Dal monitoraggio dei terremoti e dei vulcani all’osservazione dei cambiamenti ambientali, fino allo studio dei fenomeni che interessano l’atmosfera e lo spazio circumterrestre: lo spazio rappresenta una risorsa sempre più strategica per comprendere e proteggere il nostro pianeta. È in questo scenario che si inserisce la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a NSE – New Space Economy Expoforum 2026, in programma dal 25 al 27 novembre a Fiera Roma. Organizzata da Fiera Roma in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), la manifestazione riunisce istituzioni, imprese e comunità scientifica per discutere le prospettive della nuova economia spaziale, favorendo il confronto tra ricerca, innovazione tecnologica e mondo produttivo.

Patrocinatore dell’evento, l’INGV sarà presente anche quest’anno con un programma che coinvolge l’area espositiva, la Conferenza Scientifica internazionale e diverse iniziative di divulgazione e formazione rivolte alle nuove generazioni. Tra le novità dell’edizione 2026, l’ingresso dell’Istituto, attraverso il Centro di Osservazioni Spaziali della Terra (COS-INGV), nel Comitato Tecnico della Ricerca di NSE. Un riconoscimento che rafforza il contributo dell’Ente alla definizione dei temi scientifici della manifestazione e consolida il dialogo tra ricerca, industria e istituzioni nel settore spaziale.

Our Planet from Space: osservare la Terra per comprenderne i cambiamenti

Al Padiglione 9, lo stand INGV sarà dedicato al tema Our Planet from Space, un percorso attraverso le attività scientifiche e tecnologiche con cui l’Istituto utilizza l’osservazione satellitare per studiare il nostro pianeta e lo spazio circumterrestre. I visitatori potranno scoprire come i dati provenienti dai satelliti e le tecnologie spaziali siano diventati strumenti fondamentali per l’analisi e il monitoraggio dei fenomeni sismici e vulcanici, dei cambiamenti ambientali e delle dinamiche dell’atmosfera e della ionosfera. Particolare attenzione sarà riservata allo Space Weather, la meteorologia spaziale, che studia le condizioni e i fenomeni nello spazio influenzati dall’attività solare e i loro possibili effetti sulla Terra. Le perturbazioni dello spazio circumterrestre possono infatti interferire con infrastrutture tecnologiche e servizi essenziali, dalle comunicazioni alla navigazione satellitare, fino al trasporto aereo.

Ricerca e cooperazione internazionale: 4 appuntamenti nella Conferenza Scientifica

Il contributo dell’INGV alla manifestazione si estenderà anche alla Conferenza Scientifica internazionale, ospitata al Padiglione 10, con la partecipazione a tre tavoli tecnici e a un panel dedicati alle nuove prospettive della ricerca e delle applicazioni spaziali. Il programma prenderà il via il 25 novembre, alle ore 13:45, con il tavolo tecnico “Future & Young Lab – Universities, Research Centers, Clusters and Enterprises”, al quale interverrà Claudio Cesaroni, primo ricercatore INGV e Coordinatore del Centro di Osservazioni Spaziali della Terra (COS). Il 26 novembre, alle ore 10, Cesaroni sarà nuovamente protagonista del confronto con il contributo al tavolo “Italy and Africa in the New Space Economy: A Shared Orbit – The Mattei Plan for Africa Beyond the Atmosphere”, dedicato alle opportunità di cooperazione tra Italia e Africa nell’ambito della nuova economia spaziale. Due gli appuntamenti in programma il 27 novembre. Alle ore 10, Marco Anzidei, associato di ricerca INGV, interverrà al tavolo tecnico “Space and Blue: Redefining the Frontiers of Innovation”, dedicato alle connessioni tra tecnologie spaziali e innovazione nell’ambito delle risorse e degli ambienti marini. Alle ore 11:20, Maria Fabrizia Buongiorno, direttrice del Dipartimento Ambiente INGV, parteciperà al panel “EO Space Applications and Services: the IRIDE Opportunity”, dedicato alle applicazioni e ai servizi di Osservazione della Terra e alle opportunità offerte dal programma satellitare IRIDE.

Giovani e professioni spaziali: la ricerca incontra il futuro

Accanto alla ricerca e all’innovazione, NSE2026 darà spazio anche alle nuove generazioni, con iniziative pensate per avvicinare studenti e giovani alle opportunità formative e professionali offerte dal settore spaziale. Nell’ambito di NSE-Future & Young Lab, il 26 novembre, dalle 10:45 alle 11:35, l’INGV proporrà il talk “Le professioni dello spazio in INGV”. L’incontro offrirà una panoramica sulle diverse competenze, specializzazioni e figure professionali che concorrono alle attività spaziali dell’Istituto, mostrando come la ricerca in questo ambito richieda il contributo di professionalità e discipline differenti. Il 27 novembre sarà invece dedicato a due lezioni divulgative rivolte agli studenti, per esplorare le applicazioni delle tecnologie spaziali e alcuni fenomeni ancora poco conosciuti. Alle ore 11:50, Lucilla Alfonsi, prima ricercatrice INGV, presenterà “Sembrano aurore, ma…”, un approfondimento sui fenomeni luminosi che si manifestano nell’alta atmosfera e sul loro legame con l’attività solare e la meteorologia spaziale. Alle ore 12:15, Giovanni Anconitano, ricercatore INGV, terrà la lezione “Dallo spazio alla Terra: il ruolo dei satelliti radar tra ambiente e terremoti”. Attraverso esempi applicativi, l’intervento illustrerà come i dati radar satellitari possano essere utilizzati sia per individuare accumuli di plastica negli ambienti marini, sia per mappare i danni nelle aree urbane dopo forti terremoti.

Con la partecipazione a NSE2026, l’INGV rinnova il proprio impegno nella ricerca e nell’innovazione tecnologica applicate all’osservazione della Terra, promuovendo il trasferimento delle conoscenze e la collaborazione con istituzioni e mondo produttivo. Un’occasione per condividere risultati scientifici, valorizzare le potenzialità delle tecnologie spaziali e avvicinare le nuove generazioni alle professioni che contribuiranno a costruire il futuro della Space Economy.