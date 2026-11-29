Oggi è il 29 novembre 2026 e manca ormai poco all’inizio dell’inverno meteorologico, fissato convenzionalmente per il 1° dicembre. Sebbene nel linguaggio comune siamo abituati a far coincidere il cambio di stagione con i solstizi e gli equinozi, la scienza dell’atmosfera adotta un calendario differente, pensato per allineare i trimestri all’effettivo andamento delle temperature e facilitare le analisi climatiche. Questa distinzione torna puntualmente sotto i riflettori proprio alla fine di novembre, momento in cui l’atmosfera inizia a mostrare segnali tipicamente invernali, accompagnati in queste ore dall’ingresso di aria fredda sull’Italia che sta portando un generale calo termico e venti sostenuti.

La differenza tra stagioni astronomiche e meteorologiche

La distinzione principale tra i 2 sistemi nasce dal diverso criterio utilizzato per suddividere l’anno. Le stagioni astronomiche si basano esclusivamente sulla posizione della Terra lungo la sua orbita attorno al Sole e sull’inclinazione dell’asse terrestre. Gli inizi delle 4 stagioni corrispondono quindi a eventi celesti precisi: i 2 equinozi (primaverile e autunnale) e i 2 solstizi (estivo e invernale). Poiché la durata dell’anno solare non è un numero intero di giorni, ma dura circa 365 giorni e 6 ore, le date astronomiche possono variare leggermente di anno in anno.

Le stagioni meteorologiche, al contrario, rispondono a un’esigenza pratica e statistica. Gli studiosi del clima hanno suddiviso l’anno in 4 trimestri esatti, raggruppando mesi interi per rendere agevoli e confrontabili le medie termiche e pluviometriche su scale pluriennali. In questo schema, l’inverno meteorologico raccoglie i 3 mesi statisticamente più freddi dell’anno nell’emisfero boreale: dicembre, gennaio e febbraio. Allo stesso modo, l’estate meteorologica comprende i 3 mesi più caldi, ovvero giugno, luglio e agosto.

Le date del calendario astronomico e meteorologico

Per comprendere appieno lo scarto temporale tra le 2 misurazioni, è utile confrontare le date esatte di inizio e fine di ciascun periodo. Nel calendario meteorologico le scadenze sono fisse e immutabili ogni anno: la primavera inizia il 1° marzo e termina il 31 maggio, l’estate va dal 1° giugno al 31 agosto, l’autunno copre il periodo dal 1° settembre al 30 novembre e l’inverno si estende dal 1° dicembre al 28 febbraio, oppure al 29 febbraio negli anni bisestili.

Il calendario astronomico segue invece i ritmi celesti e presenta uno slittamento di circa 3 settimane rispetto a quello meteorologico. La primavera astronomica inizia con l’Equinozio di primavera, che cade tra il 20 e il 21 marzo. L’estate prende il via con il Solstizio d’estate, il 20 o il 21 giugno, mentre l’autunno debutta con l’Equinozio d’autunno tra il 22 e il 23 settembre. L’inverno astronomico, infine, ha inizio con il Solstizio d’inverno, che nel 2026 cadrà il 21 dicembre, segnando il giorno con meno ore di luce dell’intero anno nell’emisfero settentrionale.

Un assaggio d’inverno sull’Italia tra freddo e vento

Il passaggio di consegne sul calendario meteorologico avverrà in un contesto atmosferico già piuttosto frizzante sulla nostra penisola. Un fronte di aria fredda proveniente dall’Europa nord-orientale sta infatti attraversando l’Italia, alimentato da intensi venti settentrionali che accentuano la sensazione di freddo e mantengono le temperature su valori generalmente inferiori alle medie del periodo. Nei primi giorni di dicembre la situazione vedrà un’Italia divisa a metà: l’alta pressione garantirà condizioni più stabili al Nord e su parte del Centro, pur con qualche nebbia in pianura, mentre al Sud, sulle Isole e lungo il medio Adriatico insisteranno nuvole e una locale instabilità, accompagnate da un nuovo calo termico generale nel corso della prossima settimana.