Lingua italiana, il futuro dei dizionari al centro di una giornata di studio a Roma

Qual è il futuro dei dizionari della lingua italiana e quali sono le prospettive delle grandi opere che registrano, documentano e descrivono il patrimonio linguistico nazionale? Saranno questi i temi al centro della giornata di studio in programma lunedì 16 novembre 2026 a Roma, presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana, a partire dalle ore 9.30. Un appuntamento che riunirà i responsabili di alcuni dei più importanti repertori lessicografici italiani per un confronto sulle caratteristiche, sulle metodologie e sull’evoluzione dei dizionari, con uno sguardo rivolto tanto alla tradizione quanto alle prospettive future. All’iniziativa prenderanno parte rappresentanti dell’Accademia della Crusca, del Devoto-Oli, dell’Opera del Vocabolario Italiano (OVI) e del Tesoro della Lingua Italiana delle Origini (TLIO), del Sabatini Coletti, dei Dizionari Treccani e dello Zingarelli. Un confronto tra opere differenti per impostazione, caratteristiche e ambiti di riferimento, accomunate dall’obiettivo di studiare e documentare la lingua italiana attraverso il lavoro lessicografico.

Dizionari italiani a confronto: il 16 novembre l’incontro tra i grandi protagonisti della lessicografia

La giornata rappresenterà un’occasione di approfondimento sulla situazione attuale dei dizionari italiani e sulle direzioni che potranno caratterizzarne lo sviluppo. Al centro degli interventi ci saranno le impostazioni delle singole opere, le prospettive dei progetti già pubblicati e di quelli ancora in lavorazione, oltre alle scelte che orientano la realizzazione e l’aggiornamento dei repertori linguistici. Il confronto coinvolgerà direttamente i direttori e le direttrici dei dizionari, insieme al presidente e alla vicepresidente dell’Accademia della Crusca. L’obiettivo sarà esaminare le diverse esperienze lessicografiche attraverso un dialogo sui metodi di lavoro, sulle strategie adottate e sulle scelte programmatiche che caratterizzano le opere dedicate alla lingua italiana. L’iniziativa metterà così in relazione progetti che si occupano della documentazione della lingua antica e dizionari che costituiscono punti di riferimento per la descrizione dell’italiano, offrendo un quadro articolato delle attività e delle prospettive della lessicografia italiana.

Dall’italiano delle origini ai dizionari contemporanei: il programma della giornata

Il programma prenderà avvio con un approfondimento dedicato ai repertori della lingua italiana antica. Ad aprire la giornata sarà Paolo Squillacioti, che interverrà per l’Opera del Vocabolario Italiano e per il Tesoro della Lingua Italiana delle Origini, due progetti centrali nell’ambito delle opere lessicografiche dedicate alle fasi più antiche della lingua. La scelta di iniziare dai repertori storici consentirà di affrontare il tema dei dizionari a partire dalla documentazione delle origini dell’italiano, prima di passare alle esperienze e alle prospettive delle altre opere coinvolte nell’incontro. La giornata proseguirà con gli interventi dei responsabili di alcuni tra i principali vocabolari della lingua italiana. Per lo Zingarelli sarà presente Mario Cannella, mentre Maurizio Trifone interverrà per il Devoto-Oli. A rappresentare il Sabatini Coletti sarà Manuela Manfredini. Spazio anche ai Dizionari Treccani, con gli interventi di Valeria Della Valle e Giuseppe Patota. La partecipazione dei responsabili delle diverse opere permetterà di approfondire le specifiche impostazioni dei dizionari e le prospettive del lavoro lessicografico, attraverso il confronto tra approcci e programmi editoriali differenti.

Il ruolo dell’Accademia della Crusca nella storia e nel presente dei vocabolari italiani

Tra gli interventi previsti figura anche quello di Paolo D’Achille, dedicato al rapporto tra l’Accademia della Crusca e i vocabolari, ieri e oggi. Un contributo che inserirà il dibattito sulle opere contemporanee all’interno di una prospettiva storica, prendendo in esame il ruolo dell’istituzione accademica nell’ambito della tradizione lessicografica italiana. Il tema consentirà di collegare la storia dei vocabolari alle questioni che caratterizzano il presente, mantenendo al centro l’evoluzione delle opere destinate alla registrazione e alla descrizione della lingua. La presenza del presidente e della vicepresidente dell’Accademia della Crusca contribuirà inoltre al confronto tra le diverse realtà coinvolte, nel quadro di una giornata interamente dedicata allo studio dell’italiano attraverso i suoi principali strumenti lessicografici.

Il futuro dei dizionari della lingua italiana tra metodi, strategie e nuove prospettive

Uno degli aspetti centrali dell’appuntamento sarà l’analisi delle prospettive future dei dizionari italiani. Il confronto non si limiterà infatti alla presentazione delle singole opere, ma approfondirà anche le strategie e le scelte programmatiche che ne guidano l’elaborazione. La presenza di repertori storici e di dizionari differenti per caratteristiche e impostazione permetterà di considerare il lavoro lessicografico nelle sue diverse articolazioni, dalla documentazione delle testimonianze linguistiche più antiche alle attività che riguardano le opere già pubblicate o attualmente in fase di lavorazione. In questo contesto, il tema del futuro della lessicografia italiana sarà affrontato attraverso le esperienze dei protagonisti direttamente impegnati nella realizzazione dei dizionari. Al centro del dialogo ci saranno le modalità con cui le diverse opere vengono concepite, organizzate e sviluppate, insieme alle prospettive che orientano il lavoro dei rispettivi gruppi di ricerca e delle direzioni scientifiche.

Rita Librandi chiuderà l’incontro con uno sguardo alla storia dei dizionari italiani

La conclusione della giornata sarà affidata a Rita Librandi, che proporrà uno sguardo d’insieme tra passato e presente dei dizionari italiani. Il suo intervento chiuderà il percorso di approfondimento avviato con i repertori della lingua antica e sviluppato attraverso il confronto tra le principali opere lessicografiche contemporanee. L’appuntamento del 16 novembre all’Istituto della Enciclopedia Italiana sarà quindi dedicato a un esame delle diverse esperienze che contribuiscono alla conoscenza e alla documentazione dell’italiano, mettendo in dialogo i responsabili dei grandi dizionari e le istituzioni impegnate nello studio della lingua. Un confronto scientifico che, partendo dalle caratteristiche e dalle impostazioni dei singoli repertori, affronterà le questioni legate alla loro evoluzione e alle prospettive della lessicografia italiana, tra la ricostruzione del patrimonio linguistico del passato e il lavoro sui dizionari del presente.