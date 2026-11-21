Le piogge connesse al fenomeno climatico El Niño mantengono le autorità delle Galápagos, arcipelago dell’Ecuador, in stato di massima allerta. Sull’isola di Santa Cruz, l’acqua è tornata ad accumularsi e a esondare, colpendo abitazioni, strade e vie di collegamento. L’emergenza ha mobilitato i soccorsi, rendendo necessarie misure volte a mitigare i rischi per la popolazione locale. Puerto Ayora è alle prese con nuove inondazioni a seguito delle piogge cadute nelle ultime ore. L’acqua è penetrata nelle case e ha sommerso porzioni dei quartieri La Cascada, La Unión e Matazarnos. Le immagini diffuse sui social dai residenti mostrano zone in cui il livello dell’acqua ha superato l’altezza delle ginocchia: un chiaro segnale della gravità della situazione in queste aree pianeggianti. Gli abitanti di La Cascada hanno inoltre riferito che alcune famiglie hanno cercato rifugio sulle terrazze delle proprie abitazioni, man mano che il livello dell’acqua saliva.

L’emergenza si è verificata in seguito a diverse ore di forti piogge che hanno interessato l’isola durante le prime ore del mattino. Di fronte a tale scenario, le autorità hanno disposto l’evacuazione preventiva delle famiglie residenti a La Cascada. Roberto Luque, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché responsabile del Comitato Nazionale per le Operazioni di Emergenza (COE), ha dichiarato che le persone colpite sono state accolte presso il centro di accoglienza temporaneo “Miguel Ángel Cazares”. Vigili del Fuoco, agenti della Polizia Nazionale e personale della Capitaneria di Porto di Puerto Ayora stanno prestando assistenza, coordinando le evacuazioni e verificando le condizioni delle singole abitazioni.

Centri di accoglienza temporanei attivi a Santa Cruz

Il Segretariato Nazionale per la Gestione dei Rischi ha riferito che un totale di 100 persone si trovano attualmente nei centri di accoglienza temporanei. Carolina Lozano, a capo dell’ente, ha confermato che tali strutture rimangono a disposizione di chiunque necessiti di assistenza a causa delle forti piogge. “Data l’intensità delle precipitazioni, il centro di accoglienza temporaneo resta aperto per ospitare le famiglie che richiedono aiuto“, ha dichiarato la funzionaria.

Esondazioni anche a Bellavista

L’emergenza ha interessato anche i corsi d’acqua nella zona di Bellavista. Alle 7:00 locali di sabato, le autorità avevano individuato quattro episodi di esondazione in questa parte delle Galápagos, estendendo il raggio del rischio oltre i quartieri di Puerto Ayora. Come ulteriore misura preventiva, Elecgalapagos ha temporaneamente sospeso l’erogazione di energia elettrica a La Cascada e nelle aree circostanti. L’azienda mira a ridurre i rischi per i residenti e a prevenire danni alle infrastrutture, continuando al contempo a monitorare le condizioni nel settore. Il servizio verrà ripristinato solo quando sarà possibile garantire la sicurezza.

Danni alla sede stradale presso Curva Brava

Le forti precipitazioni hanno causato disagi alla circolazione anche in altre località. Nella zona di Curva Brava, la pioggia ha danneggiato la strada, costringendo i residenti a modificare i propri spostamenti quotidiani. Luque ha riferito che le squadre sono già al lavoro per riparare il tratto interessato e ripristinare il regolare flusso veicolare. Mentre proseguono questi interventi, il Comitato Cantonale per le Operazioni di Emergenza (COE) rimane attivo, coordinando la risposta con gli enti di soccorso e le autorità locali. Nel frattempo, l’amministrazione del Presidente Daniel Noboa ha autorizzato l’invio di aiuti nelle aree allagate di Puerto Ayora a seguito delle intense precipitazioni.

Circa cento persone ricevono assistenza presso l’Unità Educativa Cazares

Il servizio di emergenza ECU 911 ha segnalato allagamenti nei settori di El Edén e Arrayanes, nonché nelle aree vicine a Pelikan Bay. I residenti di queste zone hanno riferito che il livello dell’acqua ha raggiunto, in alcuni casi, l’altezza della vita. In risposta, le squadre di soccorso hanno avviato le operazioni per evacuare le famiglie colpite sull’isola di Santa Cruz, la più frequentata dai turisti nell’arcipelago. Intorno alle 9:30, l’ECU 911 ha comunicato che circa 100 persone evacuate stavano ricevendo assistenza medica, kit di beni di prima necessità e un supporto completo presso un centro di accoglienza allestito nell’Unità Educativa Cazares.

Le Galápagos restano sotto osservazione

Mentre persistono le piogge legate al fenomeno El Niño, gli enti di soccorso continuano a operare in modo coordinato sull’isola di Santa Cruz. Le autorità stanno ancora valutando i danni, i rifugi rimangono aperti e le squadre stanno procedendo con la riparazione delle strade: il tutto con l’obiettivo di proteggere la popolazione delle Galápagos nei prossimi giorni.