L’italiano che ha scelto l’ibernazione: “Quello che oggi è fantascienza un domani potrebbe essere scienza”

Giuseppe Fedele ha 54 anni e ha preso una decisione fuori dal comune: farsi ibernare dopo la morte, nella speranza che un giorno la scienza possa consentire di tornare in vita. Una scelta di cui ha parlato ai microfoni di Red Carpet Radio2, raccontando la genesi di un progetto che coltiva da circa vent’anni. Ospite del programma condotto da Andrea Delogu insieme a I Lunatici, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in onda dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19:30, Fedele ha spiegato che tutto è cominciato davanti alla televisione: “L’idea mi è venuta una ventina di anni fa guardando un servizio in tv. È stato un amore a prima vista, la cosa mi ha affascinato e ho cercato di prendere informazioni. Ma una ventina d’anni fa era più complicato. Nel 2020 poi ho scoperto che esisteva una società che opera in Europa, in Svizzera, hanno fatto una conferenza che ho seguito con interesse e ho deciso di contattarli. Nel giro di qualche mese sono diventato uno dei primi a sottoscrivere questo contratto“.

Quanto costa farsi ibernare: l’assicurazione da 60 euro al mese

Un progetto che comporta anche un investimento economico importante. Il costo dell’ibernazione, secondo quanto raccontato da Fedele, ammonta a 200mila euro. Una cifra che l’uomo ha scelto di coprire attraverso una polizza assicurativa sulla vita: “Pago un’assicurazione vita caso morte, mi costa 60 euro al mese, il costo dell’ibernazione è di duecentomila euro, ma sono coperti da questa assicurazione“.

La morte controllata e la conservazione con azoto liquido

Fedele ha poi spiegato quali siano le condizioni necessarie affinché il suo corpo possa essere sottoposto alla procedura di conservazione. Non sarebbe possibile, infatti, intervenire in qualsiasi circostanza: è fondamentale che il corpo sia recuperabile e possa essere sottoposto al raffreddamento: “Per essere ibernato è necessaria una morte controllata, se mi mangia uno squalo non resta niente da poter ibernare. Posso anche morire di morte violenta, l’importante è che il corpo sia a disposizione per essere preso e raffreddato e poi messo in questi cilindri con l’azoto liquido. Vengo da una famiglia cattolica, io non credo, rispetto le loro scelte e loro rispettano le mie, l’ibernazione è una sorta di fede, una scommessa sul futuro. A che età mi piacerebbe morire? In maniera spontanea, morte naturale, quando viene viene. Quello che oggi è fantascienza un domani potrebbe essere scienza“.