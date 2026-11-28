Ci sono mattine in cui la natura riesce a regalare spettacoli capaci di lasciare senza fiato. È quanto accaduto oggi, 28 novembre, quando l’Etna si è mostrato in tutta la sua suggestiva bellezza, illuminato dalle prime luci dell’alba e incorniciato da nuvole dalle delicate tonalità rosa e pesca. A immortalare questo momento è stato il nostro affezionato lettore Giuseppe Daniele Canale, che ha condiviso con la redazione MeteoWeb uno scatto realizzato direttamente dalla propria abitazione.

L’immagine restituisce un’atmosfera quasi fiabesca: il profilo maestoso del vulcano emerge delicatamente nella luce del mattino, mentre il cielo si trasforma in una tavolozza di colori pastello. Un paesaggio che, come racconta lo stesso autore della fotografia, richiama alla mente le suggestive vedute giapponesi con protagonista il Monte Fuji. Un paragone affascinante, che sottolinea quanto l’Etna, con la sua imponenza e i suoi scenari sempre diversi, possa regalare immagini di rara bellezza, capaci di evocare luoghi lontani e atmosfere esotiche. Non servono necessariamente viaggi o destinazioni lontane per ammirare meraviglie simili: a volte basta affacciarsi alla finestra, nel momento giusto, per assistere a uno spettacolo naturale.