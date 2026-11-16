L’insaziabile sete energetica dei data center per l’intelligenza artificiale: consumano come interi stati americani e viaggiano a combustibili fossili

Dietro la facciata immateriale del cloud computing e delle mirabolanti promesse dell’intelligenza artificiale generativa si nasconde un’infrastruttura industriale imponente, energivora e fortemente ancorata alle fonti fossili. A rivelarne l’esatta dimensione quantitativa è uno studio scientifico pionieristico pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Sustainability, guidato da un team di ricerca della Harvard T.H. Chan School of Public Health e della Harvard Data Science Initiative. L’indagine, coordinata da Gianluca Guidi e Francesca Dominici, ha quantificato per la prima volta con un dettaglio a livello di singolo impianto il fabbisogno elettrico e le emissioni di gas serra generate da 403 data center iperscalabili distribuiti negli Stati Uniti contigui tra il maggio 2024 e l’aprile 2025. I risultati evidenziano un impatto ecologico colossale: queste cattedrali di silicio assorbono circa l’1,8% dell’intera domanda elettrica nazionale americana, arrivando a eguagliare o superare il fabbisogno annuo di interi stati federali e generando volumi di anidride carbonica da due a tre volte superiori rispetto alle stime calcolate solo pochi anni fa.

Il peso nascosto dell’intelligenza artificiale sui consumi elettrici nazionali

I data center iperscalabili rappresentano la spina dorsale computazionale del nostro tempo, ospitando decine di migliaia di server necessari per l’addestramento dei modelli linguistici di grandi dimensioni, l’inferenza algoritmica e l’archiviazione massiva di dati. Secondo lo studio, queste 403 strutture hanno consumato complessivamente, nello scenario operativo centrale, circa 82 terawattora (TWh) di energia elettrica in un solo anno, all’interno di una forchetta stimata tra i 68 e i 99 TWh a seconda dei diversi regimi di carico considerati. Per comprendere la magnitudo di questa cifra, l’estremo superiore delle stime si avvicina al consumo elettrico annuo complessivo di stati popolosi e altamente industrializzati come l’Indiana, il Michigan o il Tennessee.

Questo livello di domanda segna una netta discontinuità con il passato recente. Durante il decennio 2010-2020, l’incremento di efficienza hardware e il miglioramento dei sistemi di raffreddamento avevano consentito di contenere i consumi aggregati del settore a fronte di una crescita costante del traffico digitale. Con l’avvento dei carichi di lavoro legati all’apprendimento automatico e all’intelligenza artificiale, tale equilibrio si è infranto. Il volume di elettricità attribuito ai complessi analizzati risulta infatti pari a circa 3,6 volte il valore di 22,85 TWh documentato nel 2018 da studi precedenti di settore, a dimostrazione di una traiettoria esponenziale trainata dalla corsa all’espansione dei cluster di calcolo ad alta densità. A livello di singola infrastruttura, la potenza elettrica media registrata si attesta sui 40 megawatt, con una mediana di consumo annuo pari a 209 gigawattora per impianto, confermando come ciascuno di questi nodi costituisca a tutti gli effetti un polo industriale ad altissima intensità.

Il paradosso della transizione verde tra carbone e gas naturale

L’aspetto più dirompente emerso dalla pubblicazione riguarda la discrepanza tra la narrativa aziendale votata alla neutralità climatica e la realtà materiale della rete elettrica. Nonostante i grandi colossi tecnologici figurino tra i principali acquirenti globali di contratti di fornitura rinnovabile e certificati verdi, l’elettricità fisicamente prelevata dalle reti regionali per alimentare i server continua a dipendere in larga misura dai combustibili fossili. L’analisi ha infatti stabilito che il 53,9% dell’energia elettrica attribuibile a questi 403 impianti deriva dalla combustione fossile, con il gas naturale a fare la parte del leone con il 38,2% del totale e il carbone che contribuisce ancora per un ragguardevole 15,2%. Il nucleare copre il 20,9% del mix di alimentazione, mentre l’insieme delle fonti rinnovabili, comprensivo di idroelettrico, eolico, solare, biomasse e geotermia, si ferma al 25,3%.

Questa specifica combinazione energetica ha comportato emissioni attribuibili pari a circa 25,7 milioni di tonnellate metriche di CO₂ nello scenario centrale, con un intervallo compreso tra 21 e 31 milioni di tonnellate su base annua. Il valore calcolato supera di oltre due volte e mezzo i 10,5 milioni di tonnellate stimati per l’intero comparto iperscalabile nel 2018. Sebbene l’intensità carbonica media ponderata delle aree in cui sorgono i complessi risulti di circa 314 grammi di anidride carbonica per chilowattora, inferiore alla media nazionale statunitense di 348 grammi, quasi un quarto del carico elettrico complessivo è concentrato in aree gestite da operatori di rete con un profilo emissivo peggiore della media federale. Il modello adottato dai ricercatori ha tenuto conto della composizione fisica e oraria delle reti energetiche locali, dimostrando che gli impegni contrattuali virtuali non annullano l’impatto reale esercitato dalle centrali termoelettriche chiamate a soddisfare un flusso costante di potenza giorno e notte.

La geografia della concentrazione tra Virginia e grandi hub regionali

Uno dei contributi più rilevanti dello studio risiede nella disamina della forte concentrazione geografica che caratterizza l’ecosistema digitale d’oltreoceano. Oltre la metà del fabbisogno energetico complessivo esaminato dalla ricerca è polarizzato in appena quattro stati: Virginia, Oregon, Ohio e Iowa. La Virginia, universalmente riconosciuta come la capitale mondiale dei server grazie al distretto noto come Data Center Alley nella contea di Loudoun, guida la graduatoria con 142 impianti convalidati. Da sola, la Virginia assorbe 21,4 TWh di elettricità annua, pari a oltre un quarto dell’intera domanda analizzata, generando quasi 7 milioni di tonnellate di anidride carbonica.

Al secondo posto per consumi si posiziona l’Oregon, con 56 strutture e un assorbimento di 11,1 TWh, favorito dalla storica disponibilità di energia idroelettrica a basso costo. Seguono l’Ohio con 38 data center per 8,8 TWh e l’Iowa, dove 26 complessi di dimensioni particolarmente estese consumano circa 7,2 TWh. Questa distribuzione territoriale fa sì che le sorti ambientali della transizione digitale siano legate alle decisioni dei singoli gestori regionali della trasmissione elettrica. Il caso più emblematico è quello dell’operatore PJM Interconnection, che gestisce la rete tra tredici stati orientali e include la maggior parte dei server della Virginia e dell’Ohio: da solo, questo nodo coordina 189 complessi iperscalabili e presenta un mix energetico dove il 60% della produzione elettrica è garantito da fonti fossili, trasformando la regione nel principale epicentro di emissioni generate dal cloud computing.

Una metodologia basata su immagini satellitari e modelli predittivi

La difficoltà nel tracciare l’impatto climatico di queste infrastrutture è storicamente legata all’estrema riservatezza delle multinazionali tecnologiche, che raramente divulgano dati dettagliati sull’ubicazione precisa, sulle potenze contrattualizzate o sui regimi di utilizzo dei singoli server. Per superare questo ostacolo informativo, gli scienziati hanno sviluppato una procedura rigorosa di raccolta e convalida geospaziale. Partendo da un database commerciale iniziale di 675 siti candidati fornito dalla piattaforma Baxtel, il gruppo di lavoro ha incrociato le coordinate catastali con i rilievi fotografici aerei ad alta risoluzione del sistema Esri World Imagery e con le geometrie poligonali degli edifici estratte da OpenStreetMap.

I ricercatori hanno esaminato visivamente ciascun campus per confermarne la morfologia tipica, la presenza di torri evaporative di raffreddamento e la vicinanza a sottostazioni ad alta tensione, isolando un campione finale verificato di 403 strutture pienamente operative. Per i soli sei impianti privi del dato sulla capacità elettrica, il team ha implementato un modello di apprendimento automatico basato su algoritmi di alberi di regressione a potenziamento di gradiente, capaci di stimare la potenza a partire dalla superficie coperta, dalla zona climatica locale e dal mercato elettrico di appartenenza. L’attribuzione delle emissioni è stata quindi calibrata utilizzando le informazioni dettagliate dell’agenzia federale per la protezione ambientale contenute nel database eGRID2023, collegando la domanda di ciascun polo alla produzione effettiva di 8.802 centrali elettriche attive nelle rispettive macroaree regionali.

Le conseguenze sulla salute pubblica e le sfide per la governance futura

L’impronta ambientale dei giganti tecnologici non si esaurisce nel riscaldamento globale provocato dai gas climalteranti. Come sottolineato dalla professoressa Dominici nelle conclusioni dell’indagine, la combustione fossile necessaria per sostenere la crescita dei server riversa nell’atmosfera carichi considerevoli di inquinanti atmosferici secondari, tra cui particolato fine, ossidi di azoto e biossido di zolfo. Questi inquinanti colpiscono direttamente le comunità che risiedono in prossimità o sottovento rispetto alle grandi centrali termoelettriche, provocando patologie respiratorie, disturbi cardiovascolari e incrementi statisticamente misurabili della mortalità prematura. Il costo sanitario ed ecologico dell’infrastruttura digitale finisce così per essere delocalizzato e scaricato sulla popolazione locale, spesso lontana decine o centinaia di chilometri dai campus informatici.

Gli stessi autori avvertono che i numeri presentati fotografano il periodo compreso fino alla primavera del 2025 e costituiscono una stima prudenziale. L’ulteriore accelerazione avvenuta nei mesi successivi tra espansioni di campus esistenti e nuovi cantieri dedicati ai chip acceleratori suggerisce che i valori effettivi registrati nel corso del 2026 siano già sensibilmente più elevati. La ricerca offre uno strumento fondamentale per legislatori, pianificatori energetici e comunità locali, evidenziando l’urgenza di riforme normative che subordinino l’allacciamento di nuovi grandi complessi alla reale espansione di capacità pulita addizionale, scongiurando il rischio che la rivoluzione dell’automazione digitale finisca per prolungare la vita delle centrali più inquinanti del pianeta.