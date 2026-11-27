Nel cuore del deserto del Sahara, in Mauritania, si nasconde una delle formazioni geologiche più affascinanti del nostro pianeta. È la Struttura di Richat, conosciuta anche come “Occhio del Sahara” per la sua caratteristica forma circolare, che ricorda un gigantesco bersaglio o un occhio osservato dall’alto. A mostrarne la straordinaria geometria è uno scatto pubblicato dalla NASA, realizzato il 14 novembre 2026 dagli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), mentre la struttura veniva sorvolata. Con i suoi circa 45 km di diametro, l’Occhio del Sahara rappresenta un esempio spettacolare di come i processi geologici possano trasformare il paesaggio nel corso di milioni di anni. La sua origine risale a circa 100 milioni di anni fa, quando l’attività magmatica e il sollevamento della crosta terrestre contribuirono alla formazione di una grande struttura a cupola.

Nel tempo, l’azione degli agenti atmosferici e dell’erosione ha progressivamente modellato le rocce, mettendo in evidenza una successione di anelli concentrici. È proprio questa particolare disposizione a conferire alla formazione il suo aspetto inconfondibile, tanto da renderla facilmente riconoscibile anche dalle osservazioni dallo Spazio. La Struttura di Richat è composta da rocce di diversa natura, sia ignee, originate dal raffreddamento del magma, sia sedimentarie, formatesi attraverso l’accumulo e la compattazione di sedimenti. Un altro elemento particolarmente interessante riguarda l’età delle rocce: contrariamente a quanto si potrebbe immaginare osservando la forma ad anelli, quelle esposte nella parte centrale della struttura sono più antiche rispetto a quelle che costituiscono gli anelli esterni. Questa caratteristica è legata alla particolare configurazione geologica a cupola: gli strati rocciosi, originariamente disposti a diverse profondità, sono stati sollevati e successivamente esposti dall’erosione, che ha messo in luce materiali di età differenti.