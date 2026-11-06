Leonardo da Vinci, la rivoluzione digitale del Museo Galileo conquista Londra: 3.500 pagine riunite dopo oltre 400 anni

Circa 3.500 pagine di manoscritti di Leonardo da Vinci, rimaste separate per oltre quattro secoli, sono state riunite digitalmente grazie a un progetto che oggi conquista un importante riconoscimento internazionale. La LeonardoTheka, l’innovativa biblioteca digitale sviluppata dal Museo Galileo di Firenze per lo studio dei manoscritti del genio rinascimentale, è stata selezionata tra i finalisti degli Apollo Awards 2026, i prestigiosi premi assegnati ogni anno dalla rivista d’arte britannica Apollo Magazine alle personalità, alle istituzioni e ai progetti che si distinguono nel panorama artistico e culturale internazionale. La candidatura porta alla ribalta un lavoro di ricerca durato dieci anni, attraverso il quale è stato possibile non soltanto rendere accessibile in un unico ambiente digitale una parte fondamentale dell’eredità artistica e scientifica di Leonardo, ma anche ricomporre virtualmente 50 manoscritti, restituendo ai fogli il loro contesto originale. Un risultato che dimostra le possibilità offerte dalle nuove tecnologie nello studio e nella valorizzazione del patrimonio storico.

LeonardoTheka finalista agli Apollo Awards 2026 per l’innovazione digitale

La LeonardoTheka concorre nella categoria “Digital Innovation of the Year”, riservata ai progetti che si distinguono per l’utilizzo innovativo delle tecnologie digitali nel mondo dell’arte e del patrimonio culturale. La piattaforma era stata presentata lo scorso giugno a Londra nella sua nuova versione, segnando un passaggio significativo nel percorso di sviluppo di uno strumento concepito per ampliare le possibilità di consultazione, analisi e studio dei documenti leonardiani. La selezione tra i finalisti degli Apollo Awards rappresenta un riconoscimento internazionale per l’attività del Museo Galileo, da tempo impegnato nella realizzazione di strumenti digitali destinati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico-scientifico. La candidatura mette in evidenza il ruolo che la ricerca tecnologica può assumere nella conservazione e nell’interpretazione di documenti di straordinaria importanza culturale.

Leonardo da Vinci, 3.500 pagine di manoscritti riunite dopo oltre quattro secoli

Uno degli aspetti più significativi del progetto riguarda la possibilità di riunire digitalmente circa 3.500 pagine dei manoscritti di Leonardo da Vinci, superando una separazione materiale che risale a oltre quattrocento anni fa. Alla fine del XVI secolo, infatti, lo scultore Pompeo Leoni intervenne sui documenti leonardiani, smembrando numerosi taccuini e fogli sciolti. Quell’intervento, che alterò la disposizione originaria di una parte dei manoscritti, contribuì alla dispersione di materiali che per secoli sono rimasti separati. La LeonardoTheka affronta questa frammentazione attraverso una ricostruzione digitale che permette di esaminare congiuntamente documenti oggi conservati in raccolte differenti. L’obiettivo è recuperare, per quanto possibile, le relazioni tra i fogli e ricostruire il contesto nel quale erano stati originariamente organizzati. Il valore dell’operazione riguarda anche lo studio del pensiero artistico e scientifico di Leonardo, poiché la possibilità di confrontare materiali precedentemente separati offre nuove opportunità di analisi dei suoi manoscritti.

Dal Codice Atlantico ai manoscritti di Windsor: il patrimonio digitale di Leonardo

La piattaforma consente di esplorare in modo integrato due nuclei fondamentali della documentazione leonardiana: i 1.119 fogli del Codice Atlantico, conservato a Milano, e i circa 550 fogli della Royal Collection di Windsor, nel Regno Unito. Si tratta di raccolte che custodiscono una parte essenziale della produzione manoscritta di Leonardo da Vinci e che, grazie alla biblioteca digitale, possono essere consultate attraverso un sistema unitario. L’integrazione dei documenti permette di superare le distanze tra le sedi di conservazione e di sviluppare nuove modalità di ricerca. La digitalizzazione dei manoscritti di Leonardo non si limita quindi alla riproduzione delle singole pagine, ma contribuisce a costruire un ambiente di studio nel quale i materiali possono essere messi in relazione tra loro. Questo approccio assume particolare rilevanza per l’analisi di un patrimonio documentario caratterizzato da una storia complessa, segnata dalla separazione di numerosi fogli e dalla loro conservazione in collezioni differenti.

Restauro digitale dei manoscritti: ricomposti 50 documenti di Leonardo

Tra i risultati più importanti raggiunti attraverso la LeonardoTheka figura la ricomposizione di 50 manoscritti, resa possibile dall’impiego di avanzati strumenti di ricerca e restauro digitale. Il lavoro ha consentito di restituire ai fogli il loro contesto originale, affrontando una delle questioni fondamentali legate alla storia dei documenti leonardiani: la ricostruzione delle relazioni tra materiali che, nel corso dei secoli, hanno perso la loro disposizione iniziale. Il restauro digitale rappresenta in questo caso uno strumento di indagine storica, oltre che una tecnologia per la valorizzazione del patrimonio culturale. La possibilità di ricomporre virtualmente i manoscritti offre infatti una prospettiva di studio che va oltre la consultazione dei singoli documenti e permette di approfondire l’organizzazione originaria dei materiali. Il risultato costituisce uno degli elementi distintivi del progetto candidato al riconoscimento internazionale, perché unisce il recupero del contesto storico dei manoscritti alle opportunità offerte dalle tecnologie digitali.

Il progetto decennale del Museo Galileo e la collaborazione internazionale

La realizzazione della LeonardoTheka è il risultato di un progetto decennale ideato dal Museo Galileo di Firenze e sviluppato attraverso una collaborazione con importanti istituzioni impegnate nella conservazione e nello studio del patrimonio leonardiano. Al progetto hanno partecipato il Royal Collection Trust, la Veneranda Biblioteca Ambrosiana e la Biblioteca Leonardiana di Vinci, contribuendo alla costruzione di uno strumento che integra ricerca storica, studio dei manoscritti e innovazione tecnologica. La collaborazione tra queste istituzioni ha permesso di affrontare un patrimonio documentario distribuito tra raccolte diverse, dando vita a una biblioteca digitale concepita per ricostruire collegamenti e favorire nuove possibilità di approfondimento. La candidatura agli Apollo Awards 2026 valorizza dunque non soltanto le caratteristiche tecnologiche della piattaforma, ma anche il percorso di ricerca e cooperazione internazionale che ne ha reso possibile lo sviluppo.

Apollo Awards 2026, il 19 novembre a Londra l’annuncio del vincitore

Il risultato finale della competizione sarà reso noto giovedì 19 novembre 2026, durante la cerimonia di premiazione degli Apollo Awards, in programma alla Old Sessions House di Londra. Alla cerimonia saranno presenti Roberto Ferrari, Direttore esecutivo del Museo Galileo, Martin Clayton, Head of Prints & Drawings del Royal Collection Trust, e Maria Manca, Consigliere e Capo dell’Ufficio Stampa e Cultura dell’Ambasciata d’Italia a Londra. La presenza dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte accompagnerà la candidatura di un progetto che ha riportato al centro dell’attenzione internazionale il patrimonio manoscritto di Leonardo da Vinci e le possibilità offerte dall’innovazione digitale per il suo studio. Per la LeonardoTheka, la selezione tra i finalisti della categoria “Digital Innovation of the Year” costituisce già un importante riconoscimento al percorso intrapreso dal Museo Galileo di Firenze, culminato nella realizzazione di una piattaforma capace di riunire documenti separati da oltre quattro secoli e di restituire nuovi strumenti alla ricerca sul pensiero artistico e scientifico di Leonardo.