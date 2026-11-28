Il freddo intenso è protagonista a Livigno, dove l’ultima notte ha fatto registrare una temperatura minima di -21,8°C. Un valore decisamente rigido, che testimonia il meteo pienamente invernale che sta interessando la località valtellinese. A confermare il forte abbassamento delle temperature è anche il laghetto da Luigion, ormai completamente ghiacciato. Proprio nella giornata di oggi è prevista l’apertura di alcuni impianti di risalita, dando così il via a nuove opportunità per gli appassionati della montagna e degli sport invernali.

La fase fredda è legata all’arrivo di correnti settentrionali e di un nuovo impulso di aria fredda proveniente dall’Europa nord-orientale. Dopo il passaggio dell’ultima perturbazione, una nuova massa d’aria fredda sta interessando l’Italia, favorendo un ulteriore calo delle temperature, che in diverse zone potranno scendere sotto le medie stagionali. A rendere ancora più pungente la sensazione di freddo contribuiranno anche i venti settentrionali, localmente intensi.

Le previsioni per i prossimi giorni

Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, domenica 29 novembre sarà caratterizzata da nuvolosità variabile, alternata a schiarite anche ampie. In mattinata non si escludono banchi di nebbia sulla pianura, mentre le temperature minime in pianura saranno vicine allo zero. Lunedì 30 novembre è invece atteso il passaggio di una perturbazione, con possibili deboli precipitazioni. Successivamente è previsto il ritorno di una circolazione anticiclonica, che favorirà condizioni più stabili e soleggiate martedì 1° dicembre e mercoledì 2 dicembre.

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