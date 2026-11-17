L’Italia rafforza le proprie capacità di osservazione della Terra dallo Spazio con un nuovo satellite radar in grado di raccogliere informazioni sul suolo anche attraverso la vegetazione. Si chiama SAR-L ed è al centro del contratto firmato oggi dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e da Thales Alenia Space, che avvia le attività industriali per la realizzazione di un sistema destinato a contribuire al monitoraggio dei rischi geologici, dei movimenti del terreno e delle condizioni ambientali. La nuova missione rappresenta un importante passo avanti per le capacità satellitari italiane, soprattutto per le applicazioni legate alla protezione civile e alla sicurezza del territorio. Grazie alle osservazioni radar, SAR-L potrà fornire informazioni utili sullo stato del suolo, con particolare attenzione all’area euro-mediterranea, ampliando gli strumenti disponibili per l’analisi dei fenomeni che interessano il territorio e l’ambiente.

SAR-L, il nuovo satellite italiano che osserverà il terreno attraverso la vegetazione

Una delle caratteristiche più rilevanti della missione SAR-L riguarda la capacità di acquisire informazioni sul terreno anche in presenza di copertura vegetale. Il nuovo satellite utilizzerà infatti un radar in banda L, una tecnologia che permetterà di contribuire all’osservazione del suolo anche attraverso la vegetazione. Questa capacità assume particolare importanza per il monitoraggio dei movimenti del terreno e dei rischi geologici, consentendo di raccogliere dati sulle caratteristiche e sulle condizioni delle superfici terrestri. Le informazioni ottenute saranno inoltre utilizzabili per seguire l’evoluzione delle condizioni ambientali, rafforzando le attività di osservazione del territorio attraverso sistemi satellitari.

Protezione civile e rischi geologici: perché il satellite SAR-L sarà importante

Il contributo del nuovo satellite non sarà limitato alla ricerca scientifica. Uno degli obiettivi centrali del programma è infatti quello di mettere a disposizione informazioni utili per le attività connesse alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza del territorio. L’osservazione dei movimenti del suolo costituisce un ambito fondamentale per lo studio dei fenomeni geologici. Attraverso la raccolta di informazioni radar, SAR-L contribuirà a rafforzare le capacità di analisi delle condizioni del terreno, integrando gli strumenti di osservazione già disponibili. Particolare attenzione sarà riservata all’area euro-mediterranea, un contesto geografico al centro delle attività della nuova missione. I dati satellitari potranno così sostenere le operazioni di monitoraggio ambientale e le attività della protezione civile, mettendo in relazione l’innovazione tecnologica spaziale con le esigenze di sicurezza territoriale.

Accordo tra Agenzia Spaziale Italiana e Thales Alenia Space: chi realizzerà SAR-L

Il contratto per la realizzazione del satellite è stato sottoscritto dal Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana, Luca Vincenzo Maria Salamone, e da Giampiero Di Paolo, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia. Alla firma erano presenti anche il Commissario dell’ASI, ambasciatore Mario Cospito, e il Vicepresidente Osservazione e Navigazione di Thales Alenia Space Italia, Enrico Zampolini Faustini, insieme ai rispettivi team. L’accordo segna l’avvio delle attività industriali della nuova missione. Thales Alenia Space avrà la responsabilità della realizzazione del satellite e dello strumento radar, due componenti fondamentali per il funzionamento del sistema di osservazione.

“Ringrazio l’Agenzia Spaziale Italiana per aver affidato a Thales Alenia Space questo contratto strategico per l’Italia”, ha dichiarato Giampiero Di Paolo, Deputy CEO e Senior Vice President per l’Osservazione, l’Esplorazione e la Navigazione di Thales Alenia Space. “Facendo leva sulla nostra consolidata esperienza nello sviluppo di satelliti per l’osservazione della Terra, come COSMO-SkyMed o le diverse missioni Copernicus, ci impegniamo a fornire sistemi satellitari all’avanguardia che rafforzino la sicurezza nazionale, la tutela dell’ambiente e la sovranità tecnologica”.

Da SAOCOM a COSMO-SkyMed e Copernicus: come si rafforza l’osservazione della Terra

Il satellite SAR-L contribuirà ad ampliare le capacità italiane di osservazione della Terra assicurando la continuità dei dati radar in banda L forniti dai satelliti SAOCOM. La nuova missione affiancherà inoltre sistemi già operativi nell’ambito dell’osservazione satellitare, come COSMO-SkyMed e Copernicus, contribuendo a rafforzare l’insieme delle informazioni disponibili per le attività scientifiche e di monitoraggio. L’obiettivo è consolidare una capacità di osservazione più completa, attraverso l’integrazione di differenti sistemi satellitari. In questo quadro, SAR-L rappresenterà un ulteriore elemento dell’offerta dell’Agenzia Spaziale Italiana, ampliandone le possibilità di acquisizione e utilizzo dei dati radar.

Mario Cospito: “l’Italia ha una competenza e una esperienza riconosciuta a livello globale”

Il valore strategico dell’accordo è stato sottolineato dall’ambasciatore Mario Cospito, Commissario dell’Agenzia Spaziale Italiana, che ha evidenziato il ruolo internazionale dell’Italia nel settore dell’osservazione della Terra e le prospettive aperte dalla nuova missione. “L’Italia ha una competenza e una esperienza riconosciuta a livello globale nel settore dell’osservazione della Terra. La firma di oggi avvia le attività industriali che permetteranno di consolidare il ruolo e l’offerta di ASI in un settore sempre più determinante per lo sviluppo economico e la tutela dell’ambiente” – ha commentato Ambasciatore Mario Cospito, commissario Agenzia Spaziale Italiana – “La realizzazione della prossima missione SAR in banda L doterà l’Italia, grazie all’ASI, di una capacità di osservazione completa e all’avanguardia con una offerta senza eguali a tutto campo. Le ricadute non saranno solo in favore della ricerca e della scienza ma a beneficio di tutti i cittadini grazie alle relative applicazioni pratiche che ne deriveranno”. Le parole del Commissario ASI evidenziano la duplice dimensione della missione SAR-L: da una parte il consolidamento della posizione italiana nel settore delle tecnologie spaziali e dell’osservazione satellitare, dall’altra le applicazioni concrete dei dati raccolti per la ricerca, la tutela ambientale e le attività legate alla sicurezza del territorio. Con la firma del contratto, l’Agenzia Spaziale Italiana avvia una nuova fase di sviluppo delle proprie capacità di osservazione radar, affidando a Thales Alenia Space la realizzazione di un satellite destinato a integrare i sistemi esistenti e a rafforzare il monitoraggio della superficie terrestre, con particolare attenzione alle esigenze dell’area euro-mediterranea.