodiversità ed Ecosistemi dell’ENEA.