Ad Acquacalda, piccolo borgo marinaro dell’isola di Lipari, è il momento della conta dei danni la violenta mareggiata che ha investito ripetutamente la costa. A subire le conseguenze più pesanti dell’azione dei marosi sono stati il lungomare e la frazione di San Gaetano, duramente colpiti dalla forza delle onde. Particolarmente critica la situazione lungo l’arteria costiera, dove, in prossimità del margine della carreggiata, si è aperta una voragine profonda oltre un metro. In diversi punti, inoltre, la furia del mare ha divelto l’asfalto, mentre ampi tratti della strada sono stati ricoperti da depositi di sabbia e pietre trasportati dalle onde.

Il mare in tempesta ha raggiunto anche le pertinenze di abitazioni e attività turistico-commerciali, provocando danni, fortunatamente di lieve entità. Il graduale miglioramento delle condizioni meteomarine sta consentendo una parziale ripresa dei collegamenti marittimi con le Eolie, anche se il quadro dei trasporti resta ancora critico. Al momento risultano diverse corse sospese: sono regolarmente collegate Lipari, Vulcano e Salina, mentre rimangono isolate Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e il borgo di Ginostra.

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