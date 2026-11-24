La Terra vista dallo Spazio conquista il cuore monumentale di Roma e si trasforma in un’esperienza accessibile a cittadini, turisti e studenti. Il prossimo 27 novembre 2026, dalle ore 15.00 alle 17.00, gli spazi di Esperienza Europa – David Sassoli, situati in Piazza Venezia 6c, ospiteranno l’inaugurazione ufficiale del nuovo tavolo interattivo e dello schermo multimediale interamente dedicati alle immagini ad alta precisione acquisite dai satelliti Sentinel nell’ambito di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell’Unione europea. L’iniziativa, promossa dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e la Commissione europea, segna un passo concreto per avvicinare il grande pubblico alle tecnologie spaziali europee e al loro impatto quotidiano sulla vita dei cittadini.

La novità più suggestiva per chi vive o visita la Capitale riguarda proprio la dimensione pubblica e immersiva del progetto. Oltre alle postazioni interne appena ultimate, una selezione delle immagini satellitari della Terra sarà infatti proiettata su uno schermo visibile direttamente da Piazza Venezia, uno dei luoghi più frequentati, centrali e rappresentativi di Roma. In questo modo, il monitoraggio del nostro pianeta dallo spazio esce dai laboratori scientifici e dalle sedi istituzionali per incontrare lo sguardo di passanti e visitatori internazionali, amplificando la visibilità e la portata divulgativa dell’iniziativa nel centro storico della città.

Come funzionano il tavolo interattivo e lo schermo multimediale a Esperienza Europa – David Sassoli

Il completamento dell’allestimento all’interno di Esperienza Europa – David Sassoli arricchisce in modo permanente l’offerta culturale e tecnologica di uno spazio che accoglie ogni anno decine di migliaia di persone. Il tavolo interattivo e gli schermi multimediali sono stati progettati per offrire ai visitatori la possibilità di esplorare in prima persona, attraverso immagini e contenuti dinamici, il contributo concreto dell’Europa all’osservazione della Terra dallo spazio.

Grazie a questa nuova infrastruttura espositiva, il pubblico potrà comprendere in modo intuitivo come i dati raccolti dalla costellazione di satelliti Sentinel vengano trasformati in informazioni essenziali per leggere i cambiamenti del pianeta. L’interattività del tavolo permette di superare la fruizione passiva, trasformando i flussi di immagini satellitari in uno strumento di conoscenza immediato e coinvolgente, capace di raccontare l’eccellenza scientifica e industriale europea a un pubblico trasversale composto da famiglie, scolaresche e appassionati di scienza e innovazione.

L’evento Spazio e autonomia strategica europea e tutti gli ospiti istituzionali

L’inaugurazione delle nuove installazioni multimediali non sarà soltanto un momento espositivo, ma il punto di partenza per un confronto di alto profilo politico e industriale. Nella stessa giornata del 27 novembre 2026 si terrà infatti l’evento intitolato “Spazio e autonomia strategica europea”, pensato come un’occasione di dialogo diretto tra decisori europei, rappresentanti dell’industria e stakeholder del settore. Al centro della discussione vi saranno il ruolo sempre più determinante delle infrastrutture spaziali e le azioni concrete necessarie per rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione europea in un ambito divenuto cruciale nell’attuale contesto geopolitico.

Il parterre dei relatori riflette la centralità del tema per le istituzioni comunitarie, nazionali e regionali. All’appuntamento interverranno la Vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, insieme al capo della delegazione italiana del gruppo S&D al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti, e al Presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l’Assemblea parlamentare della NATO, Salvatore De Meo. Un contributo chiave sul fronte normativo e industriale arriverà dalla Vicepresidente della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia del Parlamento europeo e relatrice sullo Space Act, Elena Donazzan.

Accanto alla rappresentanza parlamentare europea, il dibattito vedrà la partecipazione della Direttrice dei programmi di Osservazione della terra e Capo di ESA-ESRIN, Simonetta Cheli, figura di riferimento per il coordinamento delle attività spaziali europee sul territorio. Saranno inoltre presenti la Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, e l’Ambasciatrice d’Irlanda in Italia, Elizabeth McCullough, in rappresentanza del Paese che detiene la presidenza di turno dell’UE. A completare il quadro istituzionale interverranno i responsabili delle rappresentanze in Italia del Parlamento europeo e della Commissione europea, rispettivamente Carlo Corazza e Claudio Casini.

Cos’è Copernicus e perché la costellazione di satelliti Sentinel è decisiva per l’Europa

Per cogliere appieno la portata dell’iniziativa ospitata a Roma è fondamentale guardare alla struttura e alla missione di Copernicus, il programma di Osservazione della Terra che costituisce uno dei pilastri del Programma spaziale dell’Unione europea. Gestito dalla Commissione europea, Copernicus è attuato in stretta collaborazione con gli Stati membri dell’UE e, per quanto riguarda l’intera componente spaziale, con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Al cuore di questo sistema opera la costellazione di satelliti Sentinel, una famiglia di missioni spaziali sviluppate specificamente per raccogliere dati continui, affidabili e ad alta risoluzione sullo stato del pianeta. L’osservazione costante dell’atmosfera, degli oceani, delle terre emerse e dei cambiamenti ambientali consente all’Europa di disporre di uno strumento indipendente di conoscenza e analisi, indispensabile tanto per le politiche ambientali e di protezione civile quanto per la sicurezza e la competitività economica. Portare le immagini dei satelliti Sentinel nel cuore di Piazza Venezia significa rendere tangibile un’infrastruttura tecnologica spesso invisibile, ma decisiva per il futuro del continente.

Come seguire l’inaugurazione in diretta streaming e informazioni per la stampa

L’evento inaugurale del 27 novembre 2026, in programma dalle 15.00 alle 17.00 presso Esperienza Europa – David Sassoli in Piazza Venezia 6c a Roma, sarà aperto anche al pubblico connesso da remoto. Per consentire a cittadini, studenti e addetti ai lavori di seguire il dibattito “Spazio e autonomia strategica europea” da tutta Italia e dall’estero, l’intero appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social del Parlamento europeo e della Commissione europea.

Per i giornalisti e gli operatori dell’informazione interessati a partecipare in presenza alla cerimonia di inaugurazione e al confronto istituzionale è prevista una procedura dedicata per gli accrediti stampa tramite i canali ufficiali delle istituzioni organizzatrici. Una volta concluse le celebrazioni inaugurali, il tavolo interattivo e gli schermi multimediali dedicati a Copernicus resteranno a disposizione di tutti i visitatori di Esperienza Europa – David Sassoli, offrendo un nuovo punto di osservazione privilegiato sul pianeta Terra proprio nel centro di Roma.