L’esperimento su 7.000 scimmie con cui Mosca studia i segreti dell’invecchiamento per prolungare la vita umana

Vladimir Putin ha coinvolto migliaia di scimmie anziane nel tentativo di ingannare la morte, cercando di svelare i segreti della longevità. Mikhail Kovalchuk, storico alleato di Putin e direttore dell’Istituto Kurchatov di Mosca – uno dei più grandi centri di ricerca statali russi – sta supervisionando uno studio sui meccanismi biologici dell’invecchiamento, con l’obiettivo finale di comprendere come gli esseri umani possano prolungare la propria esistenza. Il progetto prevede l’analisi di oltre 7.000 scimmie, tra cui un gruppo insolito di esemplari anziani, di età compresa tra i 20 e i 30 anni. I ricercatori stanno conducendo approfonditi esami biochimici, strutturali, vascolari e neurologici per monitorare il processo di invecchiamento e identificare cosa accade all’organismo con il passare del tempo.

“Stiamo esaminando scimmie anziane per osservare tutte le fasi dell’invecchiamento“, ha dichiarato Kovalchuk ai giornalisti durante il Kurchatov Genomic Forum a Mosca, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale russa Tass. Kovalchuk è considerato da tempo un caro amico e un consulente scientifico informale di Putin, in particolare nei campi della genetica e di altre ricerche d’avanguardia. Anche suo fratello, il banchiere miliardario Yury Kovalchuk, figura tra i collaboratori più influenti e di lunga data del leader russo.

L’ossessione di Putin per la longevità

Putin, che il mese scorso ha compiuto 74 anni e che da anni è al centro di voci riguardanti il ​​suo stato di salute, è da tempo affascinato dall’idea di estendere in modo significativo la durata della vita umana. Nel 2025, durante un vertice a Pechino, il leader russo è stato ripreso da un microfono rimasto accidentalmente acceso mentre discuteva, con il Presidente cinese Xi Jinping e il leader nordcoreano Kim Jong Un, della possibilità che gli esseri umani possano arrivare a vivere fino a 150 anni. “Gli organi umani possono essere trapiantati continuamente. Più a lungo vivi, più diventi giovane“, ha affermato Putin rivolgendosi ai due leader, suggerendo che i progressi nelle biotecnologie potrebbero modificare radicalmente i limiti dell’esistenza umana. “Un tempo le persone arrivavano raramente a 70 anni, mentre oggi, a 70 anni, si è ancora dei bambini”, ha aggiunto. Xi è apparso aperto a tale prospettiva, rispondendo a Putin: “in questo secolo, si prevede che per gli esseri umani potrebbe essere possibile raggiungere i 150 anni di età”.

In altre occasioni pubbliche, Putin ha parlato apertamente anche di longevità estrema. Nel 2025, durante una mostra sull’intelligenza artificiale a Mosca, dopo aver assistito all’esibizione di un robot danzante, il Presidente russo ha riflettuto sulla possibilità di arrivare, lui stesso, a 150 anni. “È probabilmente possibile raggiungere i 150 anni“, ha affermato. “Ma, innanzitutto, saranno sempre troppo pochi, proprio come accade con il denaro. Sempre”.