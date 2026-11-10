Lituania, maxi piano energetico contro sabotaggi e blackout: 10 nuove centrali elettriche entro il 2033

La Lituania prepara un importante rafforzamento della propria sicurezza energetica per proteggere il sistema elettrico nazionale dalle conseguenze di eventuali emergenze, compresi atti di sabotaggio. Il Paese baltico prevede di costruire 10 nuove centrali elettriche entro il 2033, incrementando di 800 megawatt (MW) la capacità di produzione di energia. Il progetto, annunciato da Litgrid, il gestore della rete elettrica lituana, punta a rendere il sistema più resistente alle interruzioni e a garantire la continuità della produzione elettrica anche in condizioni critiche. La strategia assume particolare rilevanza per la posizione geografica della Lituania, Paese membro della NATO che confina sia con la Russia sia con la Bielorussia. Il potenziamento delle infrastrutture energetiche si inserisce in un piano che non riguarda soltanto l’aumento della produzione, ma anche una diversa organizzazione della rete, progettata per continuare a funzionare in caso di emergenza.

Lituania, 10 nuove centrali elettriche e 800 MW di capacità entro il 2033

Il programma energetico annunciato da Litgrid prevede la realizzazione di 10 nuovi impianti di produzione elettrica nell’arco dei prossimi anni, con l’obiettivo di raggiungere una capacità aggiuntiva complessiva di 800 MW entro il 2033. L’investimento nella capacità produttiva risponde alla necessità di rafforzare la resilienza del sistema elettrico lituano, aumentando le risorse disponibili per assicurare l’approvvigionamento di energia durante situazioni straordinarie. La possibilità di mantenere attiva la produzione elettrica rappresenta infatti un elemento fondamentale per limitare gli effetti di eventuali interruzioni della rete. Il progetto attribuisce quindi un ruolo centrale alla sicurezza delle infrastrutture energetiche, considerate essenziali per il funzionamento del Paese e per la gestione delle emergenze.

Una rete elettrica divisa in 7 zone autonome: il modello dell’Ucraina

Una delle novità più significative del piano riguarda la riorganizzazione della rete elettrica nazionale. La Lituania intende creare 7 zone in grado di operare autonomamente quando necessario, adottando un modello ispirato al sistema utilizzato dall’Ucraina per mantenere la produzione di energia. Il principio alla base di questa soluzione è quello di ridurre la dipendenza dal funzionamento simultaneo dell’intera rete nazionale. In presenza di un’emergenza, la possibilità di gestire autonomamente determinate porzioni del sistema potrebbe contribuire a preservare la continuità elettrica nelle aree interessate, limitando le conseguenze di eventuali danneggiamenti alle infrastrutture. Il riferimento all’esperienza ucraina evidenzia l’importanza attribuita alla capacità di mantenere operativa una rete energetica anche in condizioni particolarmente difficili. La scelta lituana punta così a integrare il potenziamento della generazione elettrica con una maggiore autonomia operativa delle diverse zone della rete.

Energia e sicurezza nazionale, la Lituania si prepara al rischio sabotaggi

La protezione del sistema elettrico assume un valore strategico per la Lituania, anche alla luce della sua collocazione geografica tra i Paesi baltici e della vicinanza con Russia e Bielorussia. La creazione di infrastrutture capaci di continuare a funzionare durante un’emergenza rappresenta uno degli strumenti individuati per fronteggiare possibili atti di sabotaggio. La strategia annunciata da Litgrid interviene su due aspetti complementari: da un lato, l’aumento della capacità nazionale di generazione elettrica; dall’altro, la possibilità di assicurare una maggiore indipendenza operativa alle diverse parti della rete. L’obiettivo è costruire un sistema energetico più resistente alle crisi, nel quale la disponibilità di nuovi impianti si accompagni a un’organizzazione della distribuzione e della trasmissione in grado di adattarsi alle necessità operative.

Nuove centrali elettriche, dal 2027 le aste tecnologicamente neutre

Il percorso per la realizzazione delle nuove centrali entrerà in una fase operativa nel 2027, quando la Lituania prevede di avviare le aste tecnologicamente neutre destinate ai nuovi impianti di produzione elettrica. Questa impostazione consentirà di selezionare le soluzioni sulla base dei requisiti previsti, senza vincolare preventivamente la partecipazione a una specifica tecnologia di generazione. Il criterio fondamentale riguarderà la capacità delle centrali di produrre elettricità anche in assenza di vento o sole. Si tratta di una condizione direttamente collegata agli obiettivi di sicurezza e resilienza del piano, perché punta ad assicurare la disponibilità di produzione elettrica anche quando le condizioni meteorologiche non favoriscono la generazione da fonti eoliche o solari. La scelta di privilegiare impianti capaci di garantire energia indipendentemente dalla disponibilità di queste risorse evidenzia l’attenzione verso la continuità della produzione elettrica, soprattutto nelle situazioni in cui il sistema nazionale deve poter contare su capacità di generazione affidabile.

Il futuro della rete elettrica lituana tra autonomia e resilienza energetica

Il piano delineato dalla Lituania mette al centro una trasformazione che coinvolge sia le infrastrutture di produzione sia l’architettura operativa della rete. La realizzazione delle nuove centrali e la suddivisione del sistema in zone autonome costituiscono due componenti di una stessa strategia, orientata alla protezione dell’approvvigionamento energetico nazionale. La capacità di affrontare eventuali emergenze dipenderà anche dall’integrazione tra gli impianti di generazione e le nuove modalità di gestione della rete. In questo contesto, l’esperienza dell’Ucraina rappresenta il riferimento adottato per sviluppare un sistema capace di mantenere la propria operatività anche quando le condizioni ordinarie di funzionamento vengono compromesse. Con l’avvio delle aste previsto per il 2027 e l’orizzonte di completamento fissato al 2033, la Lituania punta dunque a rafforzare la propria autonomia energetica nelle situazioni di emergenza, facendo della continuità elettrica e della protezione delle infrastrutture due priorità della pianificazione nazionale.