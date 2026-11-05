L’oceano Pacifico sta cambiando colore: le microplastiche tingono l’acqua di ciano e ora si vedono dallo spazio

Nel cuore dell’oceano Pacifico settentrionale, dove le correnti oceaniche intrappolano milioni di tonnellate di rifiuti, sta accadendo qualcosa di visibile perfino dall’orbita terrestre. A documentarlo è una ricerca scientifica guidata da Shea Cheatham, Daniel Koestner e Børge Hamre dell’Università di Bergen, pubblicata sulla prestigiosa rivista internazionale Communications Earth & Environment. Esaminando una serie storica di vent’anni di dati satellitari compresi tra l’agosto del 2002 e il settembre del 2022, il team di ricercatori ha scoperto che vaste porzioni dell’oceano all’interno e nei pressi della cosiddetta Great Pacific Garbage Patch hanno mostrato una variazione cromatica sistematica. Le acque marine hanno progressivamente aumentato la propria luminosità sia nelle lunghezze d’onda del blu sia in quelle del verde, convergendo verso una caratteristica tonalità ciano. Questa scoperta assume una rilevanza scientifica straordinaria perché fornisce, per la prima volta, la prova che l’inquinamento da microplastiche sospese nella colonna d’acqua ha raggiunto concentrazioni tali da modificare le proprietà ottiche dell’oceano su scala geografica.

La firma ottica delle microplastiche: perché il Pacifico diventa color ciano

Misurare direttamente la concentrazione di frammenti plastici con dimensioni inferiori a trecento micrometri è da sempre un compito quasi proibitivo per gli oceanografi, poiché i metodi tradizionali di campionamento in situ con reti da traino richiedono un enorme dispendio di tempo e risorse e non possono essere applicati a tappeto su scala globale. Tuttavia, le minuscole particelle polimeriche disperse in acqua possiedono caratteristiche ottiche intrinseche uniche rispetto al materiale biologico circostante. A differenza del fitoplancton, che presenta picchi di assorbimento della luce molto marcati dovuti alla clorofilla, i polimeri plastici come il poliestere, il polietilene tereftalato o il polipropilene mostrano uno spettro di assorbimento relativamente piatto e un’elevata capacità di retrodiffusione della radiazione luminosa. Quando la luce solare penetra in acque oligotrofiche altrimenti povere di nutrienti e particolato organico, la presenza di questi detriti sintetici disperde la luce verso l’alto. Le simulazioni di trasferimento radiativo condotte dai ricercatori con il modello Flick-AccuRT hanno evidenziato che la retrodiffusione provocata dalle particelle plastiche genera un picco di brillantezza anomalo concentrato attorno alla lunghezza d’onda di quattrocentonovanta nanometri, corrispondente proprio al colore ciano. Questo fenomeno si traduce in un contemporaneo incremento di riflettanza nei canali del blu e del verde rilevati dai sensori orbitali, configurando una vera e propria firma diagnostica della plastica in sospensione.

Oltre i fattori naturali: la simulazione che incastra l’inquinamento da plastica

Il cambiamento cromatico rilevato dai satelliti avrebbe potuto, in teoria, dipendere da fluttuazioni ambientali o biogeochimiche cicliche dell’ecosistema marino. Per verificare questa ipotesi e isolare con precisione la causa scatenante, gli autori hanno sviluppato oltre cinquantamila simulazioni ottiche Monte Carlo e analizzato quasi centoventicinquemila scenari complessi di interazione della luce. Il modello ha valutato come la riflettanza marina risponda alla variazione di parametri naturali fondamentali, tra cui la materia organica disciolta colorata, il particolato sospeso naturale e la transizione tra microfitoplancton e picoplancton, confrontandoli con scenari che includevano concentrazioni variabili di microplastiche. I risultati hanno dimostrato che la virata verso il ciano compare solo nel tre percento delle simulazioni basate esclusivamente su fattori ambientali naturali, e per verificarsi richiederebbe un collasso ecologico simultaneo e inverosimile sia della materia disciolta sia della biomassa algale. Al contrario, inserendo le microplastiche nei modelli matematici, la frequenza della schiarita color ciano sale vertiginosamente al tredici percento, registrando un aumento di probabilità superiore a quattro volte. Gli studiosi hanno inoltre escluso il ruolo di polveri minerali atmosferiche o di fioriture di coccolitofori, poiché queste ultime presentano una firma ottica incentrata sul verde a 570 nanometri e non trovano riscontro nella storia biologica della zona orientale del vortice subtropicale del Pacifico settentrionale.

Limiti attuali dei sensori e nuove frontiere per il telerilevamento spaziale

L’indagine ha messo a confronto tre grandi archivi di dati satellitari: la missione MODIS-Aqua della NASA, la serie fusa OC-CCI dell’Agenzia Spaziale Europea e il prodotto multi-sensore Copernicus-GlobColour del programma europeo di osservazione. Sebbene tutte e tre le piattaforme abbiano riscontrato l’aumento di luminosità sui canali blu e verde proprio in corrispondenza del perimetro della Great Pacific Garbage Patch, emergono alcune discrepanze dovute alle diverse tecniche di correzione atmosferica e al degrado dei sensori nel tempo. Tra i dati esaminati, il dataset dell’ESA ha fornito le stime più conservative, confermando comunque che una concentrazione di microplastiche pari a circa cinque milligrammi per metro cubo è sufficiente a superare la soglia di incertezza strumentale dei sensori e rendersi chiaramente rilevabile dallo spazio. Questa soglia si colloca pienamente all’interno dei valori riscontrati nella regione, dove le misurazioni di superficie avevano già stimato carichi superiori a diciassette milligrammi per metro cubo per le particelle di plastica di maggiori dimensioni.

Verso una nuova ecologia marina: i rischi della plastica invisibile

La capacità di osservare l’accumulo di microplastiche tramite l’analisi cromatica dei mari apre orizzonti rivoluzionari per la salvaguardia degli oceani e la gestione ambientale. Mentre i frammenti macroscopici e le reti da pesca galleggianti possono essere rimossi mediante barriere fisiche e navi specializzate, le minuscole particelle inferiori a trecento micrometri sfuggono a qualsiasi tentativo di bonifica meccanica. Questi frammenti microscopici restano intrappolati negli strati superficiali illuminati dalla luce del sole, dove vengono ingeriti alla base della catena alimentare marina da organismi filtratori e zooplancton, innescando processi di bioaccumulo che risalgono fino alle specie ittiche consumate dall’uomo. Il fatto che le acque del Pacifico stiano cambiando visibilmente colore costituisce un monito visivo inequivocabile: l’inquinamento antropico non galleggia soltanto come un cumulo di rifiuti inerti, ma sta gradualmente rimodellando la risposta ottica, ecologica e fisica dell’idrosfera globale. Per affinare ulteriormente questi modelli e trasformare i satelliti in veri e propri sentinelle ambientali, i ricercatori sottolineano la necessità urgente di nuove campagne oceanografiche sul campo, volte a convalidare con precisione millimetrica il legame tra le misurazioni radiometriche spaziali e la quantità di polimeri che continuano a disperdersi nei nostri mari.