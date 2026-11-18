Lo spazio e il mare diventano protagonisti di una nuova fase dello sviluppo tecnologico e industriale italiano. Dalla comunicazione tra satelliti e sistemi sottomarini all’impiego dell’intelligenza artificiale per il monitoraggio degli oceani, fino ai droni autonomi per la protezione delle infrastrutture critiche: sono cinque i progetti selezionati dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) nell’ambito del bando Space&Blue, che ha coinvolto oltre novanta operatori del sistema industriale, scientifico e tecnologico nazionale. I primi risultati dell’iniziativa sono stati illustrati oggi, 18 novembre, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in occasione del quarto Forum Space&Blue Underwater, dedicato al tema “Valore e nuovi scenari per l’Italia”. Un appuntamento che ha segnato un ulteriore passaggio nel percorso di integrazione tra Space Economy e Blue Economy, con l’obiettivo di trasformare le connessioni tecnologiche tra i due settori in progetti concreti e nuove opportunità di sviluppo per il Paese.

Space&Blue Underwater, il Forum al Ministero con Urso e i protagonisti dell’industria spaziale

Il quarto Forum Space&Blue Underwater è stato aperto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, l’onorevole Andrea Mascaretti, presidente dell’Intergruppo Parlamentare per la Space Economy, l’onorevole Salvatore Deidda, presidente della IX Commissione alla Camera dei Deputati, e Massimo Comparini, Managing Director della Divisione Spazio di Leonardo. Rispetto alle precedenti edizioni, l’iniziativa ha introdotto un elemento ulteriore nel confronto sulle prospettive dei due comparti: un primo esercizio di misurazione delle potenzialità di sviluppo economico, tecnologico e industriale derivanti dall’integrazione tra le attività spaziali e quelle marittime e subacquee. Un passaggio significativo in questo percorso è rappresentato dal bando Space&Blue pubblicato dall’ASI nel marzo 2026, attraverso il quale la convergenza tecnologica tra spazio e mare ha trovato una prima traduzione in iniziative progettuali concrete.

L’ASI punta sull’integrazione tra spazio e mare: la strategia illustrata da Mario Cospito

Nel corso del Forum, il commissario dell’Agenzia Spaziale Italiana, ambasciatore Mario Cospito, ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa, sottolineando come l’integrazione tra i due domini possa contribuire alla costruzione di un nuovo ecosistema industriale e tecnologico nazionale. “Space&Blue è qualcosa di più di un’iniziativa di settore: è uno strumento di politica pubblica che favorisce la costruzione di un nuovo ecosistema industriale e tecnologico nazionale. E oggi da progetto si trasforma in un’applicazione concreta. Spazio e mare con la subacquea rappresentano domini sempre più rilevanti per lo sviluppo economico, tecnologico e industriale del Paese. Per la protezione del nostro Pianeta. Per questo abbiamo bisogno di sempre maggiori dati e informazioni da integrare per migliorare le nostre conoscenze e le azioni da mettere in campo in favore della tutela delle risorse e della sicurezza. Entrambi i settori sono ambiti che presentano esigenze e caratteristiche differenti, ma che condividono molte sfide: la necessità di acquisire informazioni, monitorare ambienti complessi, proteggere infrastrutture, garantire comunicazioni sicure e sviluppare sistemi capaci di operare in condizioni particolarmente difficili”. Le parole di Cospito individuano alcuni degli ambiti nei quali la collaborazione tra tecnologie spaziali e sistemi subacquei può assumere un ruolo centrale: dalla raccolta e integrazione dei dati alla sorveglianza ambientale, dalla sicurezza delle comunicazioni alla protezione delle infrastrutture.

Oltre 90 operatori coinvolti nel bando Space&Blue: selezionati cinque progetti

Il bando promosso dall’ASI ha registrato la partecipazione di oltre novanta operatori, rappresentativi di diverse componenti del sistema nazionale dell’innovazione. Accanto ai grandi gruppi industriali e tecnologici hanno preso parte all’iniziativa piccole e medie imprese, startup innovative, università, enti pubblici di ricerca e centri di competenza. La diversità dei soggetti coinvolti costituisce uno degli elementi caratterizzanti dell’esperienza, che mette in relazione competenze industriali, scientifiche e tecnologiche differenti, accomunate dall’interesse per le applicazioni sviluppabili attraverso l’integrazione tra spazio e ambiente marino. Al termine della selezione sono stati individuati cinque progetti: THALASSAAS, CATCH, BLUE-ORBIT, ULISSE e NEREIDE. Le iniziative riguardano piattaforme digitali integrate, recupero in mare di sistemi spaziali riutilizzabili, monitoraggio ambientale, comunicazioni satellitari con dispositivi sommersi e navigazione autonoma dei droni subacquei.

THALASSAAS, una piattaforma digitale per collegare fondali marini, superficie e satelliti

Il progetto THALASSAAS di RAISE Scarl si propone di sviluppare una piattaforma digitale integrata capace di mettere in connessione tre ambienti operativi distinti: il dominio sottomarino, la superficie marina e lo spazio.La soluzione prevede la combinazione di reti di comunicazione terrestri, satellitari e subacquee, sistemi di sensori e strumenti di intelligenza artificiale. L’obiettivo è realizzare un’infrastruttura tecnologica attraverso la quale collegare e integrare informazioni provenienti da ambienti differenti.

CATCH, il progetto per il recupero in mare dei sistemi spaziali riutilizzabili

Un diverso ambito di applicazione è quello affrontato da CATCH di IDS, progetto dedicato alle operazioni di recupero in mare dei sistemi spaziali riutilizzabili. L’iniziativa si configura come un abilitatore tecnologico attraverso il quale progettare, sperimentare e validare le attività di recupero, con particolare riferimento agli stadi dei lanciatori spaziali. Il progetto mette quindi in relazione le tecnologie impiegate nelle operazioni spaziali con le capacità necessarie a gestire il recupero dei sistemi in ambiente marino.

BLUE-ORBIT, tecnologie spaziali e marittime per il monitoraggio ambientale

Il progetto BLUE-ORBIT punta alla realizzazione di una piattaforma nazionale di sperimentazione che integri tecnologie spaziali e marittime. Le attività previste si concentrano sul monitoraggio ambientale e sullo sviluppo di sistemi autonomi e connessi, attraverso un approccio che unisce strumenti tecnologici appartenenti ai due settori. La piattaforma rappresenta uno degli ambiti individuati dal bando per sperimentare le potenzialità dell’integrazione tecnologica tra lo spazio e il mare nelle attività di osservazione e raccolta delle informazioni ambientali.

ULISSE, un ponte di comunicazione tra satelliti e sistemi sottomarini

Tra i progetti selezionati figura anche ULISSE di TAS-I, dedicato alla realizzazione di un sistema di collegamento tra il mondo sottomarino e i satelliti. Il progetto intende sviluppare un vero e proprio ponte di comunicazione tra ambiente subacqueo e infrastrutture spaziali, consentendo a sensori e piattaforme sottomarine di trasmettere dati e ricevere informazioni anche durante l’immersione. L’iniziativa affronta così una delle sfide tecnologiche evidenziate nel corso del Forum: garantire la connettività e lo scambio di informazioni tra sistemi che operano in ambienti profondamente differenti.

NEREIDE, droni subacquei autonomi per proteggere le infrastrutture critiche

Il quinto progetto, NEREIDE di DRASS Galeazzi, riguarda lo sviluppo di un sistema integrato per la navigazione autonoma e il coordinamento di flotte di droni subacquei. L’obiettivo è utilizzare queste tecnologie nelle attività di sorveglianza e monitoraggio delle infrastrutture critiche sottomarine, attraverso sistemi capaci di operare autonomamente e in maniera coordinata. La proposta si inserisce tra le iniziative che puntano a rafforzare le capacità tecnologiche di osservazione e controllo degli ambienti subacquei, con particolare attenzione alle infrastrutture considerate strategiche.

Intelligenza artificiale, sistemi autonomi e infrastrutture critiche: le nuove direttrici dello sviluppo industriale

L’illustrazione dei primi risultati del bando ha rappresentato uno dei momenti centrali del Forum. Il direttore generale dell’ASI, Luca Vincenzo Maria Salamone, ha evidenziato come i cinque progetti selezionati consentano di individuare alcune direttrici comuni per lo sviluppo del sistema industriale e tecnologico nazionale. “Se osserviamo questi cinque progetti nel loro insieme, possiamo cogliere un’indicazione che va oltre i risultati delle singole iniziative. Il bando ha consentito di individuare e mettere in movimento alcune direttrici di sviluppo per il sistema nazionale: l’integrazione tra spazio, superficie e fondali marini; lo sviluppo di sistemi autonomi e cooperativi; la connettività tra domini; l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la gestione dei dati e delle operazioni; il monitoraggio e la protezione delle infrastrutture critiche. Questa prospettiva non riguarda soltanto lo sviluppo tecnologico e industriale, ma anche la costruzione delle competenze necessarie a sostenerlo. In questa direzione si inserisce la volontà dell’Agenzia di promuovere un Master universitario di II livello sul tema Space&Blue. E qui si misura anche il valore dell’intervento pubblico: nella capacità di favorire connessioni che difficilmente si svilupperebbero spontaneamente, sostenere investimenti in ambiti tecnologici ancora emergenti”. Il direttore generale ha quindi collegato i risultati della selezione non soltanto allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche, ma anche alla necessità di costruire le competenze specialistiche indispensabili per sostenere la crescita dei settori coinvolti.

Formazione e ricerca, l’ASI vuole promuovere un Master universitario di II livello Space&Blue

Tra le prospettive illustrate nel corso dell’incontro emerge anche la volontà dell’Agenzia Spaziale Italiana di promuovere un Master universitario di II livello dedicato a Space&Blue. L’iniziativa formativa si inserisce nella strategia di sviluppo delle competenze necessarie a sostenere l’integrazione tra economia spaziale, tecnologie marine e sistemi subacquei. La prospettiva indicata dall’ASI attribuisce all’intervento pubblico un ruolo di collegamento tra soggetti e competenze, con l’obiettivo di favorire collaborazioni e investimenti in ambiti tecnologici emergenti, nei quali la convergenza tra settori differenti può contribuire allo sviluppo di nuove capacità industriali.

Le istituzioni e le imprese presenti al quarto Forum Space&Blue Underwater

Il Forum ha riunito anche rappresentanti delle istituzioni, delle Forze Armate, del sistema camerale e delle imprese attive nei comparti interessati dall’integrazione tra spazio e mare. Tra i presenti Giovanni Acampora, presidente di Assonautica Italiana – Unioncamere, Si.Camera e CCIAA Frosinone Latina; l’ammiraglio ispettore capo (CP) Sergio Liardo, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto; il generale di squadra aerea Francesco Vestito, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare; il contrammiraglio Giulio M. Cappelletti, Direttore del Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare. Hanno partecipato inoltre Gabriele Maria Cafaro, EVP Underwater di Fincantieri; Antonello Testa, Coordinatore OsserMare e Presidente Informare; Paolo Cortese, del Centro Studi G. Tagliacarne; e il contrammiraglio Edoardo Balestra, Capo Reparto Amministrazione e Logistica del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto. La presenza di rappresentanti del mondo istituzionale, industriale, della ricerca e delle strutture operative marittime ha accompagnato la presentazione dei primi risultati di Space&Blue, iniziativa attraverso la quale l’ASI punta a favorire l’integrazione delle tecnologie spaziali con quelle destinate alle attività marine e subacquee.