Il sistema di comunicazione satellitare Starlink, sviluppato da SpaceX, sarebbe stato utilizzato dall’Iran per sferrare attacchi contro le forze statunitensi nelle fasi iniziali della guerra con Israele e Stati Uniti, scoppiata lo scorso marzo. A rivelarlo è il Washington Post attraverso un’inchiesta esclusiva che porta alla luce l’impiego non autorizzato della tecnologia satellitare di Elon Musk nell’ambito delle operazioni militari di Teheran. Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense, la scoperta di due utilizzi non autorizzati dei suoi servizi avrebbe provocato la furiosa reazione di Elon Musk. A suscitare l’ira dell’imprenditore non sarebbe stato soltanto il comportamento dell’Iran, ma anche quello del Pentagono, per le modalità di impiego del sistema Starshield.

L’Iran ha utilizzato Starlink nelle operazioni militari contro gli Stati Uniti

L’impiego di Starlink da parte dell’Iran a sostegno delle proprie operazioni militari rappresenta una circostanza finora inedita, confermata al Washington Post da quattro persone a conoscenza dei fatti. Le fonti, come altri interlocutori intervistati dal quotidiano americano, hanno parlato a condizione di anonimato. La vicenda pone al centro del dibattito il tema della sicurezza delle infrastrutture satellitari commerciali e del loro possibile utilizzo in contesti bellici, anche da parte di soggetti che agiscono contro gli interessi degli Stati Uniti. “Alcuni malintenzionati sono stati in grado di sfruttare questa tecnologia e utilizzarla in modi che danneggiano specificamente la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”, ha dichiarato Steven Feldstein, ricercatore senior e direttore del programma Democrazia, Conflitto e Governance presso la Carnegie Endowment for International Peace.

Elon Musk furioso anche con il Pentagono per l’utilizzo di Starshield

Le indiscrezioni raccolte dal Washington Post riguardano anche le modalità con cui le forze armate statunitensi avrebbero utilizzato le tecnologie satellitari riconducibili a SpaceX. Secondo le fonti citate dal quotidiano, Musk sarebbe stato particolarmente contrariato dalla decisione del Pentagono di impiegare droni a senso unico equipaggiati con il sistema Starshield, una soluzione più economica e progettata esclusivamente per operazioni terrestri. Alla questione dell’utilizzo della tecnologia americana da parte dell’Iran si aggiunge, dunque, quella del rispetto delle finalità operative per le quali sono stati progettati i sistemi di comunicazione satellitare.

Starlink, le iniziative di Musk contro gli utilizzi non autorizzati

Nel corso dell’ultimo anno Elon Musk ha intrapreso diverse iniziative finalizzate a limitare l’utilizzo non autorizzato dei dispositivi Starlink. Il servizio garantisce connettività internet mobile attraverso una vasta costellazione composta da migliaia di satelliti in orbita terrestre bassa. La diffusione internazionale del sistema costituisce uno degli elementi centrali della vicenda. La capacità di fornire connessioni attraverso infrastrutture satellitari rende infatti particolarmente rilevante il controllo sulle modalità di distribuzione e di utilizzo dei dispositivi.

La rete satellitare Starlink è accessibile in oltre 160 Paesi

Attualmente Starlink è accessibile in oltre 160 Paesi attraverso un programma globale di distribuzione che coinvolge centinaia di rivenditori terzi autorizzati. Una rete commerciale capillare che consente al servizio di raggiungere numerosi mercati internazionali. Per poter essere ammessi al programma, i rivenditori devono essere sottoposti a un rigoroso processo di verifica. Il sistema di autorizzazione commerciale si inserisce nel quadro delle misure adottate per regolamentare la distribuzione della tecnologia satellitare e contrastarne gli impieghi non autorizzati.